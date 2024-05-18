Жанр стратегій у реальному часі (RTS) намагаються поховати вже не першій рік, але він наполегливо відмовляється вмирати. Своїми витоками він сягає аж часів зародження ігрової індустрії, перші прото-RTS з’явилися ще у 1979-82 рр., й багато гравців найрізноманітніших вікових категорій досі ставляться до нього з великою повагою. Нехай останнім часом акцент з RTS змістився у бік більш доступних та швидких ігор, а про щось на кшталт StarCraft III залишається лише мріяти, це не означає, що стратегії реального часу більше не виходять. Ось зовсім нещодавно, 13 травні 2024 р. вийшла Homeworld 3, але однією нею справа не обмежується. І зараз ми спробуємо вам це довести.

У цьому матеріалі ми зібрали цікаві RTS, що вийшли протягом останніх п’яті років. Враховуйте, що розробникам ігор у цьому жанрі доводилося зараз адаптувати проєкти під сучасні реалії, тому деякі з новітніх стратегій у реальному часі заміксовано з елементами інших ігор. Крім того, у нашому переліку є відчутна кількість ремастерів, бо без них сьогодні в ігровій індустрії нікуди.

Також очевидно, але ми все ж це зазначимо, що для відчутної кількості ігор з нашого переліку потрібен ПК. Бо RTS, через особливості керування, виходять переважно саме на цій платформі. Взагалі-то раніше вважалося, що RTS і консолі взагалі несумісні, але вже доведено, що це не так.

Поїхали, кращі стратегії у реальному часі (RTS) останніх років.

Платформи Windows

Жанр стратегія

Рік 2021

Age of Darkness: Final Stand привертає увагу похмурою візуальною частиною та загальною стилістикою. Вони відповідають не лише за антураж, а й додатково підкреслюють особливості сетингу та геймплею. Адже кожної ігрової ночі ви будете боротися за життя королівства, відбиваючися від натовпу монстрів.

“Натовп” тут не художнє перебільшення, а одна з особливостей гри. Розробники створили окрему систему SwarmTech, завдяки якій у грі можуть водночас знаходитися десятки тисяч ворогів (колись наші “Козаки” вже зробили такий прорив – прим. ред.). В Age of Darkness: Final Stand ви маєте постійно оборонятися, фокус у гри дуже чіткий. А додатково студія PlaySide поцупила деякі напрацювання жанру roguelite, тому вас щоразу будуть очікувати випадкові покращення та ускладнення гри.

Автори додали у гру навіть доволі пристойну сюжетну кампанію. Зовсім непогано як для невеликої австралійської студії.

Платформи Windows, Xbox Series X/S, Xbox One

Жанр стратегія

Рік 2021

Колись серія Age of Empires, перша частина якої вийшла ще у 1997 році, була одним з головних стовпів жанру RTS. Звісно, з того часу ставлення до стратегій значно змінилося. Однак Age of Empires все одно гріла душу багатьом гравцям.

Про це згадали в Xbox Game Studios, яка у 2021 році користувалася великою прихильністю ігрової спільноти завдяки ініціативам, направленим у першу чергу на хардкорних гравців. Врешті-решт ми отримали повноцінну нову Age of Empires IV, яка у 2023 році ще й на консолі Xbox зазирнула. Консольних RTS існує не так вже й багато, подібної якості – одиниці. Так що вже за одне ця гра варта уваги.

Якщо ви не знайомі з серією Age of Empires, то це така Civilization у форматі RTS, акцент в якій робиться на реалістичне відображення зміни історичних епох та загальний розвиток цивілізації. Різноманітність фракцій та методів перемоги не дозволить сумувати.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр стратегія, тактика

Рік 2023

Франшиза Aliens не користується занадто великою популярністю розробників, але це не заважає іграм по ній виходити регулярно. Причому у найрізноманітніших жанрах. Тому в нас є без перебільшення геніальний горор Alien: Isolation, кооперативний шутер Aliens: Fireteam Elite та тактична стратегія Aliens: Dark Descent.

Словосполучення “тактична стратегія” може здатися дивним, але яскравим прикладом ігор подібного жанру вважається Warhammer 40,000: Dawn of War II. В ньому розробники відмовилися від менеджменту бази та повністю сфокусувалися на невеличких угрупуваннях бійців.

Aliens: Dark Descent підносить цю ідею в абсолют, тому ви керуєте лише одним загоном. Але кожен його крок та кожен боєць мають критичне значення для успіху місії. Ксеноморфи завжди будуть максимально небезпечними для бійців, а кількість ресурсів та допоміжних інструментів серйозно обмежена. Такий розклад створює напружену атмосферу у дусі оригінальних “Чужих”, яку гра успішно підтримує до самого фіналу.

Платформи Windows, Linux

Жанр стратегія

Рік 2022

Total Annihilation – ще одна класика жанру RTS, яка у 1997 році отримала багато нагород та любов гравців з критиками. Вона породила духовного нащадка Supreme Commander. Гра виявилася гарною, але деякій частині спільноти здалося, що це “вже не те”.

