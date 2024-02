Розробка Skull and Bones була настільки довгою та болісною, що десь на цьому тернистому шляху розробники здається забули, що вони врешті решт збиралися робити зі спадщиною Assassin’s Creed IV: Black Flag. Skull and Bones бракує багатьох обов’язкових для гарної піратської гри елементів, натомість є маса необов’язкових та навіть шкідливих ігрових механік. Як так сталося?

Гра Skull and Bones Жанр action/adventure Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Мови англійська Розробник Ubisoft Singapore Видавець Ubisoft Посилання

Ubisoft.com

You Had One Job

Ідея, яка лягла в основу розробки Skull and Bones була дуже простою. Взяти морський геймплей Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013), який так сподобався гравцям, викинути весь асасинський лор та більшу частину наземного геймплею, перенести події в Індійський океан (це та сама Золота доба піратства, тож навіть модельки кораблів та одягу переробляти не треба!), опціонально додати кооператив та елементи MMO і можна стригти купони. Black Flag була дійсно майже ідеально збалансованою грою і за бажанням її геймплей можна було використовувати ще багато років, започаткувавши окрему спіноф серію, як свого часу сталося з самою Assassin’s Creed.

На жаль, замість того, щоб стати дешевим способом заробити на повторному використанні ігрових механік та моделей, Skull and Bones стала наочною візуалізацією відомого інтернет-мему You Had One Job. Здається все, що можна було зробити не так, Ubisoft Singapore та інші причетні до проєкту студії Ubi (над грою працювали 10 студій, включно з Ubisoft Kyiv!), зробили не так.

Краще б ці гроші, а ще у 2021 р. йшлося про суму понад $120 млн, витратили б на умовний Assassin’s Creed IV: Black Flag 2 у Індійському океані. Ось це було б і справді круто!

Ліберталія та перші мегакорпорації

І головне, що Skull and Bones використовує дійсно цікавий та дуже рідкісний сетинг. Про піратів Індійського океану згадують не часто, усю увагу перетягнув на себе Новий світ та Кариби, але наприкінці Золотої доби піратства, саме сюди перемістилася основна активність джентльменів удачі з усього світу.

Великих регулярних флотів європейських держав в Індійському океані на той час майже не було, тому основними мішенями та супротивниками піратів стали торговельні флоти перших світових мегакорпорацій – Ост-Індійських компаній Великої Британії, Голландії та Франції. Це були гарно озброєні приватні армії, попередники сучасних інтернаціональних корпорацій, які завзято захищали свої колоніальні здобутки від флібустьєрів.

Але й пірати, а в Індійському океані у той час діяли як європейські та американські шукачі пригод, так і африканські, ісламські, китайські та індонезійські пірати, теж згуртовувалися у зграї та намагалися дати бій корпораціям. Кажуть на Мадагаскарі навіть певний час існувала незалежна піратська держава – Ліберталія, але це не більше ніж міф.

Саме з Мадагаскару ви і почнете свою подорож Індійським океаном.

Чого в Skull and Bones немає

Ідея викинути з Assassin’s Creed IV: Black Flag усю наземну частину була цікавою, але хибною. Тому що саме баланс морських боїв, вилазок на суходіл та сюжетних місій з мінімальним stealth і робили Black Flag надзвичайно цікавою та різноманітною грою. Викидаючи з цієї формули важливу частину в Ubisoft Singapore припустилися жахливої помилки, наодинці морські битви взагалі не працюють.

Пам’ятаєте як виглядав морський бій в Assassin’s Creed IV: Black Flag? Зближення, обмін першими залпами, артилерійська дуель на короткій дистанції, абордаж. В бік корабля супротивника летять абордажні кішки, команда на чолі з капітаном перебирається на борт ворожого судна, короткий бій з використанням вогнепальної зброї, абордажної шаблі, підручних засобів тощо. І нарешті святкування перемоги. Епічно, динамічно, красиво, як і має бути в будь-якій поважній піратській грі. Це золотий стандарт ще з часів Sid Meier’s Pirates! (1987) (класна гра, скільки часу на неї витрачено!).

