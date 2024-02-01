Чимало басів та влучна ціна: огляд бездротових навушників Technics EAH-A800

Бездротові навушники давно стали набагато більшим, ніж пристрій для прослуховування музики. Своє основне призначення вони, звісно, не змінили. Проте додаткової функціональності у флагманських моделей нині значно більше. Вони мають застосунки для смартфонів з налаштуваннями, можуть працювати з кількома пристроями одночасно, мають мікрофони та системи шумозаглушення з різними режимами. Як це все працює та як звучать Technics EAH-A800 ми перевіримо в сьогоднішньому огляді.

Характеристики Technics EAH-A800

Тип навушників Over-Ear Тип підключення Бездротове, дротове (3,5 мм Jack) Сумісність Android, iOS, ПК Версія Bluetooth 5.2 Радіус дії 10 метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, LDAC Управління Сенсорне, кнопки Регулятор гучності Дві клавіші Мікрофони По 4 на кожен навушник, підтримка шумозаглушення Вага навушників 289 грамів Вага кейсу 210 грамів Захист від вологи – Автономність До 40 годин на одному заряді з шумозаглушенням Роз’єм для зарядки USB Type-C Рекомендована ціна в Україні 10 999 грн

Комплектація

Особисто для мене навушники Technics асоціюються у першу чергу з діджейськими моделями. В цьому випадку комплектація відрізняється. Навушники потраплять до покупця з великим жорстким кейсом. В ньому також будуть два кабелі (для дротового під’єднання та заряджання) й адаптер для під’єднання у літаку. Стандартний для такого класу набір.

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Тут одразу варто зауважити, що, як і у більшості конкурентів, чохол для Technics EAH-A800 дійсно габаритний й для нього знадобиться чимало місця у рюкзаку чи дорожній сумці. Й навіть попри те, що самі навушники можна скласти компактніше, зменшити розміри кейса таким чином не вийде. Тому в багатьох випадках чохол-мішечок, як для інших навушників виробника, став би непоганим доповненням.

Дизайн та зручність використання

Для тих, хто звик саме до діджейських навушників Technics, дизайн моделі EAH-A800 виглядатиме чимось з «бізнес-світу». Тут немає такої варіативності з позицією навушника до обруча, хоча й рухомих елементів теж вистачає. Проте з урахуванням позиціювання моделі, це все абсолютно логічно та зручно, адже модель розрахована на ширшу аудиторію, яка не має настільки специфічних потреб.

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Зовнішні елементи навушників зроблені переважно з пластику та «екошкіри». Практично весь корпус матовий, за виключенням пари шліфованих вставок. Покупцю надали можливість обрати темний або світлий варіант дизайну. В обох випадках Technics EAH-A800 виглядають «класичними». Якість збирання теж непогана, однак від рухомих елементів іноді можна почути характерне пластикове скрипіння. Хоча й під час безпосередньо використання це, звісно, не є проблемою.

Питання комфорту навушників залишається суб’єктивним. Великі амбушури м’які та приємні на дотик. Вони легко пристосовуються під форму голови довкола вух й до них в мене жодних питань. Варто врахувати, що зараз зима, через що в них зовсім не спекотно. Влітку ситуація скоріше за все буде іншою, що є загальною проблемою великих Over-Ear-навушників. А за необхідності амбушури змінні.

З підкладкою на обручі трошки інша ситуація. Вона, звісно, м’яка, але сама «подушка» не дуже велика. З часом вона починає тиснути на голову. Так, для цього треба побути в навушниках пару годин. Однак бувають й зручніші обручі у навушників такого класу. Щодо загальних розмірів, то вони складають приблизно 195×170×85 мм, вага — 298 грамів.

Підігнати розмір буде не складно. Тримачі навушників висуваються на 12 позицій для кожного з них, й чудово фіксуються. (Щоправда, ховаючи навушники у чохол, їх доведеться щоразу повертати у перше положення. Але така ж ситуація буде й з іншими моделями.) Також й чаші повертаються по вертикалі та горизонталі, що допоможе підлаштуватися під зручну позицію на голові.

В цілому, якщо брати серед подібних конкурентів, то Technics EAH-A800 виглядають та відчуваються трошки простішими за інші флагмани. Хоча й це доволі суб’єктивно, адже в кожного користувача власний погляд та вимоги до таких речей. Якщо ж абстрагуватися від порівнянь, то модель все ж доволі вдала. Звернути увагу тут потрібно лише на обруч, й тільки у тих випадках, коли в стандартних сценаріях користувач засиджується у навушниках тривалий час без пауз.

