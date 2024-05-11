Тест-драйв Mazda CX-30 SPORT BLACK 2024: головні питання та відповіді

Останній раз ми зустрічались з автомобілем Mazda CX-30 майже півтора роки тому. Аж ось з’явився гарний привід нагадати про цей кросовер – запуск новинки Mazda CX-30 SPORT BLACK 2024 модельного року. Ну як новинки… Ну майже… Ладно, давайте детально: у форматі головних питань до автомобіля та пошуку відповідей на ці питання.

Дизайн: якщо це новинка, то що змінилось ззовні?

Кросовер Mazda CX-30 SPORT BLACK– такий знайомий та, водночас, такий новий. Світло-сірий керамічний колір гарно поєднується з численним чорно-глянцевим декором (це особливість саме версії SPORT BLACK), створюючи відчуття свіжого й не затертого образу. Водночас, пропорції кузова з низьким дахом добре знайомі та наче натякають на легкову сутність автомобіля: це точно кросовер C-SUV чи просто хетчбек С-класу? Щоб ніхто навіть не сумнівався, дизайнери підкреслили крос-сутність моделі Mazda CX-30 масивними пластиковими захисними накладками, що огинають весь нижній периметр автомобіля.

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Силует з довгим пласким капотом та куполом салону добре знайомий всім шанувальникам Mazda CX-30, як і загальні розміри автомобіля: довжина – 4,395 метра; ширина – 1,795 метра; висота – 1,54 метра; колісна база – 2,655 метра; кліренс – заявлено на рівні 175-180 мм (залежно від врахування ваги водія 75 кг або замір без нього на пустому автомобілі). Версія SPORT BLACK додає нових акцентів знайомому образу: темно-хромована окантовка решітки радіатора, чорні глянцеві корпуси дзеркал та колісні диски тощо.

Салон: оновлення інтер’єру плюс-мінус аналогічні зовнішності?

Якщо казати загалом – так. Передня панель залишилась незмінною за своєю формою, проте отримала новий варіант оздоблення: приємна темна замша, вставки-смужки графітового кольору замість хрому, прострочування помаранчевою ниткою. Все це чудово комбінується з аналогічними чорно-помаранчевими сидіннями, що мають напрочуд розвинену бокові підтримку – автомобіль Mazda CX-30 явно для підтягнутих та струнких людей. Які люблять очима: чого лише варто кермо з тонкими спицями, що виходять з його центру наче промені сонячного світла. Або ж чого варта лаконічна панель приладів, яка поєднує класичні індикатори та кольоровий 7-дюймовий дисплей, підкреслений округлим кантом: гарно!

До речі, дисплей панелі приладів не змінився; а ось центральний дисплей мультимедійної системи MZD Connect – так, змінився. Він став більшим (тепер діагональ 10,25 дюйма) й це збільшення розмірів дозволило розмістити більше інформації на стартовій сторінці: наприклад, передбачений швидкий доступ до Android Auto та Apple CarPlay. Хоча решта пунктів меню залишилась незмінною, як і можливість зручного керування через фірмовий круглий селектор та блок кнопок на центральній консолі.

Зрозуміло, що такі оновлення не можуть впливати на компонування та внутрішній простір салону. Й саме з цим в автомобіля Mazda CX-30 не все гаразд – адже за типом кузова він наче кросовер, а компонування наче нагадує звичайний хетчбек. Перш за все, йдеться про запас висоти: стеля нависає над головою у типово легковій манері, тут немає відчуття запасу повітря, як у кросоверів. Відповідно, немає можливості встановити сидіння вище та зробити вищу посадку з більш просторим розміщенням ніг – це особливо відчувається позаду. Ще й маленькі дверцята не додають зручності посадки. Але ж, дякувати, хоча б додали дефлектори вентиляції та підлокітник. Тому якщо казати загалом, то автомобіль Mazda CX-30 дає запас простору лише на рівні мінімально-достатнього. Наприклад, конкуренти з класу C-SUV схожих розмірів пропонують інше компонування та більше простору в салоні.

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Салон Mazda CX-30 це явно не про запас простору, але точно про вишуканий дизайн та якість матеріалів: приваблива зона водія з класично-круглим кермом та лаконічною панеллю приладів, збільшений центральний дисплей, приємна на дотик замша, сидіння з розвиненою боковою підтримкою та контрастним оздобленням. Заднім пасажирам пропонують свої бонуси-компенсації за обмежений простір: дефлектори вентиляції та підлокітник з підсклянниками. Багажник об’ємом 422-430 літрів (залежно від комплектації та наявності/відсутності аудіо BOSE) пропонує бокові ніші та електропривод кришки.

Техніка: а як щодо змін заліза?