Що ж, в Skull and Bones усього цього немає. Кораблі обмінюються залпами, зближаються, команда кидає абордажні крюки… це все, можна дивитися на екран здобичі. Важливу, одну з найголовніших частин гарної піратської гри просто викинули на смітник.

Так, ми навіть розуміємо навіщо це зроблено. В кооперативному/MMO світі ніхто з гравців напарників або суперників не буде чекати, поки ви розберетеся з командою ворожого корабля. Навкруги кипить бій, нема часу на очікування. Але… так просто не можна, це якась дурня.

Ну добре, абордаж Ubisoft Singapore прибрала, але чому під ніж пішли взагалі усі наземні місії. Що заважало генерувати окремі локації і дати гравцям час на штурм форту, чи якісь розбірки з іншими фракціями на берегу?! Але ніт, в Skull and Bones взагалі немає таких категорій як ручна зброя, що вогнепальна, що холодна, а весь одяг має лише косметичні функції.

При цьому наземні локації в Skull and Bones є, і навіть цікаві, але на них буквально нічого немає, крім декількох торговців. Нульовий геймплей. Ах так… пошук скарбів… краще б його і не було. Настільки простого і нецікавого пошуку скарбів ми ще не бачили. Вам достатньо приплисти в потрібну локацію, а відшукати їх досить просто, висадитися на берег і деякий час побігати по лабіринту коридорів… схований скарб підсвічується автоматично. Його навіть викопувати не треба, ваш герой чи героїня витягнуть важку скриню з піску голими руками… Це… в нас просто бракує слів.

Що є в Skull and Bones

Насправді крім аркадних та досить однотипних морських боїв та штурмів поселень (теж без висадки, лише коротка анімація початку та кінця) в Skull and Bones немає майже нічого, що дозволило б ідентифікувати її як піратську гру. Проте є багато від MMO та симулятора виживання.

Наприклад, декілька типів валют та 100500 ресурсів, потрібних для будівництва нових кораблів, гармат, ракет, вогнеметів та торпед (ні, це не жарт, тут є торпеди). А ще ресурси для виробництва алкоголю, опіуму та інших контрафактних товарів і купа місій по доставці ресурсів або виготовлення речей замовникам. І декілька типів інструментів для добування деревини, руди, тростини, м’яса, фруктів тощо. Це точно гра про піратів? Навіщо це все тут? Якби я хотів пограти в економічну стратегію чи симулятор виживання, я б обрав іншу гру, тим більш, що їх вистачає.

У світі Skull and Bones повно ресурсів, які треба збирати, причому різними інструментами та в різних мінііграх. І часом ви можете ненавмисно активувати збір ресурсів, наприклад, під час бою. Ба більше, щоб зібрати ресурси з місць кораблетрощ, яких тут теж багато, треба зламати уламки корабля… ломом… Dear Ubisoft Singapore… are you ok?!

Ну і звісно ж, яка ж гра Ubisoft останнього часу без усепоглинального гринду, гринду і ще раз гринду. Щоб зібрати ресурси на новий корабель чи гармати треба декілька годин рискати по світу, топити NPC-кораблі, грабувати поселення, купувати ресурси, обробляти їх тощо. Знову ж таки, це точно піратська гра?!

Гринд ускладнюється вкрай незручним інтерфейсом. За 30 годин гри я так і не зрозумів, інструмент якого рівня в мене зараз є, тому декілька разів виготовляв інструмент рівнем нижче. Це просто неможливо. До речі, як можна було зробити інтерфейс, який кожні 10 секунд перекриває системними сповіщеннями інтерфейс торгівлі та спілкування з NPC. Це взагалі тестували?!

Морські пригоди?