А ось Beyond All Reason – це саме “те”. Адже це фанатська open source гра, яку створюють саме з врахуванням найсильніших якостей Total Annihilation. Розробники хизуються максимально правдивою симуляцією балістики та загальної поведінки юнітів на полі бою.

Але найприємніше, що гра абсолютно безкоштовна. Щоправда, вона все ще знаходиться у стані альфи, тож готуйтеся до багів та технічних проблем.

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Жанр стратегія

Рік 2023

Ця стратегія сподобається тим, хто любить реалістичні баталії у сетингу Другої світової війни. Акцент розробники зробили на Середземноморському театрі бойових дій. Ви також могли чути про попередню частину серії, Company of Heroes 2, яка відчутно розлютила російську ігрову спільноту своєю реалістичною кампанією.

Company of Heroes 3 зберегла геймплейні основи франшизи, а також додала деякі масштабні оновлення, які розробники ніби підгледіли у серії Total War. Також третя частина стала відчутно більш лояльною до нових гравців. Але, на жаль, у грі все ще зустрічаються відчутні проблеми з оптимізацією.

Платформи Windows, PlayStation 4, Xbox One

Жанр симулятор, стратегія, шутер

Рік 2020

Disintegration зацікавила гравців та критиків ще на анонсі. Адже її розробкою керував Маркус Ленто, один з творців Halo, без якого відома серія шутерів була б зовсім іншою. У Disintegration він вирішив поєднати шутерні механіки з загальним геймплеєм RTS, а також обіцяв подарувати гравцям цікавий світ з таємничою історією.

Однак на релізі Disintegration так і не зуміла пригорнути увагу масового гравця. Через дещо дивний мікс жанрів ігровий процес відчувався нудним, а сюжет вийшов банальним. Саме тому гра стала єдиною для студії V1 Interactive, яка закрилася у 2021 році.

Втім, Disintegration варта уваги саме завдяки незвичайності ключової ідеї. Бо якийсь сучасний аналог підібрати їй дуже важко (але можна згадати безсмертну класику Battlezone 1998 р. та її Redux 2016 р. – прим. ред.).

Платформи Windows, Xbox Series X/S

Жанр стратегія

Рік 2023

Ви все ще під ефектом від “Дюни” Дені Вільнева і хочеться чогось з подібною атмосферою, а Dune II: Battle for Arrakis здається вам занадто старою? Тоді Dune: Spice Wars може стати гарним варіантом для повернення на Арракіс.

Це стратегія реального часу, яка зав’язана на менеджменті ресурсів та зв’язків з іншими фракціями, що наближає гру до піджанру 4X. Тому вона потребує доволі високого рівня уваги та бажання розібратися у великій кількості механік.

Особливої сюжетної кампанії тут немає, вам просто необхідно захопити Арракіс за обрану фракцію. Але все одно гра може захопити вже вас на десятки годин, адже нюансів у ній вистачає.

До речі, у нас був окремий матеріал, присвячений іграм за франшизою “Дюна” / Dune.

Платформи Windows, Xbox One, PlayStation 4 і PlayStation 5

Жанр стратегія

Рік 2020

Польський художник Якуб Ружальский відомий своїм альтернативним всесвітом “1920+”, у якому все зациклено на дизельпанку та зміненій історії людства. Джерелом натхнення для створення сетингу стала Польсько-радянська війна 1919-1921 рр., але його естетика виглядає незвичайно та привабливо навіть без політичних прив’язок.

Події гри Iron Harvest розгортаються якраз у всесвіті “1920+”, тож ви особисто зможете покерувати арміями дизельних роботів та інших військових пристроїв. Кожен з мехів вийшов колоритним, а особливо цікаво вони виглядають на фоні звичайних сільських локацій.

Геймплейно гравці отримали чистокровну стратегію у реальному часі, без зайвих експериментів та доповнень. Але всі необхідні для RTS елементи у грі присутні, до того ж вони помножені на унікальний стиль.

Платформи Windows

Жанр стратегія

Рік 2020

Не дайте стилізованим кролям та свиням з цієї гри ввести себе в оману. Це все ще вкрай гарна стратегія, яка відмовилася від елементів побудови бази, щоб повністю зосередитися на баталіях меж двома фракціями.

Акцент тут робиться на покращення техніки та грамотне керування нею на полі бою. Стилізована під мультфільм графіка, яку до того ж значно покращили у ремастері, допомагає краще розуміти, що відбувається під час битв. До того ж це одна з небагатьох стратегій, у якій особисто прив’язуєшся до юнітів завдяки сценарію та загальній атмосфері.

Також S.W.I.N.E. HD Remaster приваблює сюжетом, який у сатиричній формі відображає реалії світових війн.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S

Жанр стратегія, рольова гра

Рік 2021

SpellForce як серія завжди славилася вдалим поєднанням механік стратегій у реальному часі та рольових ігор. Саме цей мікс, який, будемо відверті, просто грамотно поцупили у WarCraft III (це спірно, – прим. ред.), допомагає серії знаходити гравців аж з 2003 року.

