У «Дії» може з’явитися військовий квиток. Про це розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes.

Він зауважив, що робота над проєктом наразі ведеться. Однак фінального рішення з приводу цього питання поки немає.

«Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у «Дії». Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо. Це питання поки що опрацьовується. Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку», – сказав Михайло Федоров.

Водночас він уточнив, що наразі з МОУ триває робота над запровадженням військового квитка, але він буде не в «Дії».

«У «Дії» також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у «Дії» не буде теж», – додав урядовець.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Міністерство оборони України має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).

У січні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає створення в Україні електронного реєстру військовозобов’язаних.