Міністерство оборони України запускає для військовозобов’язаних, призовників та резервістів мобільний застосунок “Резерв+”. Про це йдеться в повідомленні відомства.

“Завтра, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію. Що це означає? Відзавтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані”, – сказано в повідомленні.

За інформацією міністерства, під час оновлення даних направлення на ВЛК не видаватиметься. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

Оновити дані можна різними способами. Онлайн – через застосунок “Резерв+”, який буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market із 18 травня. Він надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі “Оберіг”.

“Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе”, – йдеться в повідомленні Міноборони.

Крім того, оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, також буде зроблена відповідна відмітка у військовий квиток.

Із 18 червня у застосунку “Резерв+” також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус людини як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Водночас тут показали відео, як саме працює застосунок “Резерв+”.