Застосунок Google Maps на Android отримав оновлення, яке показує погоду та рівень якості повітря. Про це повідомляє 9to5Google.

Як і у випадку iOS, де ця функція з’явилася раніше, користувачі на Android бачитимуть невеликий квадрат у лівому верхньому кутку додатка, де відображатиметься актуальна погода.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Якщо відкрити повне вікно, користувачі зможуть побачити прогноз на наступні 12 годин та те, на скільки градусів погода відчувається.

У країнах Європи, Америці та кількох інших також відображається рівень якості повітря, проте для України ця інформація відсутня.

Оновлення лише починають розповсюджувати, тож у вас воно може з’явитися трохи пізніше.