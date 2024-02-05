Ілон Маск створив певну атмосферу тиску серед своїх друзів і ділових партнерів, яка заохочує їх вживати наркотики разом із ним. Про це пише Business Insider із посиланням на новий звіт The Wall Street Journal.

У ньому детально описано, як члени правління та директори різних компаній мільярдера або беруть участь у вживанні наркотичних речовин, або дозволяють йому це робити, щоб залишатися поруч.

На вечірках в минулі роки Ілона Маска помічали за вживанням кетаміну та екстазі. Про це розповідали люди, які були свідками вживання наркотиків або були проінформовані про це.

Видання пише, що нинішні та колишні директори й члени правління Tesla і SpaceX також вживали наркотики разом із ним.

«Обсяги» вживання наркотиків Маском створили культуру, в якій його найближчі ділові партнери бояться втратити свої статки й соціальний статус, засмутивши мільярдера, якщо вони відмовляться вживати наркотики разом із ним», – пише видання.

Нагадаємо, що в січні WSJ написало, що Ілон Маск вживає наркотики, і це викликає занепокоєння серед керівників його компаній. Тоді видання заявило, що це також може поставити під загрозу мільярдні державні контракти SpaceX.

Натомість у NASA зауважили, що не мають доказів недотримання компанією SpaceX вимог щодо заборони вживання наркотиків і алкоголю в робочому колективі.