Здоровий консерватизм – напевно, саме так можна описати технічну частину автомобіля Mazda CX-30. Це про бензиновий атмосферний 2-літровий 4-циліндровий двигун під капотом, класичний гідромеханічний 6-ступеневий «автомат», вибір переднього або повного приводу, передню незалежну підвіску МакФерсон та задню напівзалежну на основі торсійної балки. Якщо згадаєте попередній огляд Mazda CX-30, то знайдете там опис аналогічної техніки. Єдине, що змінилось – то це зникла система «стоп-старт», яка глушить/запускає двигун на світлофорах.

Але ось що додалось – то це комплекс систем активної безпеки I-ACTIVSENSE: контроль рядності руху, моніторинг «сліпих зон» дзеркал, система безпечного гальмування, попередження про встановлення безпечної/небезпечної дистанції до автомобіля попереду, розпізнавання дорожніх знаків тощо. Це мінімальний набір комплексу I-ACTIVSENSE й відтепер він включений для всіх комплектацій автомобіля Mazda CX-30; причому максимальні версії можуть запропонувати ще кілька додаткових систем безпеки.

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Основою Mazda CX-30 виступає несучий кузов, незалежна передня підвіска та напівзалежна задня. Двигун серії SkyActiv залишився незмінним; аналогічно, як і 6-ступеневий «автомат» або пропозиція переднього/повного приводу – для автомобілістів-консерваторів така техніка буде додатковою перевагою. А ось пропозиція комплексу I-ACTIVSENSE буде перевагою для тих, хто піклується про безпеку та зручність: моніторинг рядності руху, зчитування знаків; адаптивний круїз-контроль з розпізнаванням дистанції до автомобіля попереду – все це вже включено в перелік оснащення для всіх комплектацій Mazda CX-30.

Відчуття за кермом: чи змінився характер автомобіля?

Техніка не змінилась – характер загалом також. Це фраза, яка дуже часто описує ось такі проміжні зміни автомобілів й кросовер Mazda CX-30 лише підтверджує правило.

Наприклад, атмосферний 2-літровий двигун все також дещо млявий на низьких обертах – мало тяги, повільні (хоча й плавні) прискорення, нудний гул. Але ж будьте сміливими та натискайте на педаль акселератора більш активно: вже на середніх обертах (3-4 тисячі) приходить гарне гарчання мотора та аналогічно гарна тяга! А далі двигун здатен впевнено набирати високі оберти (5-6 тисяч та вище), демонструючи лінійне нарощування потужності без жодних провалів. Причому окремо варто відзначити 6-ступеневий «автомат» зі SPORT-режимом, який дуже вдало налаштований. Адже в спортивному режимі він затягує з перемиканнями на вищу передачу й тому завжди наче тримає двигун у тонусі – не дає йому опускатись нижче 2,5-3 тисяч. Проте варто лише скинути запал, варто поїхати в неквапливому темпі та звичайному режимі – й «автомат» буде перемикатись максимально плавно та непомітно, а також доволі рано, що допомагає знизити оберти та споживання палива.

Здається, кросовер Mazda CX-30 вміє жити у двох вимірах: або щоденно-буденні поїзди, або запалює на максимум зі спортивним настроєм. Проте підвіска живе лише в одному вимірі – в останньому. Адже вона доволі жорстка (особливо задня) й не дає розслабитись на поганих дорогах. Замість того, щоб просто подолати чергову серію ям та нерівностей, водій змушений займатись слаломом навіть без власного бажання. Дякувати, хоча б відгуки автомобіля на поворот керма жваві, а крени кузова невеликі. Знову: наче це не кросовер, а легковий хетчбек.

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Двигун та «автомат» вміють жити у двох вимірах: звичайному або спортивному (SPORT-режим); але ось підвіска так не вміє – вона завжди дещо жорсткувата, хоча це є непоганою пігулкою від кренів та зайвих розхитувань кузова. Заявлені технічні характеристики для автомобіля з повним приводом: потужність – 150 к.с. на 6000 об/хв; крутний момент – 213 Нм на 4000 об/хв; прискорення 0-100 км/год. – 10,3 секунди; максимальна швидкість – 196 км/год; споживання палива по місту – 9,7 літра на 100 км; споживання палива на трасі – 5,7 л на 100 км шляху. Мої спостереження: прискорення 0-100 км/год дається дещо швидше та балансує на межі 10 секунд; по місту можна стабільно вкладатись в 9-10 літрів; під час руху по трасі на швидкості близько 100 км/год автомобіль споживає близько 6 літрів пального.

До речі, під час руху по трасі з вищою швидкістю вже стає зрозуміло, що за сучасними реаліями хочеться мати «автомат» з більшою кількістю верхніх передач – адже зараз додавання кожних наступних 10-15 км/год також додає помітного шуму в салоні та 0,5 літра пального. Причому сам автомобіль Mazda CX-30 може їхати швидше, він відчувається стабільним, потужності двигуна вистачає – але комфортний трасовий режим у 100-110-120 км/год визначають саме високі оберти й, відповідно, шумність та споживання палива.

