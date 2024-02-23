Планшети на Android поступово виходять із забуття та зростають в діагоналі, пропонуючи все більше рішень з 12-дюймовими дисплеями. В лінійці компанії Lenovo якраз з’явилася така новинка, при чому середнього рівня з ціною від 15 тис. гривень. Це 12,7-дюймовий планшет Lenovo Tab P12. Детально розглянемо його можливості в цьому огляді.

Характеристики Lenovo Tab P12

Розміри та вага 293,37 x 190,6 x 6,9 мм 615 грамів Оперативна пам’ять і сховище 8/128 + підтримка карт microSD Процесор MediaTek Dimensity 7050 Графічний процесор Mali-G68 Бездротові модулі Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Дисплей 12,7-дюймовий LTPS, 2944×1840 точок, 60 Гц, максимальна яскравість 400 ніт Основна камера 8-мегапіксельна Фронтальна камера 13-мегапіксельна Аудіо 4 динаміки JBL по 1 Вт Акумулятор 10200 мА⋅год Зарядка Дротова до 30 Вт Роз’єми USB Type-C 2.0 Операційна система Android 13 Рекомендована ціна в Україні 8/128 ГБ – 14 999 грн

Комплектація

Комплектація планшета за сучасними мірками доволі широка. В коробці з ним можна знайти блок живлення на 20 Вт, зарядний кабель та навіть перо Tab Pen Plus з додатковим наконечником. Загалом доволі непоганий набір, як для цієї цінової категорії.

Дизайн

Дизайн не є сильною стороною Lenovo Tab P12, але в тому плані, що тут особливо немає за що «зачепитися оком». Корпус планшета – це прямокутник із трохи заокругленими кутами, фронтальну панель якого займає екран з відносно невеликими рамками та захисним склом Gorilla Glass 3. Не найсвіжіша версія, але зі своєю задачею воно справляється та його легко витирати від відбитків пальців.

Задня кришка трохи цікавіша. Вона зроблена з металу, але візуально розділена на дві частини. Одна з яких має більш матове покриття через що трохи виділяється кольором. Тут можна знайти логотип Lenovo, виділене місце для кріплення пера з магнітом, а також невеликий скляний блок з однією камерою та спалахом.

На гранях корпусу Lenovo Tab P12 маємо одразу чотири динаміки, клавішу регулювання гучності та кнопку живлення, в яку вписано доволі швидкий сканер відбитків пальців.

Знизу також можна знайти конектор для клавіатури, про яку я ще згадаю далі.

Сам корпус має товщину всього 6,9 мм, а його вага досягає 615 грамів. Хороший показник для 12-дюймової моделі. Приємне враження також залишають матеріали та якість збірки, всі елементи підігнані ідеально.

Дисплей та перо

12,7-дюймовий дисплей Lenovo Tab P12 отримав LTPS матрицю з роздільною здатністю 2944×1840 точок, але частотою оновлення 60 Гц. LTPS – це різновид IPS матриці, тож він має загалом хороші кути огляду та передачу кольорів, але за глибиною чорного кольору відстає від OLED екранів.

Дисплей планшета має два режими відображення: стандарт та насичений. Але цікаво, що кольори саме в «стандартному» режимі є яскравішим, з ним екран має ширше колірне охоплення й загалом «тепліший». При чому колірну температуру можна міняти вручну, роблячи «холоднішою» чи навпаки ще більш «теплою» з жовтим відтінком. Тож я зупинився на стандартному налаштуванні, з ним дисплей доволі добре відкалібрований.

Ще цікаво, що в опціях екрана є перемикач на автоматичне налаштовування колірної температури відповідно до навколишнього середовища, але на практиці він мало на що впливає.

Але більшою проблемою дисплея є відносно невисока яскравість. Його максимум – це 400 ніт, чого достатньо для використання в приміщеннях, але за бажання влітку вийти в парк почитати книжку, ви мало що побачите на екрані.

В комплекті з планшетом йде перо Tab Pen Plus. Воно підʼєднується до нього через Bluetooth та підтримує 4096 ступенів натискання, тож чим дужче тиснеш на перо, тим товстішою виходить лінія під час письма чи малювання, і навпаки.

Перо важить всього 14 грамів і за розмірами схоже на звичайну кулькову ручку. Під час його використання помітний невеликий лаг між рухом наконечником та появою малюнку на екрані. Але загалом точність у пера доволі висока, ним зручно писати та робити замальовки.

Заряджати перо потрібно окремо, на його корпусі для цього є порт USB-C. Вбудований акумулятор має ємність 80 мА⋅год, його вистачає до 35 годин використання. Якщо забули підзарядити, то за 15 хвилин батарея поповнить заряд до 25%, тож після короткої паузи можна буде знову декілька годин малювати.

Платформа та швидкодія

В Lenovo Tab P12 використовується 8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 7050 з графікою Mali-G68. Формально це новий чип, але по суті «перевидання» старішого процесора Dimensity 1080. Він вважається доволі вдалим рішенням для середньобюджетного сегмента та конкурує за швидкістю зі Snapdragon 860, не надто популярного серед виробників. Це також багато чого говорить про вдалість Dimensity 7050, який встановлено в масі смартфонів.

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Процесор справді «не хапає зірок з неба», але забезпечує адекватну швидкість для повсякденних завдань. Тим більше, що сам планшет має 8 ГБ оперативної пам’яті, чого вистачає для багатозадачності та навіть для перемикання в «режим ПК», коли інтерфейс Android стає схожим на Windows з робочим столом та програмами в окремих вікнах. І в «планшетному» і в такому «комп’ютерному» режимах швидкості цілком вистачає. Принаймні ніяких дратівливих сповільнень інтерфейсу я не помітив.

