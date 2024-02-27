Штучний інтелект досяг такого рівня, що вже немає потреби надавати пріоритет комп’ютерним наукам та програмуванню для молодого покоління. Таку думку висловив гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг, пише The Register.

Під час нещодавнього Всесвітнього саміту у Дубаї він сказав, що випускникам минулого десятиліття варто було витратити студентські роки на здобуття досвіду в таких галузях, як наука, виробництво або сільське господарство.

«Ви, напевно, пам’ятаєте, що протягом останніх 10-15 років майже кожен, хто сидів на такій сцені, говорив вам, що дітям життєво необхідно вивчати комп’ютерні науки, – заявив CEO NVIDIA у контексті майбутнього ШІ. – Зараз все майже навпаки».

На переконання Дженсена Хуанга, диво штучного інтелекту полягає в тому, що він перетворить кожного на програміста.

«Це причина, чому так багато людей сьогодні говорять про штучний інтелект, тому що вперше ви можете уявити, що кожен у вашій компанії є технологом, – підкреслив він. – Технологічний розрив повністю подолано».

Щоправда, не всі згодні з прогнозами гендиректора NVIDIA. Приміром, аналітик Патрік Мурхед упродовж років чув думку, що «XYZ вб’є програмування». Однак, за його словами, «нам все ще не вистачає програмістів».