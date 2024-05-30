Англійська мова сьогодні — та база, без якої не обходиться практично жодна сфера життя. Без неї неможливе повноцінне навчання, кар’єрне зростання, спілкування за межами України. Та навіть, щоб прочитати інструкцію до побутової техніки, необхідні хоча б мінімальні знання.

Ідеальне рішення — додатки для вивчення англійської у вашому смартфоні. Знайти час, щоб вивчити кілька слів на день із ними — easy. Дорогою на роботу у транспорті, у черзі до лікаря, коли чекаєте дитину із секцій, поки сидите в укритті — ґаджет з вами 24/7.

Головне — оберіть найкращий додаток, в який хотітиметься повертатися. Щоб полегшити пошуки, ми підготували добірку програм, з якими зручно опановувати мову в будь-якому місці та в будь-який час.

Англійська у мобільних додатках: що це дає

Мобільні додатки, які є у вільному доступі в Google Play та App Store, відкривають широке коло можливостей для самоосвіти. З ними можна тренувати вимову та сприймання іноземної мови, вчитися читати й писати. Програми для вивчення англійської у смартфонах дозволяють навіть спілкуватися з носіями у будь-який час та в будь-якій формі, обмінюючись текстовими, аудіо чи відеоповідомленнями.

Коли є стільки доступних ресурсів для самовдосконалення, не скористатися ними — просто злочин. Тому наводимо кілька варіантів, які мають різний підхід до засвоєння англійської мови.

Проєкт Promova — це частина національної програми популяризації англійської мови Future Perfect, створеної з ініціативи президента України. З осені 2023 року українці мають безплатний преміумдоступ на 3 роки.

Кожен студент може самостійно обрати для себе формат навчання і займатися чи, то з телефона, чи то з комп’ютера. Крім того, курс передбачає будь-який рівень знань мови — тому починати не страшно.

Щоб взятися до навчання, потрібно завантажити застосунок та підтвердити громадянство через Дія.Підпис. Ви отримаєте доступ до:

курсів — «англійська для бізнесу»;

курсів — «англійська для подорожей»;

уроків англійської за серіалами;

практики з носіями мови.

Застосунок точно вартий довіри, адже входить до ТОП-10 в Popular Apps to Try в AppStore та в десятку застосунків для вивчення мов у 2021 році за версією Sensor Tower. Також Promova у двадцятці найкращих у категорії безплатних додатків для навчання в Google Play.

Один із найрейтинговіших додатків для самостійного навчання в ігровій формі. Пропонує учням заробляти очки й долати нові рівні. Талісман програми — зелена сова — хвалить за успіхи, підбадьорює у разі невдач, нагадує про непройдений урок, коли ви про нього забуваєте. Яскравий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс цікавий навіть для дітей та підлітків.

Додаток пропонує вправи на письмо, читання, аудіювання та правильну вимову. Цікавиться, з якою метою ви бажаєте опанувати мову і пропонує для вивчення релевантні теми — від побутових до професійних. Розробники стверджують, що створили свою програму на основі науково підтвердженої методики викладання, тому ваша англійська покращуватиметься буквально щодня.

Додаток містить ШІ, завдяки чому до кожного студента створено персоналізований підхід. Він знає не тільки ваше ім’я, але й рівень знань, темп, з яким проходите уроки та коли їх пропускаєте. Duolingo можна завантажити безплатно в App Store чи Google Play.

Ще один додаток з високим рейтингом та захопленими відгуками користувачів. Дає змогу вчити мову у форматів діалогів, створюючи такий собі симулятор живого спілкування. Учні можуть натренувати читання, розуміння мови на слух та вимову. Програма наразі передбачає вивчення англійської за трьома рівнями: А1, А2, В1.

Після проходження навчання у вас з’явиться лексична база та комунікативні навички, з якими буде простіше орієнтуватися у повсякденному житті в англомовному середовищі.

Для всіх, хто обирає українську як рідну мову спілкування, користування додатком — безплатне. Щоб почати, треба пройти мінімальну реєстрацію. Це дасть змогу навчатися без реклами та отримувати доступ до всього контенту. Додаток завантажили вже понад 50 млн людей з усього світу.

Ще одна платформа для вивчення мов. Надає можливість своїм учням практикувати навички письма й говоріння, спілкуючись з носіями мов, які вони вивчають. Дозволяє авторизуватися через соцмережі. Запитує, на якому рівні зараз ваша англійська та з якою метою плануєте вчити мову.

Загалом програма має високий рейтинг, однак користувачі називають її єдиним мінусом — відсутність української мови в інтерфейсі.

Користуючись Busuu ви зможете:

попрактикувати вимову та дізнатися більше про культуру мови, яку вчите;

отримати «фундамент» для спілкування у реальному житті;

здобути навички повсякденного спілкування.