Керування

При розробці Technics EAH-A800 інженери залишили як фізичні елементи керування, так і сучасніші сенсорні. Все це розміщено на правому навушнику. Так, серед фізичних елементів тут можна знайти клавіші збільшення та зменшення гучності, між якими розміщено кнопку Play/Pause. Остання також може перемикати треки подвійним та потрійним натиском, а також викликати голосового асистента при довгому натисканні. Під цим блоком окремо є кнопка ввімкнення. Все це добре розміщено та інтуїтивно зрозуміло під час роботи.

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Разом із цим права чаша реагує на подвійний чи потрійний дотик. Таким чином можна змінювати режими ANC та відповідати на дзвінки. Легкого дотику достатньо для реагування сенсора. Проте навіть такі тапи буде чутно в самому навушнику. З часом на такі речі майже не звертається увага.

Підключення та функціональність

Ця модель передбачає у першу чергу бездротове під’єднання до джерела звуку. Проте в сучасних навушників завжди є варіанти. Technics EAH-A800 мають окремий 3,5 мм Jack для дротового з’єднання. У такому випадку навушники навіть не потрібно вмикати, хоча додаткові можливості при цьому залишаться недоступними. Сам порт знаходиться також на правому навушнику.

Поряд із ним є USB-C. Ця модель не передбачає під’єднання таким методом, тому цей порт слугуватиме лише для заряджання. Ба більше, під час нього навушники не працюватимуть. Й з такою автономністю це навряд стане незручністю, але перед тривалим поїздками, віртуальними мітингами чи якимись такими подіями все ж іноді варто поглянути на залишки заряду (якщо під рукою немає альтернативи).

Але повернемося до бездротового під’єднання. Навушники мають Bluetooth 5.2 та за інструкцією працюватимуть на відстані до 10 метрів, хоча у моєму випадку вони легко «дотягувалися» до смартфона у будь-якій точці двокімнатної квартири через пару стін. Навушники також підтримують кодеки SBC, AAC та LDAC (останній зможуть випробувати користувачі Android-смартфонів та зовнішніх BT-трансмітерів).

Подивитися всі доступні налаштування можна у застосунку для iOS та Android. На першій сторінці після під’єднання користувача зустрічатимуть самі навушники з рівнем заряду батареї, налаштування ANC/прозорості, вибір пресетів еквалайзера з можливістю власної корекції, та перевірка роботи мікрофонів для зв’язку. Власне, перші два пункти також дублюються нижче.

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Далі є вкладка з іншими налаштуваннями. Для початку тут можна змінити мову голосових підказок та ім’я пристрою. Приємно, що серед варіантів мови є й українська. Встановлення будь-якої супроводжується відповідним завантаженням мовного пакета та може тривати пару хвилин.

Нижче користувач може змінити автоматичне вимкнення, реакцію датчика наближення та вимкнути LED-індикатор активності. Окремо тут зупинимося лише на другому пункті. Навушники дійсно добре «відчувають», коли їх знімають. Проте невеличка затримка все одно є, тому зайву секунду-дві ще пограють. Й навпаки. Також на момент зняття можна вимкнути сенсорну частину навушника, щоб запобігти випадковим змінам у режимі ANC.

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Наступна група налаштувань відповідає за з’єднання. Тут користувач може обрати пріоритет між якістю звучання чи стабільністю з’єднання. В останньому випадку залишиться лише використання кодека SBC.

Далі можна ввімкнути режим Multi-Point. Тут варто зауважити, що при використанні LDAC, навушники порадять залишатися з під’єднанням лише до одного пристрою задля збереження якості. З’єднання зі смартфоном та ноутбуком працює. Проте вони можуть між собою трохи конфліктувати. Наприклад, якщо на смартфоні грає музика, запустити відео на лептопі вже складно, треба зупинити програвач на смартфоні. А от останній легко перехопить на себе сигнал. Так було з моїми пристроями, й можливо, що в інших випадках буде відмінний досвід.

Окремо користувач може керувати затримкою. Тут також є поради вимкнути LDAC. Таким чином навушники можуть працювати в автоматичному режимі, або приділити більше уваги при затримці. Тож користувач може обрати між відтворенням музики чи відео. В останньому випадку при теоретичній втраті якості, навушники зберігатимуть меншу затримку звуку від відео. І так, це помітно, тому я зупинився саме на такому варіанті.

Додатково в налаштуваннях можна знайти опції для функцій сенсорного керування (можна змінити дії для тапів), детальніше налаштувати роботу ANC, прозорості та мікрофонів, а також обрати голосового асистента, до якого навушники звертатимуться, якщо затиснути клавішу Play/Pause.

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Логіка застосунку доволі зрозуміла. Проте деякі пункти розкидані між вкладками знизу та налаштуваннями. Суб’єктивно, це можна було б організувати краще. Проте з урахуванням того, що до застосунку в принципі не потрібно часто звертатися, глобальної проблеми це не зробить. Можна просто один раз налаштувати навушники, й далі взагалі не думати про застосунок.

