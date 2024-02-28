Компанія Anker добре відома своїми блоками живлення та зарядними станціями, але разом з ними вона розвиває бренд Soundcore, з яким вже встигла випустити декілька поколінь бездротових навушників. Soundcore Liberty 4 NC – це одна з найновіших моделей виробника, яка пропонує активне шумозаглушення, Bluetooth 5.3 з Hi-Res аудіо та кодеком LDAC, захист від вологи IPX4 та ще багато інших функцій. Чи вартують вони 3 999 грн та як поводить себе модель маловідомого виробника в умовах реального використання, я розкажу в цьому огляді.

Технічні характеристики Soundcore Liberty 4 NC

Тип навушників внутрішньоканальні Тип підключення True Wireless Сумісність Android, iOS Версія Bluetooth 5.3 Радіус дії 20 метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, LDAC Управління сенсорне Регулятор гучності + Мікрофони по 3 на кожен навушник, підтримка шумозаглушення Вага навушників 10 грамів Вага кейсу 48,6 грама Захист від вологи IPX4 Автономність до 10 годин на одному заряді, до 50 годин з кейсом Роз’єм для зарядки USB Type-C Рекомендована ціна в Україні 3 999 грн

Комплектація

Навушники постачаються у відносно невеликій коробці, в якій окрім них самих та зарядного кейса можна знайти короткий зарядний кабель з USB-C на USB-A та набір одразу з чотирьох пар силіконових насадок. Загалом, стандартний набір для сучасних TWS-навушників.

Дизайн та кейс

Soundcore Liberty 4 NC – це внутрішньоканальні навушники з анатомічною формою випромінювачів, які плавно перетікають у «ніжку» з конекторами для зарядки та мікрофонами. На зовнішній стороні навушників є невелика накладка, що трохи відрізняється від основного кольору та містить логотип та назву бренду Soundcore.

Щодо кольорів, то Liberty 4 NC пропонуються аж у пʼяти версіях: чорному, білому, темно-синьому, блакитному та рожевому.

Самі навушники повністю зроблені з пластику, завдяки чому вага кожного з них складає всього 10 грамів. Вони доволі зручні для довгого носіння та завдяки не дуже великим розмірам не випирають з вух.

Окрім цього приємно, що вони мають захист від вологи IPX4, якого буде достатньо, щоб займатися в Soundcore Liberty 4 NC в спортзалі.

Комплектний кейс більший за розмірами, ніж очікуєш побачити в таких компактних навушниках. Виробник міг би зробити його меншим, адже велику його частину займає відкидна кришка.

Вона тут ще й має механізм автоматичного відкриття кнопкою. Остання оснащена світлодіодом, який починає світитися після натискання, але це не просто елемент естетики. Якщо сильніше натиснути клавішу та трохи потримати, то навушники перейдуть в режим створення пари й світлодіод буде служити індикацією цього процесу.

Приємно, що кейс має матове покриття, на ньому не видно відбитків пальців та буде важче залишити дрібні подряпини. Цікаво, що в середині кейса є підсвітка діодами, якраз в місці куди лягають силіконові насадки навушників. Вона також блимає в режимі створення пари, але загалом несе більше естетичний, ніж практичний сенс.

Разом з навушниками кейс важить 68,6 грама, а без них, відповідно, на 20 грамів легше. Він доволі легкий, але поміститься не в кожну кишеню.

Підключення, шумозаглушення та керування

Для підключення для смартфона навушники використовують Bluetooth 5.3 з підтримкою протоколу Fast Pair, який дозволяє їм швидко підʼєднуватися до смартфонів з Android 10 та новіших версій.

Ця функція заміняє саморобні протоколи виробників, і є універсальним рішенням, яке дозволяє одразу при першому відкритті кейса навушників побачити на екрані смартфона пропозицію їх приєднати та налаштувати. Надалі вона також показує рівень заряду навушників та кейса в панелі сповіщень, що дуже зручно.

Для тоншого налаштування Soundcore Liberty 4 NC знадобиться фірмова утиліта Soundcore, яка доступна як для Android, так і для iOS.

В ній користувач може змінювати налаштування шумозаглушення, еквалайзера, виставляти обмеження гучності, жести керування, кодек та багатоточкове підключення. Розгляну ці опції по черзі.

В Soundcore Liberty 4 NC є вбудована система активного шумозаглушення, яка дозволяє відсікати сторонні шуми та комфортніше слухати музику. Виробник каже про можливість зменшити шум на 98,5%, не можу сказати чи точно це так, але працює «шумодав» в навушниках дуже добре. За час використання Liberty 4 NC я встиг поїздити в них і в громадському транспорті, і в потягах, тому можу констатувати, що навушники ефективно відсікають шум.

