Sony повідомила, що не вимагатиме обов’язкової прив’язки облікового запису PlayStation Network для гравців Helldivers 2 на ПК.

Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward. We’re still… — PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024

“Шанувальники Helldivers — ми почули ваші відгуки про оновлення прив’язки акаунтів Helldivers 2. Оновлення від 6 травня, яке вимагало б прив’язки акаунтів Steam і PlayStation Network для нових гравців, а також для існуючих гравців, починаючи з 30 травня, не відбуватиметься. Ми все ще вивчаємо, що краще для гравців на ПК, і ваші відгуки були безцінними. Ще раз дякуємо за вашу постійну підтримку Helldivers 2 і будемо тримати вас в курсі наших майбутніх планів”, – йдеться в дописі.

Генеральний директор Arrowhead окремо подякував PlayStation за швидку реакцію та розумне рішення відмовитися від обов’язкової прив’язки PSN.

Він вже іронізує, що має класну ідею для плаща в грі з графіком користувацьких рецензій в Steam за минулі дні.