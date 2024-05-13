У загальному сенсі сучасні смартфони, навіть різних виробників, доволі схожі один на одного. І це нормально, адже у будь-якій галузі є власні сформовані часом та досвідом стандарти. Втім, це не означає, що ніхто не експериментує з дизайном чи іншими можливостями своїх виробів. Як це було раніше, motorola експериментує з дизайном та матеріалами. Й ця цікава тенденція продовжується навіть зараз, нехай і з іншим власником бренду. Тож сьогодні подивимося, що ще зможе запропонувати motorola edge 50 pro, майже топова модель, разом з цікавою зовнішністю.

Характеристики motorola edge 50 pro

Модель motorola edge 50 pro Розміри та вага 161,23×72,4×8,19 мм , 186 грамів Оперативна пам’ять і сховище 12 ГБ + 512 ГБ Процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Графічний процесор Adreno 720 Бездротові модулі Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC Дисплеї 6,7-дюймовий pOLED

Роздільна здатність: 2712×1220

Співвідношення сторін: 20:9 Частота оновлення: 144 Гц Підсвічування: до 2 000 кд/м² Задній модуль камер Ширококутний сенсор: 50 МП, ƒ/1,4, OIS Надширококутний: 13 МП, ƒ/2,2, 120° Телефото: 10 МП, ƒ/2,0, оптичне наближення 3× Фронтальна камера 50 МП, ƒ/1,9 Акумулятор 4 500 мА•год Операційна система Google Android 14 Офіційна вартість в Україні 22 999 гривень

Комплектація

На відміну від флагманів інших брендів, тут підхід до комплектування смартфона серйозніший. З edge 50 pro у коробці можна буде знайти потужний блок живлення з окремим кабелем, захисний чохол та пін для доступу до SIM-карток. Ба більше, виробник не відмовився від свого нещодавнього “апгрейду” пакування, й продовжує додавати трохи парфуму у коробку.

Власне, серед того, що можна додати, є хіба що захист дисплея. Всім іншим виробник забезпечив одразу. Є, звісно, невеличке питання до кейса, але до нього ми ще повернемося. Також, вже стандартний набір інших аксесуарів (індукційні станції, TWS-навушники, “розумний” годинник тощо) залишається на вибір користувача.

Дизайн та зручність використання

Компанія motorola робить чималий акцент на дизайні флагманської лінійки. І це дійсно є однією з сильних особливостей нових моделей. Так, edge 50 pro, як й інші, у глобальному сенсі не має чогось принципово нового. Однак за сукупністю елементів дизайну можна сказати, що пристрій видався напрочуд вдалим, а опція кольору, яка потрапила до нас на огляді, точно суттєво помітніша за більшість конкурентів.

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Фронтальна панель має значне заокруглення бокових граней, що своєю чергою зменшує рамки. Але значно помітніший акцент зроблено на задній стороні, яка у нашому випадку, Moonlight Pearl, має “перламутровий” малюнок. І навіть попри те, що панель зроблена з пластику (який виробник назвав “перлинним полімером”), загальних вражень це не зіпсує. А для тих покупців, яких більше зацікавлять кольори Luxe Lavender або Black Beauty, дизайнери підготували покриття зі штучної (“веганської”) шкіри. Та в усіх випадках корпус має рамку з алюмінію.

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Додатково заокруглення бокових граней візуально зменшують габарити корпусу, які в принципі не такі й маленькі: 161,23×72,4×8,19 мм, вага — 186 грамів. Комплектний чохол не покриває увесь корпус, залишаючи значні вирізи по боках. Таким чином захист від бокових ударів майже відсутній, але користуватися пристроєм з такими загинами дисплея і подібним чохлом все ж буде зручніше.

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Заразом кейс традиційно допоможе трошки нівелювати виступ блока камер, й таким чином на рівній поверхні смартфон буде менше балансувати при тапах по екрану. Сам же блок також спробували зробити візуально меншим, з плавним “переходом” до усієї панелі. Й таке рішення теж не нове, але, на мій погляд, вдале. Так кришка має охайніший вигляд, ніж з двома (чи навіть більше) “сходинками”, й не нагадує форму постаменту.

