ПК місяця (лютий 2024)

Завершення зимового сезону видається досить вдалим періодом для вибору та придбання потужних ігрових систем. Упродовж січня ключові виробники компонентів запропонували цілий ряд нових продуктів, здатних вплинути на загальний ландшафт збалансованих конфігурацій у різних цінових категоріях. Більшість представлених компонентів вже потрапили у продаж в Україні, що дозволяє планувати оптимальні збірки або навпаки – зачекати зниження стартових цін на певні позиції. У рамках традиційного “ПК місяця” спробуємо запропонувати раціональні конфігурації з урахуванням поточних ринкових обставин та найближчих перспектив.

Базовий ігровий ПК місяця

Процесор Intel Core i3-12100F (4/8; 3,3/4,4 ГГц, 12 МБ L3) $100 AMD Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц, 32 МБ L3) $85 Материнська плата Intel H610 (LGA1700) $75 AMD A520/B450 (Socket AM4) $75 Пам’ять 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4-3200 $45 Відеокарта GeForce RTX 3060 12 ГБ/ GeForce RTX 4060 8 ГБ/ Radeon RX 7600 8 ГБ $330 Накопичувач SSD, 1 ТБ, M.2 PCI-E $65 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 550 Вт $60 Загальна сума для ПК на платформі Intel $675 Загальна сума для ПК на платформі AMD $660

Ігрові монітори до “Базового ігрового ПК” від нашого партнера MSI

Модель MSI G2712 на базі швидкісної IPS-панелі та доступний MSI G245CV з вигнутою VA-матрицею Full HD та часом відгуку всього 1 мс забезпечать чудовий досвід гри для систем початкового рівня.

Ігровий монітор MSI G2712

Ігровий монітор MSI G245CV

Вибір доступного процесора для ігрової системи початкового рівня зазвичай є задачею “із зірочкою”. Базові конфігурації на платформі Intel для старту мають Core i3-12100F за $100. На $10 дорожче коштує Core i3-13100F, ну, а представник останньої генерації для LGA1700 – Core i3-14100F вже пропонується за $150. Всі ці чипи об’єднує те, що вони пропонують 4 обчислювальні ядра з підтримкою Hyper-Threading. Фактична відмінність між ними лише у робочих частотних формулах, тож якщо ви вже орієнтуєтесь на CPU даної категорії, раціональніше витратити кошти на стартові моделі умовно попередніх поколінь.

Так, надбання Core i3-14100F – додаткові 300–400 МГц – не буде зайвим у цьому класі, враховуючи неможливість самостійного розгону, але збільшення потужностей процесора буде непропорційним підвищенню ціни. Втім тут також слід враховувати, що наявна півтораразова різниця – реалії на місцях, тоді як рекомендована вартість стартового Core i3 залишилась незмінною ($109). Відповідне коригування відбудеться природним шляхом, а поки за можливості вкласти $150 на CPU для платформи Intel, краще витратити їх на Core i5-12400F. Чудовий варіант для бадьорої базової конфігурації.

Обираючи процесор у ціновій категорії $100–150, вже можна натрапити на Intel Processor 300 (2/4; 3,9 ГГц). За новою незвичною назвою приховується 2-ядерний 4-потоковий процесор з робочою частотою 3,9 ГГц. Логічний нащадок Pentium Gold G7400 (2/4, 3,7 ГГц) для LGA1700. Intel вирішила більше не використовувати бренд Pentium для позначення своїх чипів, тож тут маємо перейменування та додаткові 200 МГц до робочої частоти за ті ж гроші. А от що стосується останнього, то поточна роздрібна вартість чипа – еквівалент $115. Годі й намагатись порівнювати продуктивність Intel Processor 300 та Core i3-12100F/13100F. Чотирьохядерні CPU пропонують значно більше. Але також важливо врахувати, що Intel Processor 300 постачаються виключно з активованою інтегрованою графікою Intel UHD Graphics 710. Тож даний CPU скоріше буде розглядатись для систем без дискретної відеокарти. Для ігрових платформ він не представляє ніякої цікавості.