Загалом, всі необхідні функції тут є. Застосунок працює швидко, але йому потрібна пара секунд на ідентифікацію навушників щоразу, коли він «вилітає» з оперативної пам’яті смартфона. А все інше реалізовано зрозуміло й доступно.

Звук

Налаштувавши основні параметри, можна перейти до звука. Почнемо з ANC. Режим працює дуже непогано. Маючи бажання позбутися від зовнішніх звуків, з Technics EAH-A800 це вдасться. В них, звісно, залишається свій шум, проте навіть клавіатуру лептопа скрізь нього вже майже не чутно, не кажучи вже про інші навколишні звуки.

Й навпаки, в режимі прозорості можна чути все, що відбувається навколо. В стандартному режимі можна налаштувати гучність зовнішніх звуків й таким чином підлаштуватися практично під будь-яку ситуацію. Загалом, до речі, мікрофонів 8 (половина з них відповідає за голос, два за зовнішні звуки, та ще два — за зворотну дію). Режим розпізнавання виключно мови працює, але особисто я б на нього не полягався (автоматично музику він не зупиняє, тому доводиться робити це самостійно), та й інші звуки в такому режимі трохи «деформуються».

Й, нарешті, до музики. Виробник описує це так:

Чистий, імерсивний звук із відчуттям діапазону та глибини. 40-міліметровий драйвер з 3-шаровою діафрагмою із PEEK/поліуретану дозволяє поринути у плавний, деталізований звук з глибоким басом.

Почнемо з того, що одразу варто звернути увагу на рівень гучності. Динаміки дуже потужні. Якщо зазвичай я легко переношу максимальний, або близький до такого рівень, то тут його навіть мені забагато. Динаміки дуже потужні й довго слухати музику на максимумі точно не варто. У випадку дротового під’єднання до MacBook Pro гучності стає ще більше, тому за половину доступної потужності я не заходив.

Серед стандартних пресетів звучання є Bass+, Vocal, Treble+ та Dynamic. Звісно, є Custom з п’ятьма смугами та Off, якщо еквалайзер не потрібен. Далі все суб’єктивно, але мені найбільше підійшов варіант Dynamic, який непогано розкриває звук. В інших варіантах тихі частини треків або вокал можуть звучати так, наче ви слухаєте музику у невеликій «порожній кімнаті». Проте еквалайзер це виправляє. Й тут варто зауважити, що я навушники випробовував з iPhone та Mac, жоден з яких не підтримують LDAC.

Про «глибокий бас» виробник відверто не збрехав. Це одні з «найбасовитіших» навушників, які мені доводилося випробовувати. У першу чергу ними будуть задоволені фани електронної музики, Trip-Hop, R&B, Hip-Hop та інших подібних жанрів. Саме з такою музикою вони розкриються найліпше. Однак для шанувальників року чи записів симфонічних оркестрів Technics EAH-A800 також чудово підійдуть. Навушники дійсно універсальні й навіть без підтримки найліпших варіантів кодеків цілком пристойно звучать.

Варто також зазначити, що до чудової деталізації тут додається й класний ефект стерео. В композиціях, де щось під час вступу чи загалом якийсь інструмент «зміщується від центру», користувач це добре відчує. Таким чином навушники влаштують як при прослуховуванні музики, так й під час перегляду екшнів (від Майкла Бея, наприклад), де вдасться зануритися у сцену.

Стандартний недолік великих навушників — відповідь на телефонний дзвінок чи під’єднання до робочої наради в них буде не кращим вибором. Мікрофони смартфонів набагато ліпше впораються з подібними завданнями. Про зовнішні мікрофони годі й згадувати. Проте необхідний базовий мінімум вони все одно здатні забезпечити. Тому, наприклад, у домашніх умовах можна легко відповісти на дзвінок не знімаючи навушники.

Автономність

Виробник не вказує ємність батареї Technics EAH-A800, але зазначає приблизний час роботи. Так, з увімкненою системою активного шумозаглушення навушники мають працювати до 40 годин. Без неї — 50 годин. І це за умови роботи з LDAC, коли AAC збільшує приблизну тривалість відтворення ще на 10 годин. Таким чином, за тиждень тестування з щоденним використанням, навушники втратили лише чверть заряду.

В режимі очікування модель здатна працювати до 60 годин з увімкненим режимом ANC, та до 120 — без нього. Ба більше, навушники підтримують швидке заряджання, що дозволить за 15 хвилин отримати достатньо заряду для 10 годин роботи з ANC. Тож значних незручностей через заряджання у пересічного користувача не має бути.