Щодо робочих елементів, сюрпризів виробник не підготував. Кнопки, динаміки, порт заряджання та інше розташовані стандартно для багатьох Android-смартфонів. І до якості збирання теж зайвих питань чи сумнівів не виникає. Ба більше, смартфон передбачає захист від води та пилу за стандартом IP68 (хоча, знову ж, дрібний текст на сторінці продукту нагадає, що пристрій не є повністю водонепроникним, а усі випадки, які виходять за рамки передбачених, не покриватимуться гарантією).

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Тим користувачам, яким раніше не подобалися смартфони із заокругленими дисплеями, motorola edge 50 pro також не зовсім підійде. А от для усіх інших він все ж має бути зручним. “Перламутровий” дизайн задньої панелі додасть оригінальності, а опції зі штучної шкіри також не менш цікаві та приємні. Дорожча версія edge 50 ultra взагалі запропонує опцію з дерев’яною тильною стороною, яка особисто у мене викликала спогад про Moto X Style, який робили з використанням бамбука. Тож так, motorola повертається до старих експериментів, що приносить, як на мене, цікаві результати й додає різноманіття.

Дисплей

До бокових заокруглень екрана можна ставитися по-різному, але це об’єктивно не найзручніше рішення. Та й знайти для нього потрібне захисне покриття буде складніше, а також доведеться мінімально пристосуватися у використанні, адже за певних умов трапляються випадкові спрацювання. Проте пристрій з таким дисплеєм дійсно має приємний вигляд, й охайним користувачам такий варіант підійде. Також заокруглення можуть додатково підсвічувати сповіщення.

При цьому матриця не розчарує. З діагоналлю у 6,7 дюйма екран отримав роздільну здатність 2712×1220 пікселів (446 PPI) та співвідношення сторін у 20:9. Ба більше, частота оновлення становить 144 Гц, а сенсор опитується з частотою 360 Гц. Певно, не кожна з цих можливостей буде необхідною усім користувачам, втім, досвід користування вони жодним чином не погіршать, а навіть навпаки.

З передачею кольорів pOLED-матриці також непогана ситуація. Колірних профілів три — Natural, Radiant та Vivid. Охоплення кольорів відповідає назвам, а температура лише в останнього холодніша за норму. При цьому всі вони дозволяють корегувати її залежно від уподобань користувача. Й в усіх випадках зображення дуже добре.

Заміри профілю Natural:

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Заміри профілю Radiant:

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Заміри профілю Vivid:

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А щоб ще покращити досвід користування, матриця здатна збільшувати підсвічування до максимального значення у 2 000 кд/м², що не так давно мали лише суттєво дорожчі моделі. Але таке яскраве зображення використовується лише в умовах яскравого сонця чи відтворення HDR-контенту, а у приміщенні колориметр показав діапазон між 2,6 та 528 кд/м². З автоматичним корегуванням яскравості проблем не було.

Що трохи дивно — цій моделі не дісталося функції Always-On Display. Тап по заблокованому екрану чи підняття смартфона з місця вмикають його. Але це все одно трошки не те. І якби йшлося про дешевшу модель, то подиву це не викликало, але у флагманській лінійці все ж хотілося б отримати таку функціональність.

Безпека

Як і більшість інших Android-смартфонів, motorola edge 50 pro може швидко розблокуватися двома способами. Перший — це сканування обличчя. Цим займається лише фронтальна камера, якій для коректного спрацювання потрібне достатнє освітлення та відсутність завад на кшталт великих окулярів. І за таких умов їй добре вдається впізнати власника смартфона.

Більш надійним є дактилоскопічний датчик. Передбачувано, у цьому смартфоні він оптичний. Його зручно розташували біля нижнього краю дисплея, а у пам’яті може міститися до п’яти відбитків. Зі спрацюваннями не було жодних проблем впродовж тестування.

Знову ж, комбінуючи обидва способи розблокування, можна абсолютно комфортно обходитися без введення паролів (за виключенням періодичної вимоги системи та окремих застосунків).

Звук

Смартфони такого рівня вже мають забезпечувати стереозвук. У motorola edge 50 pro така функція є. Але основний динамік відчутно потужніший за розмовний, тому з одного боку звуку все ж більше (що додатково можна “корегувати” долонями). Втім, переглянути відео чи пограти у тихій кімнаті вийде з комфортом. Якість звучання не дотягне до рівня лідерів, але й одночасно не найгірша на ринку. Тобто звук динаміків цілком відповідає ціні.