Базовим рішенням у випадку з платформою AMD залишається Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц). Непереборне співвідношення ціна/продуктивність просто не залишає шансів будь-якому чипу наблизитись за даним показником до цього “ветерана”. Повноцінний 6-ядерний CPU з 32 МБ кеш-пам’яті за $85. Які тут можуть бути альтернативи? Але дивлячись на перспективу, та маючи трішки більший бюджет, дуже привабливим виглядає варіант з Ryzen 5 5600 (6/12; 3,5/4,4 ГГц). Tray-версія чипа пропонується вже за $125, але у цьому випадку все ж доведеться окремо придбати кулер, тоді як у роздрібному постачанні (BOX) за $140 простенький охолоджувач вже є у комплекті. Новіша модель з архітектурою Zen 3 – бажаний варіант, але, при наявності жорстких фінансових обмежень, Ryzen 5 3600 також буде хорошим рішенням.

Якщо орієнтуєтесь на Ryzen 5 5600, нагадаємо, що у продажу також є моделі Ryzen 5 5600G (6/12; 3,9/4,4 ГГц) та нещодавно представлена Ryzen 5 5600GT (6/12; 3,6/4,6 ГГц). Попри схожість назв, робочих частот та навіть роздрібної вартості, ці чипи на монокристалі належать до сімейства Cezanne з інтегрованою графікою, мають 16 МБ кеш-пам’яті L3 та підтримують лише PCI-E 3.0. Тоді як Ryzen 5 5600 належить до лінійки процесорів Vermeer з чиплет-архітектурою, 32 МБ L3 та PCI-E 4.0. Для ігрових платформ з окремою відеокартою безперечно кращим варіантом будуть саме Ryzen 5 5600 або її турбована модифікація Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц).

У продажу з’явились чипи лінійки Ryzen 8000G для Socket AM5. Нові моделі від AMD значно підняли рівень можливостей гібридних чипів, які зазвичай вже дозволяють отримати достатню продуктивність, щоб оцінити навіть “важкі” ігрові проєкти з невисоким налаштуванням якості картинки. В певних випадках інтегрованій графіці вдається навіть дотягнутись до показників GeForce GTX 1650. Це дійсно дивовижний результат, як для інтегрованого рішення. Втім цього звичайно замало для систем, які збираються безпосередньо для ігор.

Флагман нової лінійки Ryzen 7 8700G (8/16; 4,2/5,1 ГГц) з графікою Radeon 780M з’явився в Україні з роздрібним цінником у ~$380 при рекомендованих $329. Модель Ryzen 5 8600G (6/12; 4,3/5,0 ГГц; Radeon 760M) можна придбати за еквівалент $250. У своїй ніші цікаві рішення, а от у базових ігрових системах ми покладаємось на зв’язку CPU+GPU.

Повертаючись до актуальної платформи AMD, нагадаємо, що доступні материнські плати на чипсетах AMD A520/B450 підтримують шину PCI-E 3.0. Навіть якщо процесор має контролер PCI-E 4.0, для зв’язку з відеокартою та SSD буде задіяний удвічі повільніший інтерфейс. А це вже є обмежувачем, як для сучасних накопичувачів, так і для відеокарт, особливо моделей, що використовують вісім ліній PCI Express. Питання вирішують плати на AMD B550, але асортимент моделей на цьому чипсеті вартістю до $100 дуже обмежений. Втім певні додаткові витрати будуть виправданими, якщо ви обираєте SSD з пропускною здатністю вище за 3500 МБ/c та відеокарту з PCI-E x8.

Що ж загалом стосується дискретної графіки, то для базових ігрових конфігурацій зараз просто чудовий вибір. Починаючи від GeForce RTX 3050 8 ГБ та Radeon RX 6600 8 ГБ за $250–270 до GeForce RTX 3060 12 ГБ, GeForce RTX 4060 8 ГБ та Radeon RX 7600 8 ГБ за $330–350. У всіх моделей є свої сильні та слабкі сторони, але незалежно від конкретного вибору всі вони забезпечують хорошу продуктивність у своєму класі.