Головні події Skull and Bones відбуваються у морі. І аркадні морські бої тут зроблені і справді непогано, навіть фантастичні зразки корабельної зброї, ті самі торпеди та ракети, виглядають цілком прийнятно. Але… це у повному сенсі слова аркада. Тут неможливо порвати паруса чи сплутати рангоут корабля противника. Тут не можна «вибити» ворожий екіпаж шрапнеллю, бо тут немає абордажу, тож в цьому немає сенсу. В Skull and Bones взагалі немає картечі та кніпелів… Бої швидкоплинні та вкрай одноманітні і їх тут ДУЖЕ багато.

Розграбування поселень виглядає як утримання територій в якомусь шутері. Ви маєте знаходитися в зоні поселення та знищувати хвилі ворожих кораблів. Полювання за головами та світові події – це забава для груп гравців і навіть у цьому випадку «пилити» босів прийдеться 10-15 хвилин. Це… нудно і нагорода за виконання таких місії не така вже й велика. По ідеї ви можете призвати на допомогу інших гравців з усього світу… на ділі у 99,99% випадків на ваш заклик ніхто не відгукнеться.

Хоча в цілому морські бої в Skull and Bones і непогані, проблема у тому, що це майже єдине що є у цій грі. І через 10 годин та 200 боїв вони вам настільки остогиднуть, що бажання дивитися що ж такого цікавого розробники приготували в end-game просто не виникає.

Завдання в Skull and Bones однотипні, персонажі нецікаві, діалоги – примітивні. Це дуже одноманітна і дуже нудна пригода у великому світі в дуже цікавий історичний період. Це просто провал.

Красота – це страшенна сила

Здавалося б, Assassin’s Creed IV: Black Flag вийшла 11 років тому, але чомусь вона виглядає краще ніж новенька Skull and Bones. Фізика та візуалізація морської води, основа основ для піратської гри, краще в Black Flag. Моделі персонажів та одягу – краще в Black Flag. Так, кораблики в Skull and Bones гарненькі, але таке враження, що усю енергію в Ubisoft Singapore спрямували на виробництво косметичних предметів для капітанів та кораблів.

Їх тут не просто багато, а дуже багато. У трьох різних типах магазинів за три різні валюти. Камзоли, пояси, капелюхи, чоботи, прикраси, розмальовки парусів та корпусу, носові фігури, таблички з назвами, вороняче гніздо і таке інше. Але… цікавих варіантів одягу та оформлення кораблів насправді небагато. Таке враження, що усі магазини заповнені у прямому сенсі слова нікому непотрібним мотлохом. І на це витратили 11 років?

Загублені в океані

Skull and Bones – це гра, яка вбила Assassin’s Creed IV: Black Flag 2. Це гра, яку позиціонували як AAAA, у той час як вона з великою натяжкою тягне лише на A. Skull and Bones має коштувати не $70 (для Україні 1300 грн), а бути умовно-безплатною, тоді в неї був би хоч якийсь шанс.

Величезна проблема Ubisoft полягає у тому, що компанія не вміє вчасно закривати невдалі проєкти, витрачаючи купу часу та грошей на те, що все одно не злетить. Здавалось би, до чого тут погані фінансові результати останніх років… Так було з королівською битвою Hyper Scape, з Riders Republic, Roller Champions, The Settlers: New Allies, так сталося і з Skull and Bones. Скоріше за все, так само буде з ремейком Prince of Persia: The Sands of Time та Beyond Good and Evil 2. Хотілося б помилятися, але…

Щось нам не щастить останнім часом з піратськими іграми. Українська Corsairs Legacy отримала не надто позитивні відгуки у Steam. Caribbean Legend хоч і розробляється начебто українською студією, у цьому проєкті беруть участь забагато росіян. Є ще Sea of Thieves, але це трохи інша за геймплем гра, яка підійде далеко не кожному.

Тож, все що залишається – це Tempest: Pirate Action RPG від львівської студії Lion’s Shade (це та сама команда, яка створює зараз шутер AI Olympius), або… Assassin’s Creed IV: Black Flag. Це все ще дуже гарна, справжня піратська гра, з невеликим присмаком Assassin’s Creed, краще перепройти її, ніж витрачати час та гроші на Skull and Bones.