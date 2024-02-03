Видання The Wall Street Journal опублікувало великий матеріал про 23andMe, компанію з ДНК-тестування, яка була одним із засновників цієї галузі, але тепер переживає не найкращі часи. Ми виділили основне з матеріалу про зліт та падіння 23andMe.

П’ять років тому 23andMe був одним з найпопулярніших стартапів у світі. Мільйони людей плювали в його пробірки, щоб дізнатися про своє походження. Телеведуча та письменниця Опра назвала цей набір однією зі своїх улюблених речей; співачка та реперка Ліззо вбралася в костюм у вигляді нього на Гелловін; актор Едді Мерфі згадував компанію в розважальній програмі «Суботній вечір в прямому ефірі». 23andMe стала публічною у 2021 році, а її вартість ненадовго перевищила $6 мільярдів. Forbes назвав Енн Войчицькі, генеральну директорку 23andMe та знаменитість Кремнієвої долини, «найновішою мільярдеркою, яка зробила себе сама».

Тепер саморобні мільярди Войчицькі зникли. Вартість 23andMe впала на 98% від свого максимуму, а Nasdaq пригрозила виключити її акції вартістю менш як $1 з біржі. Минулого року Войчицькі скоротила штат на чверть через три хвилі звільнень і продаж дочірньої компанії. Компанія більше не отримувала прибутку і так швидко витрачає гроші, що вони можуть закінчитися до 2025 року.

Статки Кремнієвої долини були побудовані на високих амбіціях підприємців, що викладалися на повну — навіть якщо більшість із них зазнали поразки. Войчицькі, зі свого боку, не здається. Вона дотримується своєї мети — перетворити 23andMe з постачальника простих даних про родовід і стан здоров’я на комплексну медичну компанію, яка розробляє ліки, пропонує медичну допомогу і продає звіти про стан здоров’я за підпискою.

Вона все ще має довести, що бізнес може бути життєздатним. Войчицькі зібрала близько $1,4 мільярда доларів для 23andMe і витратила з них приблизно 80%. Але оскільки акції 23andMe торгуються лише на рівні 74 центів, компанія, швидше за все, не зможе залучити гроші, продаючи більше акцій. А програми компанії з розробки ліків на ранніх стадіях настільки дорогі, що вона шукала партнерів-інвесторів для деяких з них, поки що без успіху, і відмовилася від часток в інших.

В основі бізнесу 23andMe у сфері ДНК-тестування лежать два фундаментальні виклики. Клієнтам потрібно пройти тест лише один раз, і деякі з них отримують результати, що змінюють життя.

Найамбітніша ставка Войчицькі — розробка ліків з використанням даних 23andMe, що налічують понад 10 мільйонів зразків ДНК, які, за згодою учасників тестування, можуть бути використані для досліджень. Але виведення нових ліків на ринок коштує дорого і займає роки.

Ще одним ударом по бренду 23andMe став витік даних, який розкрив негенетичну інформацію 6,9 мільйона клієнтів, що підсвітив ті самі проблеми конфіденційності, і призвів до колективного позову проти компанії, який було подано минулої п’ятниці.

Ранні роки

Дочка колишнього завідувача кафедри фізики Стенфордського університету та вчительки журналістики, Войчицькі виросла в центрі Кремнієвої долини. Вона навчалася в Єльському університеті, де грала в хокей, а після коледжу працювала в хедж-фондах та фірмах прямих інвестицій, аналізуючи медичні компанії.

У цей період відбулися дві визначальні події. Вона стала свідком обвалу акцій у сфері охорони здоров’я і того, як компанії відреагували на це, виділяючи копійки на інновації. Вона сказала, що вирішила, що хоче допомогти споживачам взяти більше контролю над своїм здоров’ям.

Вона також познайомилася з Сергієм Бріном. У 1998 році вони з Ларрі Пейджем орендували гараж її сестри Сьюзен, який став першим офісом їхньої нової компанії під назвою Google. Сьюзен стане керівником рекламного відділу компанії, а через кілька років очолить YouTube.

