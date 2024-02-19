Apple визнала, що спеціально відключила вебдодатки на iPhone в ЄС та звинуватила у цьому «Закон про цифрові ринки» (Digital Markets Act, DMA) та небезпеку для користувачів. Проте генеральний директор Epic Games Тім Свіні, вважає, що це – не єдина причина.

Як повідомляє TechCrunch, у пості на платформі X Свіні написав, що Apple просто не хоче, щоб у неї з’являлася конкуренція на iOS.

«Я підозрюю, що справжньою причиною відмовитися від вебзастосунків є усвідомлення того, що веббраузери конкурентів могли б значно краще підтримувати ці застосунки – на відміну від навмисно пошкодженої вебфункціональності Safari – і перетворити вебзастосунки на законних, неоподатковуваних конкурентів нативним додаткам», – йдеться у пості.

Раніше ЄС змусила компанію відкрити iOS для сторонніх браузерів, що дало б розробникам можливість випускати вебзастосунки, які могли б бути аналогом нативних додатків на iPhone. Трохи згодом компанія оголосила, що вебзастосунки не працюватимуть в ЄС.

Причиною називали те, що подібні застосунки, встановлені зі сторонніх браузерів, могли б використовувати дозволи смартфона для шахрайства чи збору конфіденційної інформації. Оскільки компанія не має контролю над сторонніми браузерами, вона не змогла б захистити користувачів, а тому вирішила загалом вимкнути підтримку вебдодатків.

Натомість користувачі в ЄС тепер зможуть створювати лише закладки тих чи інших вебсайтів замість того, щоб встановлювати повноцінні вебдодатки, які могли б стати альтернативою застосункам, завантаженим з App Store.

Попри те, що Свіні та компанія Epic Games має не найкращі стосунки з Apple, його слова також мають свою аргументацію, адже навіть в офіційній заяві на своєму сайті, Apple розповіла, що теоретично вона могла б впоратися з проблемою, проте не захотіла.

«Розв’язання складних проблем безпеки та конфіденційності, пов’язаних із вебдодатками, які використовують альтернативні механізми браузера, вимагатиме створення абсолютно нової архітектури інтеграції, яка наразі не існує в iOS і непрактична для виконання з огляду на інші вимоги Закону про цифрові ринки та дуже низький рівень сприйняття користувачами вебзастосунків», – йдеться на сайті.

Із цієї заяви можна зрозуміти, що Apple могла б створити нову архітектуру, проте не хоче цього робити з тих чи інших причин.