Nintendo подала позов до суду на розробників Yuzu, емулятора консолі Nintendo Switch. Про це розповів репортер Game File Стівен Тотіло у X.

У позові компанія звинувачує Tropic Haze, які створили емулятор, у тому, що Yuzu дозволяє користувачам незаконно грати в піратські відеоігри, які були опубліковані лише для Switch.

NEW: Nintendo is suing the creators of popular Switch emulator Yuzu, saying their tech illegally circumvents Nintendo's software encryption and facilitates piracy.

Seeks damages for alleged violations and a shutdown of the emulator. pic.twitter.com/SGZVI6Cs0x