Вартість: скільки коштує Mazda CX-30 та хто в конкурентах?

Кросовер Mazda CX-30 в Україні пропонується завжди з вищезгаданим 2-літровим 150-сильним двигуном та 6-ступеневим «автоматом», але можна вибрати тип приводу (передній 2WD або повний 4WD) та рівень комплектації – загалом маємо п’ять варіантів автомобіля.

Гаму відкриває автомобіль Mazda CX-30 STYLE+: оздоблення передньої панелі під шкіру та оздоблення сидінь тканиною, LED-фари, роздільний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та керма, електропривод кришки багажника, проєкційний дисплей на лобове скло, адаптивний круїз-контроль, камера заднього огляду, безключовий доступ та запуск двигуна, комплекс систем безпеки I-ACTIVSENSE, сім подушок безпеки, легкосплавні 18-дюймові колісні диски, мультимедійна система MZD Connect з 10,25-дюймовим дисплеєм, штатна навігація тощо. Вартість Mazda CX-30 2.0 150 SkyActiv 6AT STYLE+ 2WD – від 1,18 млн грн або $29,5 тис.

Наступна версія Mazda CX-30 EXECUTIVE+ додатково пропонує: шкіряне оздоблення сидінь, електропривод налаштувань сидіння водія, систему контролю перехресного руху позаду та автоматичного гальмування при виявленні перешкоди, бездротову зарядку. Вартість Mazda CX-30 2.0 150 SkyActiv 6AT EXECUTIVE+ 2WD – від 1,25 млн грн або $31 тис.; вартість Mazda CX-30 2.0 150 SkyActiv 6AT EXECUTIVE+ 4WD – від 1,32 млн грн або $33 тис.

Статус максимальних версій займають Mazda CX-30 SPORT BLACK та Mazda CX-30 PREMIUM. Автомобіль Mazda CX-30 SPORT BLACK вирізняється наступним: чорні дзеркала та колісні диски, темне забарвлення окантовки решітки радіатора, адаптивне освітлення ALH, оздоблення салону замшею та екошкірою, аудіосистема BOSE тощо. Автомобіль Mazda CX-30 PREMIUM має аналогічний рівень комплектації, але повністю шкіряний салон, більш традиційне хромоване оздоблення решітки радіатора та сріблясті колісні диски. Вартість Mazda CX-30 2.0 150 SkyActiv 6AT SPORT BLACK 4WD – від 1,36 млн грн або $34 тис.; вартість Mazda CX-30 2.0 150 SkyActiv 6AT PREMIUM 4WD – від 1,43 млн грн або $35,8 тис.; також ще заявлені акційні автомобілі Mazda CX-30 PREMIUM 2023 року з ціною від 1,36 млн грн або $34 тис.

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Навіть стартова версія Mazda CX-30 пропонує рівень оснащення, якому позаздрять деякі конкуренти, а максимальні комплектації Mazda CX-30 ще додатково можуть запропонувати адаптивні фари, круговий огляд 360, оригінальний салон зі шкіряним/замшевим оздобленням, аудіо BOSE та багато іншого.

На фінал скажу кілька слів про конкурентів. По-перше, кросовер Volkswagen T-ROC: привабливий дизайн, гарний салон, приємно їде, але немає повного приводу. По-друге, відзначу Peugeot 408: багато простору в салоні та ще більше футуристичності, потужний двигун, але також лише передній привод. По-третє, згадаю Nissan Qashqai: широкий вибір версій, більш просторий салон, є дуже економічний гібрид та повний привод. Четвертим нехай буде Suzuki S-Cross: простіший за дизайном та салоном, але дешевше за початковою ціною й також може запропонувати повний привод. П’ятим назву CUPRA Formentor: в гамі присутній турбодизель або більш потужні бензинові версії, є повний привод, гарна керованість.

А ще можна згадати про оновлений Peugeot 2008: більш компактний, але й дешевший та з економічним дизельним двигуном. Про недешевий кросовер Toyota C-HR, що робить ставку на дизайн та гібриди. Про більш стримані, але й більш практичні автомобілі Opel Grandland та Mitsubishi Eclipse Cross. А також про оновлений кросовер SKODA Karoq, нове покоління Hyundai Kona, пару кросоверів Honda ZR-V та Honda HR-V. Нарешті, згадаю й про старшу модель Mazda CX-5: вона має схожий прайс на початкові 2-літрові версії, дещо поступається в комплектації (якщо порівнювати автомобілі за аналогічні гроші), але точно виграє з погляду простору салону та роботи підвіски. А тому…

Автомобіль надано – АВТО Інтернешнл