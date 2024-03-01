За лютий 2024 року, який був хоча і на один день довше, ніж минулого року, але все одно коротшим ніж звичайні місяці на сайті Mezha.Media з’явилось 510 нових матеріалів, серед яких 32 статті та огляди. Це рекорд сайту як по першому, так і по другому показнику. В нас виходить більше новин, регулярні стали огляди фільмів на вихідні, далі буде ще веселіше.

У другій половині лютого у коментарях начебто було спокійніше, але на початку місяця пристрасті вирували на повну. Цікаво, що вперше в Топ 10 статей за кількістю коментарів два огляди фільмів, тож кіномистецтво дійсно порушує актуальні питання, які хвилюють наших читачів.

Матеріали за лютого 2024 р. з найбільшою кількістю коментарів

1. Рецензія на фільм «Уроки толерантності» (355)

2. У «Дії» може з’явитися військовий квиток, питання опрацьовується – Михайло Федоров (301)

3. У ГУР заявили, що Telegram містить низку загроз для безпеки України (299)

4. Остаточно поплавило: Ілон Маск на X Spaces виступив проти надання Україні допомоги та заявив, що путін не може програти (270)

5. Spotify закликають прибрати російську музику із рекомендацій українців (221)

6. Apple відключила вебдодатки в ЄС, щоб обмежити конкуренцію – гендиректор Epic Games (186)

7. Rozetka почала брати 35 грн за доставку товарів до пункту видачі, якщо замовлення менше 700 грн (185)

8. Nintendo подала до суду на творців Yuzu, емулятора Switch (147)

9. Qualcomm натякнула, що нова версія Windows вийде цього року (143)

10. Рецензія на фільм «Учительська» / Das Lehrerzimmer (142)

Серед топових новин лютого 2024 р. новини про Ілона Маска, Тейлор Свіфт, iPhone, а також Повітряну тривогу та кіберпанківський Київ.

Найпопулярніші новини та блоги, які вийшли у лютому 2024 р.

1. Остаточно поплавило: Ілон Маск на X Spaces виступив проти надання Україні допомоги та заявив, що путін не може програти

2. Не давайте своїм дітям вирости програмістами, – вважає CEO NVIDIA Дженсен Хуанг

3. Apple просить користувачів припинити класти мокрі iPhone у рис

4. «Повітряна тривога» 6.0 тепер із додатковими сповіщеннями про підвищену небезпеку

5. Google Maps тепер показує погоду для користувачів на Android

6. Найпопулярніші смартфони 2023 року – iPhone лідирує

7. Ділові партнери Ілона Маска вживали наркотики разом із ним через страх втратити статки та статус

8. Майже кожен п’ятий американець вірить, що Тейлор Свіфт працює з урядом США

9. Канада хоче заборонити російський мультитул Flipper Zero, щоб зупинити сплеск крадіжок авто

10. Кіберпанківський Київ на Unreal Engine 5.3

ПК місяця поступився першою сходинкою Топу найпопулярніших статей та оглядів, але програв новому смартфону Samsung лише трошки. А далі тести авто, відеокарт, навушників, планшетів, нові ігри та фільми, знову ж таки майже усі теми, про які пише наш сайт.

Найпопулярніші статті та огляди, які вийшли у лютому 2024 р.

1. Огляд Galaxy S24 Ultra: citius, altius, fortius, AI

2. ПК місяця (лютий 2024)

3. Тест-драйв Suzuki S-Cross: саме те, що потрібно клієнтам?

4. Падіння 23andMe з $6 мільярдів до майже $0 – головне зі статті The Wall Street Journal

5. Нові фільми та серіали лютого 2024

6. Anker Soundcore Liberty 4 NC – топ TWS-навушники за свої гроші?

7. Огляд відеокарти ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB: так би одразу

8. Чимало басів та влучна ціна: огляд бездротових навушників Technics EAH-A800

9. Lenovo Tab P12 – огляд 12,7-дюймового планшета

10. Skull and Bones – загублені в океані

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