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Сам інтерфейс – це власна оболонка Lenovo, яка працює на Android 13, й поки невідомо, коли планшет отримає оновлення до Android 14. На жаль, в цьому плані виробник не дуже любить ділитися планами.

Оболонка Lenovo мало відрізняється від стандартного Android, але має цікаву фішку для керування вікнами програм, яка називається One Vision. У вікні кожного застосунку зверху зʼявляється три крапки, після натискання на які можна винести програму в окреме «плаваюче» вікно, розгорнути на весь екран, або ж відкрити поруч з нею вікно іншої програми. Це доволі зручно та покращує багатозадачність пристрою.

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Вбудована пам’ять Tab P12 досягає 128 ГБ, це єдиний варіант для планшета, інших версій для нього немає. Тут можна було б засмутитися, але ситуацію рятує слот для карт пам’яті microSD, який дозволяє збільшити сховище.

Враховуючи не супершвидку платформу, Lenovo Tab P12 не видається ігровим рішенням. Але на практиці він дозволяє грати як в казуальні ігри, так і в складніші як Northgard чи Titan Quest. Якщо планшет купується для дитини, то він також потягне Brawl Stars, Roblox та Minecraft.

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Перевагою не дуже швидкої платформи Tab P12 є низький рівень нагріву планшета. Можна навіть сказати, що його корпус зовсім не нагрівається. Це зокрема дозволило йому отримати в стрес-тесті 3DMark показник стабільності 99,5%. Тобто його процесор фактично не скидає частоти під навантаженням.

Для підключення до інтернету в Lenovo Tab P12 є Wi-Fi 6, аксесуари та навушники можна підключати через Bluetooth 5.1, для навігації є підтримка GPS.

Чохол-клавіатура Lenovo Keyboard Pack

Окремо від Tab P12 за 6 тис. гривень продається чохол-клавіатура Lenovo Keyboard Pack. Доволі цікава пропозиція для 12-дюймового планшета, який в тому числі можна використовувати для роботи, щоб писати листи чи редагувати документи. Але це в теорії, з практикою все складніше.

Попри те, що чохол зроблений дуже якісно, а клавіатура має типово зручну для ноутбуків Lenovo розкладку, приємний хід клавіш та навіть вбудований тачпад, в неї є ряд недоліків. Один з них вже ніяк не виправиш – кнопки клавіатури не мають підсвітки, а нанесені на неї символи не дуже добре видно на фоні клавіш.

Тобто при хорошому освітленні друкувати дуже зручно, а от там де світла стає менше вже з’являється дискомфорт. Адже навіть якщо звик набирати текст не глядячи на клавіатуру, все одно зручніше мати підсвітку та можливість підглянути певний символ.

З іншого боку, відсутність підсвітки також означає, що клавіатуру не потрібно окремо заряджати, вона бере живлення від планшета. Проте я б з легкістю поміняв одне на інше.

Ще один недолік клавіатури стосується перемикання мов. Річ у тім, що на ній є окрема клавіша для перемикання з однієї мову на іншу, але вона не працює! При чому смішно, що в момент її натискання ви бачите, як в інтерфейсі відбувається перемикання мови, але сама клавіатура її не міняє. І жодні налаштування на це ніяк не впливають.

Насправді ж перемикатися з однієї мови на іншу на цій клавіатурі можна сполученням клавіш Ctrl+пробіл. І це справді працює. Але не в усіх програмах! Мені так і не вдалося перемкнути мову в Google Docs, хоча в Microsoft проблем з цим не було.

Ще одна прикра недоробка: в українській розкладці немає можливості поставити апостроф, зате чомусь є російська буква «ё».

Останні дві проблеми виробник може легко виправити оновленням програмного забезпечення, і я сподіваюсь, що в Lenovo зроблять це найближчим часом. А от з відсутністю підсвітки справді доведеться миритися, це найбільший мінус цієї клавіатури.

Аудіо та камера

Враховуючи платформу, Lenovo Tab P12 не призначений для складних завдань, навряд хтось візьметься монтувати відео на цьому планшеті. Але в плані мультимедіа – це справді цікава модель, адже 12-дюймовий екран доповнює система з 4 динаміків JBL по 1 Вт, і вони дуже голосні.

Настільки, що цього просто не очікуєш від такого відносно компактного пристрою. Більшість великих ноутбуків звучить гірше, ніж цей планшет. При чому тут є й обʼєм, й відчуваються баси, можна слухати музику, заміняючи портативну колонку. Для перегляду відео цього вистачає з великим запасом.

Основна камера в планшеті одна – 8-мегапіксельна з автофокусом та електронною стабілізацією. Вона не претендує на високу якість, але її цілком достатньо для того, щоб сфотографувати документ чи домашнє завдання дитини.

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Фронтальна камера має роздільність 13-мегапікселів та добре підходить для відеодзвінків.

Автономність

Lenovo Tab P12 має акумулятор на 10200 мА⋅год та заряджається через порт USB-C 2.0 з підтримкою зарядки до 30 Вт. На жаль, на планшеті не вдалося запустити наш стандартний тест автономності PCMark, але він протримався трохи понад 10 годин при відтворенні відео на середньому рівні яскравості та майже 4 години при максимальній яскравості з навантаженням, створеним 3DMark. Це хороший рівень автономності, який в змішаному режимі роботи забезпечить декілька днів роботи.