На початку лютого компанія NVIDIA офіційно представила відеокарти лінійки GeForce RTX 3050 6 ГБ. Про особливості даних версій ми згадували минулого разу – зменшена кількість обчислювачів, радикально знижені робочі частоти GPU та шина пам’яті у 96 біт. Основна перевага ”полегшеної” версії – знижене енергоспоживання. GeForce RTX 3050 6 ГБ отримала TBP у 75 Вт, що дозволяє використовувати відеокарту без підключення додаткового живлення. Щобільше, подібний рівень дозволяє запропонувати версії адаптерів з пасивною системою охолодження.

Що ж стосується продуктивності, то тут все досить очевидно. Практичні огляди показують, що GeForce RTX 3050 6 ГБ у середньому на 30% поступається стандартній версії GeForce RTX 3050 8 ГБ. Тож просаджування fps тут дуже відчутне. Чи виправдовує це рекомендована ціна у $169? GeForce RTX 3050 6 ГБ в першу чергу є історією про енергоефективність. За цим показником це дійсно ультимативний варіант, та очевидно найшвидша відеокарта, яка може працювати без додаткового живлення. Але здається, що тут цілком логічним було б використовувати для позначення моделі назву на кшталт GeForce RTX 3040 6 ГБ, або запровадити додаткові індекси для чіткого позиціювання.

В Україні вже починають з’являтися моделі GeForce RTX 3050 6 ГБ. Стартові цінники у $230 роблять такі пропозиції безперспективними на фоні широкого асортименту GeForce RTX 3050 8 ГБ за $250 та особливо наявності у продажу Radeon RX 6600 8 ГБ. Але повторимось, що GeForce RTX 3050 6 ГБ – це скоріше нішеве рішення з феноменальним показником енергоефективності. Враховуючи подібні особливості “оновленої моделі”, поки немає офіційних підтверджень тому, що з її появою NVIDIA планує відмовитись від пропозиції GeForce RTX 3050 8 ГБ.

У кінці січня розпочались продажі нової відеокарти AMD – Radeon RX 7600 XT 16 ГБ. Відмінність цих моделей від базових Radeon RX 7600 8 ГБ полягає лише у подвоєнні місткості пам’яті, а також збільшенні рекомендованих робочих частот GPU (1980/2470 МГц замість 1720/2250 МГц). За результатами тестів тюнінговані моделі Radeon RX 7600 XT з додатково прискореним графічним процесором на ~10% випереджають Radeon RX 7600 у режимах 1080p/1440p та мають перевагу до 15% у 4К.

Рекомендована ціна Radeon RX 7600 XT 16 ГБ для американського ринку складає $329, а ось в Україні перші моделі лінійки з’являються з менш оптимістичними цінниками – $420–450. Це не просто зменшує привабливість, а взагалі призводить до втрати інтересу до неї. Принаймні коли мова йде про відеокарти для ігор, а не графічний прискорювач з 16 ГБ пам’яті для спеціалізованих обчислень. Хоча в цілому Radeon RX 7600 XT звичайно забезпечує необхідний рівень продуктивності для базових конфігурацій, різниця у ціні з такою для базових версій Radeon RX 7600 8 ГБ не пропорційна зростанню продуктивності. До того ж моделі цього класу здебільшого орієнтовані на ігри у режимі Full HD, а в таких умовах наявність 16 ГБ пам’яті не дає (тимчасово?) особливих переваг.

Поціновувачі “екзотики” можуть звернути увагу на Intel ARC A750 8 ГБ. Хоча ці моделі так офіційно й не пропонуються в Україні, настирливі гравці можуть придбати такі відеокарти за $250–280. Intel продовжує завзято оптимізувати драйвери. Хоча роботи тут ще багато, активність та наполегливість розробників дає привід для оптимізму стосовно успіху користувацького графічного підрозділу виробника. У попередніх планах Intel – запуск рішень наступного покоління ARC Battlemag, що мають бути представлені до кінця поточного року.