З іншого боку, навіть попри невеликий проріз та помірну гучність, розмовний динамік підійде для телефонних дзвінків на вулиці. Іноді хотілося б додати гучності, але загалом все можна розчути. Система шумопоглинання працює майже відмінно, однак голос мікрофони передають злегка спотворено (користувача можна впізнати, але якість голосу не на висоті).

Для використання навушників знадобляться бездротові варіанти, або ж опції з адаптером чи USB-C. Враховуючи кількість моделей бездротових навушників, відсутність класичного порту не зробить проблем. І це у випадку, якщо покупець все ще не встиг оновити навушники.

Продуктивність та ПЗ

Смартфони лінійки edge 50 мають різні процесори. Середня модель отримала 4-нанометровий Qualcomm Snapdragon 7 третього покоління з відеоприскорювачем Adreno 720. Тобто флагманської продуктивності немає, але й серйозних недоліків не передбачається. Ба більше, з таким чипом смартфону легше зберегти побільше заряду батареї. Тож за відсутності дуже вибагливих завдань, користувач не матиме й питань до автономності.

Виробник передбачає конфігурації пам’яті від 8/128 до 12/512 ГБ. ОЗП представляє LPDDR4X, а накопичувач — UFS 2.2C. На випадок необхідності збільшити ємність оперативної пам’яті, є функція RAM boost, яка дозволить виділити трохи простору накопичувача для оперативних завдань. І тут є варіанти від 4 до 12 додаткових ГБ. Додати ж постійної пам’яті можливості немає, але й власникам “старших” комплектацій це навряд знадобиться.

При цьому смартфон підтримує 5G-мережі (два слоти для фізичних карток та eSIM), Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.4, має підтримку роботи з кількома системами навігації. Тож загалом пристрій має все необхідне на сьогодні.

І з продуктивністю дійсно все добре. Звичайні буденні завдання, на кшталт браузингу, роботи із застосунками соціальних мереж, навігації тощо, абсолютно не є проблемою. Навіть з іграми порядок. Можливо, не все відбувається моментально, як-от постобробка фото має невелику затримку у секунду-дві, але про дискомфорт тут взагалі не йдеться. Motorola edge 50 pro, звісно, не буде найшвидшим смартфоном, й навіть у такій ціновій категорії все ж можна знайти потужніші процесори. Проте для переважної більшості покупців його можливостей точно вистачатиме.

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До того ж варто додати й високу стабільність роботи. Синтетичні тести все ж показали, що з часом з’являються певна втрата продуктивності й нагрів. Однак на практиці користувач такого не відчуватиме. Тож негараздів зі стабільністю роботи, навіть під час ігор чи інших вибагливих завдань, користувач практично не відчуватиме.

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Ще одним приємним бонусом є майже чистий Android 14. Зовсім без фірмових доповнень теж не обійшлося й у налаштуваннях можна знайти додаткове підсвічування бокових граней для сповіщень, стандартні для motorola жести тощо. Але при цьому нова система не захламована великою кількістю непотрібних застосунків, а головне — швидко та правильно працює.

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Камери

Останнім часом все більше смартфонів з ланки середнього цінового діапазону починають отримувати телефотокамери, а не макро чи окремі сенсори для вимірювання глибини портретних світлин. І для смартфонів motorola це теж не є чимось новим. Але над роботою цих сенсорів працюють, тому й можливості щороку покращуються. Серед наявних сенсорів у motorola edge 50 pro є:

основний ширококутний з 50 МП, 25 мм, ƒ/1,4, OIS, PDAF;

надширококутний — 13 МП, 16 мм, ƒ/2,2, 120°;

телефото — 10 МП, 67 мм, ƒ/2,0, OIS та 3-кратним оптичним наближенням.

Ба більше, надширококутний сенсор також здатен сфокусуватися майже впритул до об’єкта, що також додає макро без необхідності мати окремий сенсор для такої функціональності. Але до цього ми ще повернемося, а почнемо по черзі.

