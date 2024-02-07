Застосунок Google Maps на Android отримав оновлення, яке показує погоду та рівень якості повітря. Про це повідомляє 9to5Google.

Як і у випадку iOS, де ця функція з’явилася раніше, користувачі на Android бачитимуть невеликий квадрат у лівому верхньому кутку додатка, де відображатиметься актуальна погода.

Google Maps
Google Maps

Якщо відкрити повне вікно, користувачі зможуть побачити прогноз на наступні 12 годин та те, на скільки градусів погода відчувається.

У країнах Європи, Америці та кількох інших також відображається рівень якості повітря, проте для України ця інформація відсутня.

Оновлення лише починають розповсюджувати, тож у вас воно може з’явитися трохи пізніше.