Оптимальний ігровий ПК місяця

Процесор Intel Core i5-14400F (6/12+4; 2,5/4,7 ГГц + 1,8/3,5 ГГц)/

Core i5-12600KF (6/12+4; 3,7/4,9 ГГц + 2,8/3,6 ГГц) $240 AMD Ryzen 5 7500F (6/12; 3,7/5,0 ГГц, 32 МБ L3) $195 Материнська плата Intel B760 (LGA1700, DDR5) $150 AMD B650/A620 (Socket AM5) $150 Пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-5600 $120 Відеокарта GeForce RTX 4070 12 ГБ / Radeon RX 7800 XT 16 ГБ $630 Накопичувач SSD, 1 ТБ, M.2 NVMe, PCI-E x4 $90 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 650 Вт $130 Загальна сума для ПК на платформі Intel $1360 Загальна сума для ПК на платформі AMD $1315

Ігровий монітор для “Оптимального ігрового ПК” від нашого партнера MSI

27-дюймові ігрові VA монітори MSI Optix G27CQ4 E2 та MSI G272QPF пропонують роздільну здатність 2560х1440 точок, частоту оновлення 170 Гц, час відгуку 1 мс забезпечують оптимальний ігровий досвід.

Ігровий монітор MSI G27CQ4 E2

Ігровий монітор MSI G272QPF

Під час вибору процесора для оптимальної конфігурації на компонентах Intel звернемо увагу на стрімке здешевлення чипів Core i5-14400F (6/12+4; 2,5/4,7 ГГц + 1,8/3,5 ГГц). Якщо на старті продажів у січні цю модель пропонували за еквівалент $260–270, то зараз це ~$240. Тобто новий чип лише на $10 дорожчий за попередника Core i5-13400F (6/12+4; 2,5/4,6 ГГц + 1,8/3,3 ГГц). Так, фактична різниця між цими моделями лише у 100–200 МГц робочих частот для продуктивних та енергоефективних ядер. Але навіть такі крихти не будуть зайвими, враховуючи неможливість самостійного розгону CPU. Ну й формальна приналежність моделі до останньої генерації для когось може мати принципове значення. Тож на додаткові $10 чип “напрацьовує”.

Для тих, кому технічні характеристики важливіші за строк анонсу процесора, звернемо увагу на Core i5-12600KF (6/12+4; 3,7/4,9 ГГц + 2,8/3,6 ГГц). Модель має ідентичну функціональну структуру та навіть вищі робочі частоти, ніж у Core i5-13400F/14400F. При цьому ентузіастська модель з розблокованим множником зараз можна придбати за ті ж $240. Щобільше, судячи з пропозицій прайс-агрегаторів, якщо ігнорувати офіційність каналів постачань, Core i5-12600KF обійдеться навіть у $200–210. Але доведеться ще окремо придбати кулер, оскільки чипи Intel з розблокованим множником не комплектуються штатним охолоджувачем.

Для оптимальної ігрової конфігурації на AMD ми рекомендуємо платформу Socket AM5 та базові чипи для неї – Ryzen 5 7500F (6/12; 3,7/5,0 ГГц) або Ryzen 5 7600 (6/12; 3,8/5,1 ГГц). Тут варіантів не так багато, враховуючи загальні строки анонсу AM5 та наявність поки лише однієї генерації чипів. Втім молодші 6-ядерники з архітектурою Zen 4 дуже спритні й добре підходять саме для ігрових ПК, особливо з урахуванням їх вартості. Поточна роздрібна ціна базової моделі Ryzen 5 7500F знизилась до $190–200, а Ryzen 5 7600 пропонується за ~$215–220.

Нагадаємо, що молодша версія, окрім трішки нижчої робочої частоти, також не має інтегрованої графіки. Початково всі представлені моделі процесорів для AM5 оснащувались відносно простим відеоядром з парою обчислювальних кластерів на базі RDNA2. Але згодом AMD запропонували найдоступнішу версію CPU з деактивованим iGPU. За аналогією з чипами від Intel, модель без графіки маркується індексом “F” у назві моделі.

