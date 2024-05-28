Аналітична компанія Stocklytics опублікувала звіт за результатами опитування 10 000 користувачів смартфонів у США. З нього стало відомо, що 57% власників Google Pixel незадоволені своїм смартфоном та бажають обрати інший бренд.

Для порівняння, 34% власників смартфонів Samsung вагаються, чи перейти до іншого виробника, а 44% сказали, що це – дуже малоймовірно. Що стосується власників iPhone, то 34% також думають змінити марку смартфона, а частка задоволених власників склала аж 50%.

Лише 25% користувачів Pixel впевнені, що вони залишаться з цим брендом і при наступній покупці смартфона. Хоча багато в чому Pixel є найкращим смартфоном на ринку, постійні проблеми зі зв’язком та перегріванням є занадто серйозними для деяких людей.

Станом на кінець 2023 року в США налічувалося понад 310 мільйонів користувачів смартфонів. 10 000 — це, безумовно, не надто велика вибірка, щоб бути репрезентативною для всього ринку. Однак в абсолютному вираженні ця цифра все-таки не є маленькою.

Нагадаємо, що на початку цього року на конференції MWC 2024 Google Pixel 8 було визнано найкращим смартфоном, випередивши iPhone 15 Pro та Galaxy S23.