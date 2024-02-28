Nintendo подала позов до суду на розробників Yuzu, емулятора консолі Nintendo Switch. Про це розповів репортер Game File Стівен Тотіло у X.

У позові компанія звинувачує Tropic Haze, які створили емулятор, у тому, що Yuzu дозволяє користувачам незаконно грати в піратські відеоігри, які були опубліковані лише для Switch.

NEW: Nintendo is suing the creators of popular Switch emulator Yuzu, saying their tech illegally circumvents Nintendo's software encryption and facilitates piracy.

Seeks damages for alleged violations and a shutdown of the emulator. pic.twitter.com/SGZVI6Cs0x — Stephen Totilo (@stephentotilo) February 27, 2024

Попри те, що сам емулятор не є обов’язково нелегальним, компанія стверджує, що немає випадків, у яких його застосування виправдовувалося б законом.

Одним із прикладів масового піратства компанія називає випущену у 2023 році The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, яку завантажили понад 1 мільйон разів ще до офіційного релізу, і 20% з цих піратських копій запускали саме на Yuzu.

Крім того, розробники Yuzu, як йдеться у позові, заробили понад $50 тисяч внаслідок платних завантажень емулятора, а також вони отримують по $30 тисяч на місяць від підписників на Patreon.

Nintendo вимагає відшкодування від Tropic Haze та повного закриття емулятора.