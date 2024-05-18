Міноборони розгорнуло електронні черги до ТЦК та СП. Про це повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook.

Для цього було створено окремий сайт. Після вибору потрібного ТЦК, пропонується поки що єдина мета візиту — уточнення облікових даних.

Після заповнення контактних даних буде створено відповідний талон, який потрібно будо показати під час візиту в роздрукованому вигляді чи в смартфоні.

Поки що сайт електроної черги працює в тестовому режимі та в ньому доступно лише 19 ТЦК по всій Україні. Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького.

Наприклад в Києві зараз можна записатись лише в Печерський, Дарницький та Шевченківський РТЦК та СП.

Після завершення тестування мають з’явитись й інші центри.