Сконфігурувати гідну ігрову систему середнього рівня можна й на платформі Socket AM4, тим більше AMD докладає чималих зусиль, щоб вона не втрачала своєї актуальності. Так вже потрапила у продаж раніше анонсована молодша модель CPU з додатковим кеш-буфером – Ryzen 7 5700X3D (8/16; 3,0/4,1 ГГц; 96 МБ L3). На старті годі й розраховувати на те, що новинка буде пропонуватись в Україні за рекомендованою ціною ($249), але за необхідності такий чип вже можна придбати за ~$290. Практичні огляди цієї моделі демонструють, що попри меншу робочу частоту, вона мало в чому поступається дорожчому Ryzen 7 5800X3D (8/16; 3,4/4,5 ГГц), особливо коли справа стосується ігор.

Загалом, після певного зниження вартості, Ryzen 7 5700X3D буде чудовим варіантом для апгрейда системи на Soсket AM4. Наприклад, після заміни Ryzen 5 3600, або ще менш потужних моделей попередніх поколінь. У таких випадках використання CPU з додатковим кешем 3D V-Cache дійсно здатне вдихнути нове життя, дозволивши підтягнути ігрові здібності платформи без радикального оновлення. А от при збірці нового ПК перспективніше вже відразу дивитись у бік AM5. Навіть базові чипи Ryzen 5 7500F/7600 на Zen 4 вартістю ~$200 в іграх здебільшого мають схожу продуктивність, або переважають моделі Ryzen 7 5x00X3D. Так у цьому випадку знадобиться дещо більше коштів на придбання материнської плати та пам’яті DDR5, але загальні витрати будуть співставні, а от строк життя AM5 буде довшим.

Січень став феєрією запусків нових продуктів від NVIDIA. Компанія рознесла у часі офіційний старт продажів оновлених SUPER-модифікацій відеокарт RTX 40xx, тож упродовж майже цілого місяця IT-ресурси фонтанували оглядами нових графічних адаптерів. Ми також долучились до дійства, провівши певні експерименти з оновленими моделями. У контексті оптимальних конфігурацій певну цікавість може представляти GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ. Практичні дослідження підтвердили, що ця модель на ~10–15% продуктивніша за базову GeForce RTX 4070 12 ГБ. Певною мірою це навіть більше, ніж можна було очікувати, враховуючи відмінність лише у кількості обчислювальних блоків GPU. Підсистема пам’яті залишилась незмінною – GeForce RTX 4070 SUPER також покладається на 12 ГБ та 192-бітову шину. Втім, як бачимо, додаткові резерви fps можна вивільнити навіть без більш радикальних структурних перетворень. За деталями пропонуємо звернутись до відповідного огляду.

GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ отримала рекомендований цінник у $599, тоді як GeForce RTX 4070 12 ГБ залишається в асортименті NVIDIA та офіційно подешевшала на $50 – до $549. Звичайно мова про американський ринок. В Україні стартові моделі GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ почали з’явились із цінниками $750+, та вочевидь потребують певного часу для стабілізації. Натомість наявні у продажі GeForce RTX 4070 здебільшого вже знизились у ціні та пропонуються від $620, а відтак тимчасово мають краще співвідношення ціна/продуктивність. Саме з цієї причини у складі оптимальних конфігурацій початково покладаємось саме на GeForce RTX 4070 12 ГБ.

Під час огляду GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ ми порівняли можливості нової моделі не тільки з такими для GeForce RTX 4070 12 ГБ, але й додали показники GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. Це дозволяє наочно оцінити продуктивність рішень від NVIDIA, які потенційно можна розглядати у складі оптимальних ігрових конфігурацій. В цілому різниця співмірна з вартістю відповідних моделей, проте кількість бажаних fps забезпечують не виключно відеокарти. Якщо підвищення вартості графічного адаптера за 40–60% призводить до пропорційного зростання кадрів/c, то це безперечно додає сенсу споглядати у бік моделі класом вище.

Якщо розглядати варіанти від AMD, то тут безперечним фаворитом залишається Radeon RX 7800 XT 16 ГБ. У цій категорії NVIDIA лише з випуском RTX 4070 SUPER вдалось наздогнати дану модель у растровому рендерензі, при цьому за ціною вона є конкурентом GeForce RTX 4070 12 ГБ. Щобільше, зазвичай ці моделі пропонуються навіть дешевше за базові “семидесятки” NVIDIA. До того ж з появою SUPER-версій опонента, AMD вочевидь провела певну переоцінку своїх моделей. Хоча офіційних заяв з цього приводу не було, роздрібні цінники вказують на відповідне коригування. В Україні Radeon RX 7800 XT 16 ГБ вже можна придбати за еквівалент $610–620. Найдоступніші GeForce RTX 4070 12 ГБ дорожчі на $10–20.