SpellForce 3 Reforced – остання на сьогодні частина серії. У виданні Reforced розробники з Grimlore Games значно покращили RTS-механіки, бо раніше вони були нібито другорядними. Також ця версія вийшла на консолях, що для багатьох гравців стане плюсом.

В основі гри полягає баланс між прокачкою власного персонажа та розвитком бази та армії. При достатньому рівні навичок в SpellForce 3 Reforced можна грати і як в чистокровну RTS, так і як в досить незвичайну RPG.

Платформи Windows

Жанр стратегія

Рік 2023

Ще один ремастер класики, яка до того ж вважається серед українських гравців народною. Бо багато хто неодноразово чув фрази про “мілорда” і проводив багато часу, намагаючися захопити бастіони середньовічної Англії.

В оновленій версії покращили графіку та музику, а також додали нові кампанії для однокористувацької гри. Але основу ігрового процесу Stronghold розробники з FireFly Studios не змінювали. Тому це все ще вибаглива стратегія, де потрібно швидко думати.

В Stronghold: Definitive Edition також додали підтримку модифікацій зі Steam Workshop напряму, так що кількість ігрових годин при подібному розкладі легко може перевалити за сотні та навіть тисячі.

Платформи Windows

Жанр стратегія

Рік 2024

Ще одна гра за класичною франшизою. Ігри за “Термінатором” також виходять не дуже часто, але Terminator: Dark Fate – Defiance дісталася до гравців нещодавно — у 2024 році. Тож зацікавленість серією з боку ігрових розробників все ще існує.

Студія Slitherine Ltd., так це вони, королі жанру wargame, зробила акцент на сюжетну кампанію, де ви з залишками людей маєте протистояти легіонам машин. Зрозуміло, що машини більш смертоносні та небезпечні, тому ви маєте використовувати хитрість, тактику та всі наявні ресурси задля перемоги.

Між місіями треба займатися менеджментом війська та створенням альянсів, які відкривають доступ до нових можливостей та місій. Тому структура кампанія тут дещо нелінійна. А в мультиплеєрі можна спробувати пограти вже за всі інші фракції.

Платформи Windows

Жанр стратегія, тактика

Рік 2023

Студія Petroglyph вважалася однією з найсильніших, коли справа доходила до стратегій у реальному часі. Вона подарувала гравцям щонайменше Star Wars: Empire at War та Grey Goo. Сьогодні вона продовжує займатися тим, що вміє краще за все, а саме – створює нові RTS.

При цьому розробники не забувають експериментувати з основами жанру. The Great War: Western Front поєднує глобальний тактичний геймплей з польовими битвами у реальному часі. Тому треба не просто грамотно керувати юнітами, а додатково стежити за загальною ситуацією.

До того ж це одна з небагатьох ігор про Першу світову війну. Цей сетинг розробники ігор використовуються відносно мало, тож подивитися на події того часу в інтерактивному форматі завжди цікаво. У Petroglyph якраз намагалися зберегти максимальну правдивість історії.

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S

Жанр стратегія

Рік 2022

The Valiant, як і деякі ігри з добірки до цього, відмовляється від будівництва бази та великих армій заради більш гнучкого керування невеликими загонами. Можливо, саме у такому векторі розвитку і полягає майбутнє жанру RTS.

Сюжет гри розповідає про колишнього хрестоносця, який усвідомив усі хибність власних вчинків. А тепер він має зупинити колишнього товариша, який хоче знайти потужній магічний артефакт та з його допомогою встановити контроль над усім світом.

У грі доволі стандартний набір розваг, як для RTS з акцентом на невеличкі скупчення бійців. При цьому працює все добре, майже еталонно.

Платформи Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Жанр стратегія, шутер, Tower Defense

Рік 2021

Ця гра втілила дитячу мрію багатьох хлопчиків у реальність. В ній іграшкові солдатики набули життя й почали активно воювати один з одним (передаємо витання Стівену Кінгу, автору фантастичного оповідання “Поле боя” (1972) – прим. ред.).

Вам потрібно відбиватися від ворожих атак за допомогою власних юнітів, не забуваючи регулярно покращувати їх. Також ви можете власноруч взяти під контроль будь-який юніт і відстрілюватися вже особисто. А розташувати бійців можна лише у конкретних точках, що є характерною ознакою жанру tower defense.

Зайвих сенсів та навантаження на розум гра не несе. Інколи це саме те, що потрібно.

А в які стратегії реального часу любите грати ви? Поділіться своїми улюбленими RTS, до яких ви повертаєтеся навіть сьогодні, у коментарях. Їм вже зовсім не обов’язково бути сучасними.

*Як заставка для статті використовується арт польського художника Якуба Ружальского, творця всесвіту “1920+”, якій він намалював на підтримку Україні на початку повномасштабної війни.