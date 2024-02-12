Уряд Канади планує заборонити мультітул Flipper Zero та подібні пристрої після того, як визнав їх інструментами, які злодії можуть використовувати для викрадення автомобілів. Про це пише Bleping Computer.

Flipper Zero – це портативний програмований інструмент для клонування/тестування пультів дистанційного керування, який допомагає експериментувати й налагоджувати різні апаратні та цифрові пристрої за різними протоколами, включаючи RFID, радіо, NFC, інфрачервоний і Bluetooth.

Користувачі демонструють можливості Flipper Zero у відеороликах, опублікованих в Інтернеті з моменту його випуску, демонструючи його здатність проводити атаки для розблокування автомобілів, відкривання гаражних воріт, активації дверних дзвінків та клонування різних цифрових ключів.

За даними канадського уряду, щороку викрадають близько 90 000 автомобілів (або одне авто кожні шість хвилин), а щорічні збитки від крадіжок становлять $1 млрд, включно зі страховими витратами на ремонт і заміну викрадених автомобілів.

Цифри, наведені канадським урядом при описі сплеску крадіжок автомобілів, що наразі спостерігається в Канаді, збігаються з останніми даними державного агентства статистики Канади, які свідчать про зростання кількості повідомлень про крадіжки автомобілів з 2021 року.

Канадська поліція також повідомила, що крадіжки автотранспорту мали найсуттєвіший вплив на зростання національного Індексу тяжкої злочинності у 2022 році.

Amazon також заборонив продаж Flipper Zero з квітня 2023 року через те, що він є пристроєм для скімінгу карток, після того, як у березні 2023 року Бразильське національне агентство телекомунікацій почало вилучати цілі партії Flipper Zero через його ймовірне використання злочинцями.

Крім того, Flipper Zero є російською розробкою та кожен користувач даного пристрою потенційно може стати жертвою крадіжки персональних даних.