За минулий місяць роздрібна цінова дельта між Radeon RX 7800 XT 16 ГБ та Radeon RX 7700 XT 12 ГБ суттєво збільшилась. Якщо у січні через відносно невелику різницю у вартості ми однозначно рекомендували звертати увагу на старшу модель, то зараз Radeon RX 7700 XT 12 ГБ за $500+ виглядає як адекватний варіант економії. Отримуємо на 15–20% повільнішу відеокарту, сплачуючи настільки ж меншу ціну. Чесна угода. Тут потрібно буде лише визначитися з тим, що пріоритетніше – нижча ціна, чи більше fps.

Прогресивний ігровий ПК місяця

Процесор Intel Core i5-14600KF (6/12+8; 3,5/5,3 ГГц, 2,6/4,0 ГГц) $340 AMD Ryzen 7 7800X3D (8/16; 4,2/5,0 ГГц; 96 МБ L3) $415 Материнська плата Intel Z690/Z790 (LGA1700) $230 AMD B650 (Socket AM5) $200 Пам’ять 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6000 $130 Відеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ / Radeon RX 7900 XT 20 ГБ $1000 Накопичувач SSD 2 ТБ, M.2 PCI-E 4.0 $170 Корпус і БЖ Middle Tower ATX, 750 Вт $210 Загальна сума для ПК на платформі Intel $2080 Загальна сума для ПК на платформі AMD $2125

Ігрові монітори до “Прогресивного ігрового ПК” від нашого партнера MSI

Ультраширокий 40-дюймовий монітор MSI MAG401QR з роздільністю 3440×1440 точок та розширеним колірним охопленням здатен змінити ігрові горизонти. Швидкісна модель MSI Optix MAG321QR-QD дозволить отримати задоволення від ігор з максимальними fps у режимі 2560×1440.

Ігровий монітор MSI MAG401QR

Ігровий монітор MSI MAG321QR-QD

Для прогресивної ігрової конфігурації хороший баланс ціна/продуктивність пропонують чипи Core i5-14600KF (6/12+8; 3,5/5,3 ГГц + 2,6/4,0 ГГц) та його попередник – Core i5-13600KF (6/12+8; 3,5/5,1 ГГц + 2,6/3,9 ГГц). Хоча формально дана категорія дозволяє певні цінові відступи, використання дорожчих компонентів має бути виправданим та доцільним. Тож ще потужніші CPU цілком можуть зайняти місце у такій конфігурації, але тут вже слід орієнтуватись на персональні запити та потреби. Топові Core i5 останніх поколінь здатні розкрити потенціал відеокарт, які пропонуються для даних ПК, інша справа якщо більше обчислювальної потужності необхідно для якихось ресурсомістких робочих завдань. На цей випадок максимальна увага до Core i7-14700KF (8/16+12; 3,4/5,6 ГГц + 2,5/4,3 ГГц; ~$440), який окрім частотного прискорення отримав додаткові енергоефективні ядра.

У середині березня Intel остаточно має сформувати лінійку чипів Raptor Lake Refresh, запропонувавши ультимативну модель – Core i9-14900KS. Флагман серії штатно зможе прискорювати 1–2 продуктивних ядра до 6,2 ГГц, тобто на 200 МГц перевершити попередника. Скільки разів ми вже чули про те, що перегони мегагерців завершилась? Як бачимо, цей параметр залишається у фокусі та інколи може навіть визначати приналежність процесорів то одного чи іншого покоління CPU.