Для системи шумозаглушення в застосунку Soundcore є цілий ряд налаштувань, можна використовувати адаптивний режим, при якому навушники будуть створювати сильніший, чи навпаки менший, антишум залежно від гучності оточення. Можна керувати рівнем шумозаглушення вручну, або ж перемкнутися на один з «транспортних» режимів, які мають краще відсікати звук в літаках, потягах, автобусах та автомобілях.

З досвіду використання навушників в різних умовах, можу зазначити, що різниця між різними режимами не є кардинальною. Найбільше вона помітна при перемиканні рівнів шумозаглушення вручну, відповідно найменший рівень буде створювати найменше антишуму, й навпаки. Це може бути корисно для користувачів з чутливим слухом, для яких сильний антишум створює надмірний тиск на барабанну перетинку.

В іншому, можна зупинитися на адаптивному режимі та отримати хороший рівень відсікання зовнішніх шумів.

Налаштування еквалайзера в Soundcore Liberty 4 NC пропонують декілька опцій. Навушники мають доволі широкий вибір режимів еквалайзера, тут можна вибрати з двох десятків пресетів.

За замовчанням використовується фірмовий режим Soundcore Signature з доволі приємним звучанням та непоганим рівнем баса, як для компактної моделі. Для тих, хто знає, який звук їм потрібен, є можливість ручного налаштування еквалайзера. Або ж можна пройти тест, який визначить особливості слуху.

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Навушники підтримують 3D-звук, але це лише трохи розширює звукову сцену, додаючи обʼєму, а не відстежує їхнє положення у просторі, як це реалізовано в дорожчих моделях.

Ще одна опція застосунку Soundcore – це можливість бачити рівень звуку в навушниках в децибелах та обмежувати високу гучність, щоб не пошкодити слуховий нерв.

Для відтворення музики Soundcore Liberty 4 NC пропонує кодеки SBC, AAC та LDAC. Останній був розроблений компанією Sony та дозволяє передавати аудіо високої роздільної здатності через Bluetooth зі швидкістю до 990 Кбіт/с при 32 бітах/96 кГц. Для бездротових навушників це так зване Hi-Res аудіо, яке внаслідок більшої пропускної здатності дозволяє слухати аудіо вищої якості. Не варто очікувати радикальної різниці, якщо вашим джерелом звуку виступає Spotify, але якщо маєте збережені з CD файли FLAC, то перемикання на LDAC дозволить почути трохи більше деталей та розширить уявну музичну сцену.

Втім, використовуючи LDAC, треба бути готовим до того, що з цим кодеком навушники споживають більше енергії, а саме зʼєднання менш стабільне, ніж при SBC чи AAC. Окрім цього, з активним LDACLiberty 4 NC не можуть підтримувати одночасне зʼєднання з декількома пристроями, тому доведеться відмовитися від швидкого перемикання між ними. Як видно, на фоні недоліків переваги LDAC в цій моделі не є значними. Окрім того, він працює тільки в Android-пристроях.

Натисканням на зовнішню сторону правого або лівого навушника Soundcore Liberty 4 NC один, два, три рази або ж через довге утримання дозволяє керувати відтворенням, гучністю, викликати голосового асистента або вмикати/вимикати шумозаглушення та режим прозорості.

Загалом можливості налаштування Liberty 4 NC дуже високі, застосунок Soundcore дозволяє підлаштувати навушники під свої потреби та стиль музики.

Звук та мікрофони

Навушники використовують власні 11 мм драйвери від Anker, які забезпечують хорошу якість звучання як для такої компактної моделі. Можна навіть сказати, що Soundcore Liberty 4 NC перевищують очікування, як за деталізацією сцени, так і за кількістю баса. Останній не надто глибокий, але цілком відчутний. Здебільшого таку якість звуку в TWS-навушниках можна зустріти в дорожчих моделях.

Кожен навушник також має 3 вбудовані мікрофони, які використовуються як для системи шумозаглушення, так і для дзвінків. Типово для таких моделей Liberty 4 NC має дещо глухувату передачу голосу, але доволі добре справляється з відсіканням сторонніх шумів, тому співрозмовнику не буде складно вас почути, навіть якщо ви дзвоните з метро.

Автономність

З кодеками AAC та SBC навушники можуть відтворювати звук близько 10 годин, а вбудований акумулятор кейса на 800 мА⋅год забезпечує плюс 50 годин автономності. Це дуже хороший показник. Втім якщо перемкнутися на LDAC, то час роботи значно зменшується, для навушників він складе приблизно 4 години.

Як і більшість подібних моделей, Liberty 4 NC підтримують швидке заряджання, 10 хвилин в кейсі забезпечують 4 години відтворення музики. Сам кейс можна заряджати через порт USB-C або бездротовою зарядкою.