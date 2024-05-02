Понад дві третини українців використовують Telegram, щоб обмінюватися повідомленнями та читати новини. Про це йдеться в дописі засновника месенджера Павла Дурова.

“Хоча на Україну припадає менше 3% глобальної аудиторії Telegram, понад 70% українців використовують Telegram для обміну повідомленнями та новин, і ми бачимо, що все більше контенту публікується українською мовою”, – написав він.

Примітно, що українській мові Павєл Дуров приділив чимало уваги у своєму пості. Наприклад, він розповів, що цікавився нею “ще з підліткового віку”, а згодом “неминуче вивчив трохи української мови” в межах роботи.

Також засновник Telegram поділився, що продовжив навчання у застосунку DuoLingo, тож тепер під час перегляну каналів у месенджері він розуміє “близько 95% письмової та 85% розмовної української мови”.

Крім цього, він додав, що можливість читати українською без перекладу дозволяє йому переконатися, “що процеси модерації в Telegram є справедливими для всіх сторін”.

Однак такі “зізнання” Павла Дурова наштовхують на думку, що його пост – політичного характеру. Допис з’явився у той час, як в Україні дедалі частіше обговорюють можливу заборону Telegram. Тому виникають сумніви щодо можливого “випадкового збігу”.

Варто також зауважити й те, що засновник Telegram знову заговорив про нейтральність платформи “де правила застосовуються однаково до всіх сторін”. Після цього сумнівів щодо збігу стає ще менше.