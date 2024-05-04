Sony оголосила, що нові гравці в Helldivers 2 на ПК з 6 травня матимуть прив’язувати свій обліковий запис PlayStation Network в Steam для гри. Для тих в кого вже є гра термін — до 4 червня.

У своєму оголошенні, в спільноті гри в Steam, Sony повідомила, що прив’язка до PSN планувалась з моменту релізу гри. Через технічні проблеми з серверами гри прив’язка тривалий час залишалась опціональною, але тепер, коли проблеми розв’язані, це необхідно для захисту гравців.

Для тих, в кого немає облікового запису в PSN, Sony залишила посилання на форму реєстрації та додала, що це зовсім не складно.

“Прив’язка акаунтів відіграє важливу роль у захисті наших гравців і підтримці цінностей безпеки та захисту в іграх PlayStation та PlayStation Studios. Це наш основний спосіб захистити гравців від жорстокого поводження та насильства, дозволяючи банити гравців, які вдаються до подібної поведінки. Це також дозволяє гравцям, яких було забанено, подати апеляцію, — йдеться в пвідомленні від Sony”.

Генеральний директор студії-розробника гри Arrowhead — Йохан Пілестедт поки ніяк не прокоментував цю зміну, хоч зазвичай і доволі багатослівний.

В Steam гра отримала вже понад 3000 негативних відгуків за неповний день з моменту оголошення новини.