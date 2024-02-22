7 із 10 найбільш продаваних смартфонів у 2023 році були iPhone. Смартфони Apple посіли перші 7 позицій у відповідному рейтингу. Про це свідчить статистика Counterpoint Research.

Найбільш продаваним смартфоном 2023 року став iPhone 14. Він складає 3,9% від усіх проданих смартфонів минулого року. Половину з цих продажів зафіксували у США та Китаї.

Крім Apple у списку є Samsung, яка посіла 8, 9 і 10 позиції, дві з яких – це різні моделі Galaxy A14 із 4G та 5G.

Попри те, що реліз нового смартфона Apple відбувся наприкінці вересня, це не завадило трьом моделям посісти 5, 6 та 7 місце. iPhone 15 Pro Max складає 1,7% від усіх смартфонів, а 15 та 15 Pro – по 1,4%.

Це – вперше коли смартфони Apple змогли отримати 7 із 10 позицій у списку найбільш продаваних смартфонів року. При цьому на ці 10 смартфонів припадає 20% від усіх проданих смартфонів.