Передбачувано, зі своїх 50 МП основна камера формує 12-мегапіксельні знімки, й далі справу робить постобробка зображення. Вдень камері вдається зробити непогані знімки, де вистачає світла та охайно виділяються тіні. Але додається насиченості, якої у реальному світі менше. Це не є проблемою, а скоріше — особливістю.

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Запис відео має опцію роздільної здатності 4K, але зменшення до Full HD все ж покращить стабілізацію. Сильним місцем камери це все одно не стане, адже на записі помітно роботу OIS, а зображення пересвічується.

У деяких нічних сценах з режимом Night Vision картинка може мати ненатуральний вигляд, де система максимально “витягує” нестачу освітлення й так само надмірно “розфарбовує” сцену. У таких випадках доведеться експериментувати зі звичайним режимом, або пізніше займатися самостійною корекцією готового зображення. Але це трапляється не завжди, а у зворотних випадках фотографії приємні.

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Світлини надширококутною камерою вдень хіба що гірше промальовують тіні. І навіть попри значно меншу роздільну здатність, все ж зберігають непогану деталізацію. До того ж гарна корекція лінзи обережно обходиться з краями фотографій.

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Із записом відео цим сенсором схожа ситуація, як і з основним. Робота стабілізації залишається помітною, а світлі частини зображення пересвічені. Тож до умов запису камера все ж чутливіша, ніж хотілося б.

З режимом Night Vision у цього сенсору поки що не все добре. Чому більшість знімків смартфону не вдалася пояснити складно, але, скоріше за все, справа у програмному забезпеченні. При чому на екрані смартфона фото мають кращий вигляд, ніж на більших моніторах. Але ті світлини, які оминуло засилля артефактів, все ж відносно непогані. Тож якщо це дійсно програмний недолік, який виправлять з оновленнями, на такий сенсор можна буде сміливіше розраховувати ввечері.

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А як бонус, надширококутній камері додали функціональність макро. Вірогідно, це не найпотрібніша річ, але фокусується сенсор на меншій відстані, ніж чимало конкурентів. Фотографує теж доволі добре, хоча може потребувати пари спроб для кращого фокусування.

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Третя камера гарно себе продемонструвала. Оптичне наближення у парі з алгоритмами обробки допоможуть отримати потрібний кадр вдень. Так, тут теж “трава зеленіша”, ніж мала б бути, проте й чимало користувачів надають перевагу саме таким особливостям, а не натуральнішій передачі кольорів.

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Вночі ця камера працює, а не передає повноваження кропу зображення основного сенсора. І загалом їй все вдається. У деяких умовах варто трошки виправити баланс білого, але так часто трапляється у камер смартфонів вночі.

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Фронтальна камера має чималу роздільну здатність у 50 мегапікселів, й також поєднує їх для покращення фото. Зі значенням діафрагми ƒ/1,9, різні умови освітлення не мають бути проблемою. Заразом камера забезпечить великий кут захвату для групових знімків й непоганий портретний режим.

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Із застосунком камери теж все добре. Інтерфейс простий та зрозумілий, все працює швидко, усі необхідні режими під рукою… Затримки виникають хіба що з нічним режимом, але й це поширена особливість роботи для багатьох смартфонів.

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Автономність

Motorola edge 50 pro не дістався надвеликий акумулятор (4 500 мА•год). Однак з урахуванням не флагманського процесора та відсутності функції Always-On Display, економія заряду видається більшою, ніж могло б здатися. У тесті автономності PCMark пристрій протримався майже 10 з половиною годин (нагадаю, що він розряджає смартфон до 20%, тож потенціал більший). Й у повсякденному використанні, без жодних обмежень у роботі, я завжди мав непоганий запас заряду, який лише раз опустився нижче за 40% після дня різної активності. До того ж пристрій помітно менше за інших гостей нашої редакції втрачає запаси енергії у режимі очікування.

Оскільки тренд з мінімізації комплектації не торкнувся motorola edge 50 pro, зі смартфоном є потужний блок живлення — TurboPower. Дійсно потужний — 125 Вт. З ним можна повністю зарядити батарею лише за пів години. Для зручності також підтримується індукційне заряджання, й також швидке, потужністю 50 Вт. А якщо запасом батареї потрібно поділитися з іншим пристроєм, є підтримка 10-ватного реверсивного заряджання.