Ідея бізнесу з тестування ДНК безпосередньо для споживачів прийшла від співзасновниці Войчицькі, Лінди Ейві, експерта з генетики. Брін зацікавився попередньою роботою Ейві, тож у 2005 році вона поділилася з ним своєю ідеєю. Так Ейві познайомилася з Войчицькі, тодішньою дівчиною Бріна, яка сказала їй, що хоче приєднатися до компанії.

Войчицькі була розумна і цілеспрямована, казала Ейві, а Брін міг би стати потужним спонсором. «Я бачила, як зірки зійшлися. Якби ми хотіли отримати підтримку Google, то Енн могла б допомогти зміцнити цю підтримку завдяки своїм стосункам з Сергієм. Так я думала в той час», – сказала Ейві.

Брін надав компанії перший капітал і відібрав кількох перших працівників. Google теж вклав гроші, оголосивши про свої інвестиції через два тижні після того, як Брін і Войчицькі одружилися у 2007 році (пара розлучилася у 2015 році).

За одну ніч Войчицькі перетворилася з маловідомого колишнього фінансового аналітика на зірку Кремнієвої долини. Вона допомогла розбудувати бренд 23andMe, проводячи «плювальні вечірки», на яких гості здавали зразки ДНК. Вони збирали слину знаменитостей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у 2008 році та знову на Тижні моди в Нью-Йорку того ж року, де Баррі Діллер, Руперт Мердок, Гарві Вайнштейн і Діана фон Фюрстенберг стали хедлайнерами вечірки 23andMe після знайомства з Войчицькі на конференції Allen & Co, яку вона відвідала разом з Бріном.

Вечірки отримали розголос у пресі, але не дуже допомогли бізнесу. На той час тест 23andMe коштував $399 – занадто дорого, щоб привабити споживачів.

Станом на 2009 рік Войчицькі хотіла сама керувати 23andMe, за словами людей, знайомих з її бажаннями. Вона переконала двох незалежних членів ради директорів звільнити її співзасновника, що вони й зробили на несподіваному засіданні. Людина, знайома з обговореннями в раді директорів, сказала, що вони пішли назустріч Войчицькі через її гроші та зв’язки через Бріна, які, на їхню думку, могли мати вирішальне значення для майбутнього компанії.

Войчицькі сказала, що вона вдячна Бріну за підтримку на початковому етапі розвитку компанії. Вона відмовилася коментувати рішення ради директорів звільнити свого співзасновника.

Бум

У 2012 році новий етап фінансування від російського мільярдера Юрія Мільнера — одного із сусідів Войчицькі та Бріна у Лос-Альтос-Хіллз — дозволив 23andMe знизити ціну на ДНК-тест до $99.

Перша національна рекламна кампанія 23andMe через кілька місяців привернула увагу Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), яке зупинило продажі тесту на здоров’я, посилаючись на ризик неправдивих даних. 23andMe застосувала недбалий підхід до регулювання, типовий для Кремнієвої долини, і не отримала дозволу FDA на продаж свого тесту.

Войчицькі сказала, що компанія активно взаємодіяла з FDA перед зупинкою продажів, але комунікація була неефективною.

Після двох років і мільйонів доларів, витрачених на перевірку своїх звітів про стан здоров’я, компанія 23andMe знову отримала дозвіл на їх продаж.

Войчицькі каже, що не здивувалася, коли після того, як 23andMe отримала дозвіл FDA, її тест став вірусною сенсацією. Почалися історії про те, як люди відкривали для себе несподіваних батьків або братів і сестер. Знадобилося дев’ять років, щоб досягти мільйона клієнтів, і ще три роки, щоб досягти восьми мільйонів.

У 2021 році компанія вийшла на біржу під час SPAC-буму – часу, коли сотні ризикованих компаній, які робили сміливі прогнози, продавали інвесторам акції за високими цінами. Спеціалізовану компанію з придбання, яка працювала з 23andMe, підтримував Річард Бренсон, з яким Войчицькі вперше зустрілася понад десять років тому, коли Бренсон запросив її та Бріна на філантропічний захід.

Того року Войчицькі отримала $33 мільйони, майже всі — акціями, що набагато більше, ніж зазвичай отримують керівники великих публічних компаній, хоча й не є чимось незвичайним для засновників стартапів.

Акції Войчицькі дають право вирішального голосу, що дає їй ефективний контроль над компанією. Вона сказала, що ніколи не продала жодної акції.