Платформу AMD збираємо навколо Ryzen 7 7800X3D (8/16; 4,2/5,0 ГГц; 96 МБ L3). Той випадок, коли є сенс доплатити за виняткові можливості. Додатковий буфер 3D V-Cache іноді творить дива в іграх, радикально збільшуючи fps, і саме такі випадки виправдовують збільшення бюджету. Сподіваємось з часом AMD також запропонує доступніші чипи з 96 МБ L3. За аналогією з Ryzen 5000X3D, було б цікаво побачити умовний Ryzen 7 7700X3D, який би коштував на $70–100 дешевше за старшу модель. Втім у такому випадку це “зламає” поточну лінійку, тож найближчим часом навряд слід очікувати появи подібної пропозиції від якої неможливо було б відмовитись.

Якщо рекордні fps не інтригують, а потрібен впевнено високий прогнозований результат за меншу ціну, можна орієнтуватись на Ryzen 7 7700X (8/16; 4,5/5,4 ГГц) за $350. Або навіть як варіант – Ryzen 7 7700 (8/16; 3,8/5,3 ГГц), який приблизно за ту ж ціну у роздрібній версії постачається вже у комплекті з системою охолодження AMD Wraith Prism.

У другій половині 2024 року AMD планує оновити платформу AM5, запропонувавши чипи з архітектурою Zen 5. Умовні AMD Ryzen 9000 також отримають чиплет-компонування, при цьому кристали з обчислювальними ядрами будуть виготовлятись за нормами 4 нм, а пластинка I/O – 6 нм. Загальна кількість ядер напевно збережеться на поточному рівні. Окрім архітектурних покращень, майбутнє сімейство чипів Granite Ridge також буде працювати з більш швидкісними модулями пам’яті. Очікується підтримка DDR5-6400+.

Ryzen 9000 будуть сумісними з наявними материнськими платами з роз’ємом Socket AM5, але виробник також запропонує рішення на оновлених чипсетах серії AMD 800. Серед нововведень плат на топовому AMD X870E стане підтримка USB4, що буде реалізована завдяки контролеру ASMedia ASM4242. Скільки ж чекати нових чипів? Поки ніяких точніших строків, ніж “друге півріччя” не анонсується. Оптимісти впевнені, що AMD намагатиметься прискоритись, й можливо запропонує Ryzen 9000 вже влітку, щоб випередити основного конкурента та привернути максимальну увагу до своїх рішень. Але це поки лише бажані припущення.

Що ж до Intel, то на другу половину поточного року компанія також має чималі амбітні плани стосовно десктопних рішень. У цей період очікується анонс нової платформи LGA1851 із чипами сімейства Arrow Lake-S. Процесори будуть пропонуватись вже під брендом Core Ultra та отримають гетерогенне компонування з різнорідними кристалами. Це буде найбільш радикальне оновлення за останні роки, тому потенційно CPU мають бути цікавими. Втім у цьому випадку також ніяких строків анонсу ще немає. З урахуванням того, що Intel лише нещодавно запропонувала розширений перелік чипів Core 14-го покоління для LGA1700, навряд виробник буде поспішати із запуском нової платформи. Тож у цьому випадку скоріше мова йде про кінець поточного року. Отже, тим, хто планував збірку нового ПК вже зараз, ще зарано вмикати режим “почекуна” – орієнтуйтесь на наявні рішення.

Минулого разу під час формування прогресивних конфігурацій ми “авансом” внесли у перелік актуальних компонентів відеокарти лінійки GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ. Практичні тести в цілому виправдовують наші сподівання, тож саме ця модель заслуговує окремої уваги. Збільшення кількості обчислювачів, місткості пам’яті та розрядності шини покращили показники базової Ti-моделі на ~10–15%. Наявність 16 ГБ виключає ситуації, коли 12 ГБ могло не вистачати, дозволяючи безпечніше почуватись під час ігор у режимі 4К, або у 1440p на “максималках”.

Кажучи відверто, з урахуванням відбувшихся структурних змін, були очікування того, що GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ принесе більш відчутний приріст продуктивності. Втім, наявний буст та впевненість у тому, що 16 ГБ вистачить надовго, додають певних не завжди очевидних преференцій новій SUPER-модифікації. Через те, що рекомендований цінник GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ ідентичний тому, що початково був встановлений для GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ – $799, оновлена модель безперечно має більш привабливий вигляд. Втім слід робити поправку на особливості регіонального ціноутворення та бути готовим, що на старті продажів навіть базові версії важко буде придбати дешевше $1000. Тож зараз можна орієнтуватись на цей рівень, та мати додаткові $50–100 для вибору моделі що сподобалась. Версії за $1200+ також будуть, але RTX 4070 Ti SUPER за ціною базових GeForce RTX 4080 – це вже перебільшення.

GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ будуть поступово виводитись з ринку. У поточному асортименті NVIDIA цій моделі банально не знаходиться місця. В процесі можна намагатись натрапити на акційну пропозицію, втім навряд знижки будуть настільки суттєвими. До того ж, реагуючи на можливі уцінки слід пам’ятати, що новенькі GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ впритул підібрались за продуктивністю до GeForce RTX 4070 Ti. Якщо відеокарти з 12 ГБ пам’яті вам буде достатньо, можливо привабливішою за ціною вже виявиться новинка, що умовно розташована на сходинку нижче

А як щодо подальшого підвищення графічної потужності? Тут залишаються опції з GeForce RTX 4080 16 ГБ та оновленою GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ, які приблизно на 15% продуктивніші за GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ. Однак серед GeForce RTX 4080 годі й шукати моделі дешевші за $1300, а щойно потрапивші на прилавки SUPER-модифікації з рекомендованою ціною $999, також поки мають роздрібні цінники у 50 000+ грн.

Базова GeForce RTX 4080 буде скасована. Оновлена GeForce RTX 4080 SUPER додає лише 1–2% продуктивності, втім її основне завдання у зниженні ціни. Майже все те саме при “-$200” від вартості відеокарти. Хотілось би подібну арифметику швидше відчути у наших реаліях. При поточному стані справ та наявності GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ придбання GeForce RTX 4080/4080 SUPER не особливо приваблює. Фактично +30% до ціни за +12–17% продуктивності – ірраціональне придбання, до того ж перевага у місткості пам’яті з молодшою моделлю тепер також нівельована.

Стосовно GeForce RTX 4090 24 ГБ питань ніяких немає – імба з нечуваним цінником. Відсутність конкуренції дає змогу тримати роздрібну вартість на рівні $2000+. Хочеш у режимі 4К отримати +30% до показників GeForce RTX 4080 SUPER – будь ласкавий, розщедрюйся. Ну, й не будемо забувати про ML-моделі та інші ШІ-алгоритми для яких подібні адаптери чи не обов’язкові.

Чим відповіла AMD на появу SUPER-версій відеокарт від опонента? Компанія має пристойний набір графічних адаптерів у цьому класі, привабливість яких можна покращити добре відомим способом – зниженням ціни. І схоже AMD готова тут діяти у досить агресивному стилі. Західні майданчики мерехтять від пропозицій Radeon RX 7900 XT 20 ГБ за $700–750. Тож вочевидь початкова рекомендована ціна у $899 за цей адаптер вже не є актуальною. Проте в Україні про подібні знижки говорити ще зарано.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ майже вдалось нагнати за продуктивністю Radeon RX 7900 XT 20 ГБ. Остання має перевагу лише на 0–5%, тоді як модель від NVIDIA на 25–30% швидша у режимах з трасуванням променів. У таких умовах вочевидь рівна ціна грає не на користь моделі від AMD. Тож чекаємо відповідної корекції на локальному ринку.

Топова Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ також має перевагу у 0–5% над новою GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ у класичному рендерингу та поступається до 20% у трасуванні. А це означає, що початковий рекомендований цінник ($999) також вже не є актуальним. Хоча в американських магазинах знижки на цю модель не назвеш такими вже разючими ($929–959). В Україні флагман від AMD можна придбати за еквівалент $1150–1200. Так, це дешевше ніж зараз коштують GeForce RTX 4080/4080 SUPER, але ж ми розраховуємо на зниження вартості останніх у найближчій перспективі. Сподіваємось те саме відбудеться і з Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ.

Незалежно від обраної конфігурації, власних уподобань, модифікацій та доопрацювань своїх ігрових систем, не забуваємо про посильну й регулярну підтримку ЗСУ – це пришвидшить нашу перемогу.