Додаток завантажило вже понад 10 млн користувачів з усього світу.

Як відомо, читання — один із найкращих способів запам’ятовування та акумулювання словникового запасу. На цій аксіомі було створено додаток Beelinguapp, який є такою собі колекцією коротких історій.

Він наводить англійські тексти на обрані вами теми з різних сфер життя, які можна читати паралельно з перекладом рідною мовою. Також є функція відтворення аудіо, щоб покращити розуміння та запам’ятати правильну вимову. Ба більше, програму можна використовувати не для читання, а як додаток для аудіокниг.

Beelinguapp має безплатний доступ, який, на жаль, досить обмежений у функціях, та Premium. Останній передбачає 7-денний пробний період, після якого вартість програми становитиме близько 77 грн/місяць.

Програма, схожа на соцмережу, що дозволяє додавати нових друзів, публікувати дописи, обмінюватися повідомленнями з носіями іноземної мови. У такий спосіб можна не лише підтягнути свій мовний рівень, але і розширити кругозір та дізнатися більше про культуру та традиції країни, мову якої вивчаєте.

А native speakers, зі свого боку, виправлятимуть вашу вимову та правопис. Додаток завантажило вже понад 10 млн користувачів, які відзначають його користь, але вказують на велику кількість багів та помилок у роботі.

Додаток із безплатним доступом для українців на рік. Отримати його легко — треба відповісти на «підступне» запитання, що таке «паляниця». Програма пропонує веселий і інтерактивний спосіб вивчення англійської.

Переваги додатка:

ігровий підхід — навчання не втомлює;

візуальне сприйняття — слова, які вивчаються, одразу можна побачити поруч на картинці;

короткі заняття — дуже зручно, коли у вас замало вільного часу;

акцент на розмовну англійську без зациклення на граматиці.

Застосунок для вивчення англійської мови для дітей 2-8 років. Малеча може грати з милими персонажами, купати, одягати їх та виконувати інші повсякденні справи, паралельно засвоюючи англійські слова.

Охоплює різні теми, такі як алфавіт, числа, кольори, тварини, сім’я та багато іншого. Користуватися додатком безплатно можна протягом 7-денного пробного періоду. Також застосунок пропонує поради та рекомендації для батьків, щоб допомогти дітям у вивченні англійської.

Додаток пропонує безплатний план вивчення 23 мов, зокрема, й англійської. У процесі навчання ви зможете:

засвоїти розмовні фрази, переглядаючи відео побутових ситуацій;

запам’ятати нову лексику та граматику, завдяки персоналізованій програмі на основі ШІ.

Якщо вирішите підвищити свій план до версії Pro, це дасть вам можливість:

відстежувати свій прогрес;

практикувати мову у спілкуванні з носіями;

завантажувати уроки для офлайн-використання, коли немає підключення до інтернету.

Вебсайт та мобільний додаток для вивчення англійської мови. Пропонує різні ресурси, зокрема, новини, статті, відео, подкасти, ігри, граматичні вправи та тести, щоб засвоєння нових знань давалося легше та цікавіше. Є окремий розділ для навчання дітей. Також проєкт має Youtube-канал, на якому можна переглядати відео англійською на різні теми, щоб тренуватися сприймати мову на слух.

Як ефективно вчити англійську самостійно

Варто розуміти, що користуючись лише додатком у смартфоні, навчитися вільно володіти іноземною мовою важко. Багатьом знайома ситуація, коли вчиш «інгліш» роками, просто нескінченно, але результат не радує.

А все тому, що цей процес навчання вимагає великої мотивації, дисципліни та наполегливості, до нього треба підходити системно. Отож, щоб англійська мова ввійшла у ваше життя і помітно покращилася:

Визначте свої потреби та пріоритети, аспекти, з якими виникає найбільше складнощів. Не поспішайте засвоїти все й одразу, оберіть, що необхідно насамперед: навчитися читати, говорити, писати? Залежно від мети складіть план навчання, наприклад поєднайте кілька мобільних додатків: для читання і прослуховування подкастів, або засвоєння розмовних фраз та спілкування з носіями. Мобільні програми найбільш ефективні у поєднанні з іншими методами навчання. Створіть сприятливе середовище: розкладіть у кімнаті записки зі словами, які треба запам’ятати. У такий спосіб вони будуть перед очима весь день, поки ви займатиметеся побутовими справами. Дивіться фільми, слухайте подкасти, грайте в настільні ігри англійською, змініть мову меню у своєму смартфоні.

Важливо себе не перевантажувати, навчатися у зручному темпі та не допускати докорів сумління за якісь невдачі. Ставте реалістичні цілі, відстежуйте прогрес і винагороджуйте себе за зусилля.