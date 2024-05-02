Вчора на Steam розпочався фестиваль Games From Russia Festival 2024. І хоча його, наче, проводить незалежна студія, такі події завжди йдуть лише з дозволу та під наглядом Steam. Тож, на нашу думку, це – пряма підтримка геноциду українців із боку Valve. І це мерзотно.

Так, росія є третім після Китаю та США ринком для Steam/Valve за кількістю проданих копій і десятим – за грошима. Тому Valve з самого початку повномасштабної війни займала нейтральну позицію щодо російських ігор.

Але проведення фестивалю російських ігор у час, коли росія щодня вбиває українців, ґвалтує жінок, викрадає дітей – це виняткова цинічність. Це як спонсорувати побудову газових камер у нацистських концтаборах під час Голокосту. Окремо цинічно підібрана дата фестивалю – “День перемоги”.

Будь-які гроші, які отримують російські розробники – це гроші, які йдуть на податки в росії. З яких вагома частка йде на фінансування армії, силовиків, розробку зброї, виробництво ракет, які вбивають українців. Тож кожна копійка в росію – це копійка на вбивство українців. І Valve спокійно робить це, ніякі моральні та етичні проблеми її не хвилюють. Лише бізнес. Але ж все одно для українських геймерів Valve – святі, а ось Epic Games – це чисте зло.

Щодо процесу затвердження фестивалю з боку Steam, то він триває приблизно 3-4 місяці. Valve перевіряє сторінку, ігри, тексти, зображення, рекомендує певні зміни, затверджує дату. Це – інтерактивний процес із декількох кроків, тож все це точно не пройшло повз адмінів Steam.

Що ж, ми спробуємо привернути увагу світових ЗМІ до подібної цинічної поведінки Valve, а для читачів сторінка російського фестивалю може стати гарним приводом поповнити чорний список ігор із країни агресора.