Падіння 23andMe

З такою великою кількістю зразків ДНК, 23andMe розпочав розробку ліків, розділивши витрати та майбутні прибутки в угоді з фармацевтичним гігантом GSK для терапії, на основі бази даних 23andMe.

На відміну від більшості малих біотехнологічних компаній, які зосереджуються на кількох напрямках, 23andMe досліджувала методи лікування десятків захворювань. Вигода могла б бути великою, але будь-який один препарат може коштувати сотні мільйонів доларів і зайняти 10 років, аби пройти клінічні випробування. 23andMe стверджує, що знайшла понад 50 «кандидатів на ліки». Наразі два з них дійшли до ранньої стадії випробувань на людях. Пізніше цього року можуть бути опубліковані дані, які покажуть, чи працює один з них.

До 2022 року зусилля з розробки ліків розрослися до форпосту зі 150 співробітників у південному Сан-Франциско, який мав продовжити дослідження після того, як закінчилася угода з GSK про розподіл витрат.

Войчицькі казала, що вона припускала, що зможе залучити додатковий капітал для підтримки своїх зусиль з розвитку. Але коли цей час настав цього року, відсоткові ставки були високими, а акції невеликих фармацевтичних компаній були в немилості. Не маючи змоги зібрати гроші, минулого літа Войчицькі скоротила половину команди розробників.

Щоб створити постійний потік доходів від тестів, Войчицькі зосередилася на підписці. Коли медіакомпанії, такі як Disney, запустили стримінгові сервіси з додаванням «+» у назву, Войчицькі запустила 23andMe+, пропонуючи персоналізовані звіти про стан здоров’я, поради щодо способу життя та невизначені «нові звіти та функції» за початкову суму $229 з можливістю щорічного поновлення за $69.

Коли компанія востаннє повідомляла про кількість підписників рік тому, їх було 640 000 – менше половини від того, що вона прогнозувала на той час.

На запитання про прогноз, Войчицькі спочатку заперечила, що давала його. Коли їй показали презентацію для інвесторів, яка містила його, вона уважно розглянула сторінку і після паузи сказала: «Більше нічого сказати, окрім того, що ми помилилися».

Ідея даних про стан здоров’я 23andMe полягає в тому, що у вашому генетичному коді може бути зашифрована тривожна інформація, про яку вам краще знати. Невеликий відсоток клієнтів мають рідкісний генетичний варіант, що підвищує ризик розвитку раку молочної залози, наприклад, і тест 23andMe – це надійний скринінг, який може призвести до життєво важливого подальшого спостереження у лікаря. Але більшість людей не мають у своєму генетичному коді хвороби, що змінює життя. Не зрозуміло, чи має 23andMe переконливий продукт вартістю $69 на рік для будь-якої з цих груп.

У листопаді 23andMe запустив ще амбітніший продукт за підпискою. Він містить більш комплексний генетичний тест клінічного рівня, а також стандартні аналізи крові та зустрічі з лікарями 23andMe. Він коштує $1188 на рік, рахунок виставляється наперед без страхового покриття.

Продукт Total Health – це втілення мрії Войчицькі про надання медичної допомоги на основі генетики. Медичні заклади не прийняли таке тестування як стандартну процедуру. Щоб реалізувати свою мрію, 23andMe заплатила $400 мільйонів за компанію Lemonaid Health, яка перебувала у скрутному становищі.

Сьогодні Lemonaid все ще здебільшого призначає ліки від таких проблем, як еректильна дисфункція та випадіння волосся, і відстає від конкурентів з більшими рекламними бюджетами. Войчицькі не говорить, скільки учасників тестування 23andMe консультуються з лікарями Lemonaid, але визнає, що їхня кількість дуже мала, враховуючи, що 23andMe не інтегрувала телемедичну компанію у свій сервіс.

Рулоф Бота, член правління 23andMe і партнер Sequoia Capital, каже, що стратегія великих витрат компанії мала сенс, коли гроші були дешевими. Тепер, коли це не так, «нам довелося скоротити витрати та зосередитися на меншій кількості проєктів». За його словами, Sequoia, яка інвестувала $145 мільйонів у 23andMe, досі володіє всіма її акціями. Сьогодні вони коштують $18 мільйонів.