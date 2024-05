Sony оголосила, що нові гравці в Helldivers 2 на ПК з 6 травня матимуть прив’язувати свій обліковий запис PlayStation Network в Steam для гри. Для тих в кого вже є гра термін — до 4 червня.

У своєму оголошенні, в спільноті гри в Steam, Sony повідомила, що прив’язка до PSN планувалась з моменту релізу гри. Через технічні проблеми з серверами гри прив’язка тривалий час залишалась опціональною, але тепер, коли проблеми розв’язані, це необхідно для захисту гравців.

Для тих, в кого немає облікового запису в PSN, Sony залишила посилання на форму реєстрації та додала, що це зовсім не складно.

Генеральний директор студії-розробника гри Arrowhead — Йохан Пілестедт поки ніяк не прокоментував цю зміну, хоч зазвичай і доволі багатослівний.

В Steam гра отримала вже понад 3000 негативних відгуків за неповний день з моменту оголошення новини.

Since the news broke about PSN requirement for Steam players, 89.1% of reviews have been negative#Helldivers2 pic.twitter.com/FBlXKMFpQj

— Helldivers 2 Media (@Helldiversmedia) May 3, 2024