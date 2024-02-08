Лютий завершує зимовий кіносезон та приготував багато цікавих премʼєр: шпигунський бойовик, байопіки, супергеройське кіно, продовження екранізації культової фантастичної книги. Цього місяця точно буде що подивитися!

Шлях до слави: Лянча проти Ауді / Race for Glory: Audi vs. Lancia

Це неймовірна історія Чемпіонату світу з ралі 1983 року. У реальній історії Давида проти Голіафа ми бачимо, як відважні аутсайдери команди Lancia на чолі з харизматичним Чезаре Фіоріо протистояли могутній команді Audi в одному з найбільших змагань в історії спорту.

Останнім часом виходить все більше фільмів, пов’язаних з автоспортом і цього місяця нас очікує захоплива історія протистояння Audi та Lancia на Чемпіонаті світу з ралі 1983 року.

Головну роль інженера, який очолив команду Audi Sport GmbH виконав чудовий німецький актор Даніель Брюль, який у 2013 році у фільмі «Гонка» зіграв великого гонщика Нікі Лауда.

Прем’єра в Україні відбулася 1 лютого.

Арґайл / Argylle

Романи про шпигунів, які пише Еллі Конвей мають популярність у дедалі ширшого кола осіб. Письменниця воліє якомога рідше виходити з дому, тож подорож поїздом для неї справжнє випробування. Дорогою стається непередбачуване. Справжній шпигун Ейден рятує письменницю від нападу та привозить до таємної шпигунської бази. Річ у тім, що сюжети її книг стали небезпечно схожими на справжні події, що розгортаються у секретному світі. Це стало причиною, чому за письменницею влаштували справжнє полювання.

Режисер Метью Вон вже давно себе зарекомендував як нестандартний творець, який любить рвати шаблони та дивувати глядачів. Одна з його перших режисерських робіт «Пипець» свого часу була дуже потужною сатирою на супергеройський жанр. «Люди Ікс: Перший клас» довів, що можна знімати круті фільми про цю команду героїв і без Росомахи. Перша частина Kingsman досі є найкращим фільмом режисера. Картина-стьоб над шпигунськими бойовиками стала сучасною класикою жанру і досі переглядається на одному диханні. На жаль, продовження вийшли слабшими, але екшен та нестандартні сюжетні повороти як фішка режисера залишилися на місці.

Цього року виходить нова робота Метью Вона в жанрі шпигунської комедії під назвою «Арґайл». Опис сюжету виглядає дійсно цікаво, а склад акторів дивує кількістю відомих імен. Серед них: Генрі Кавілл, Сем Роквелл, Брайс Даллас Говард, Браян Кренстон, Джон Сіна і Семюель Л. Джексон. Очікуємо по класиці винахідливий та веселий екшен, бюджет у фільму дозволяє розігратися на повну, а також неочікувані сюжетні повороти, якими славиться режисер.

Прем’єра в Україні відбулася 1 лютого.

Мадам Павутина / Madame Web

Кассандра Вебб розвиває у собі здатність бачити майбутнє. Вона налагоджує стосунки з трьома молодими жінками, пов’язаними долями, щоб вижити у смертельному сьогоденні.

Черговий фільм від Sony про всесвіт Людини-павука без цього культового героя. Його варто згадати, бо минулий фільм «Морбіус» знаходився багато років у виробничому пеклі й дату його релізу постійно переносили. Коли фільм вийшов у 2022 році, то став об’єктом насмішок через низьку якість і провалився в прокаті. Але невелика кількість людей, яка його подивилася, почала розказувати іншим, що це найкраще кіно в їхньому житті. Це підхопили інтернет-тролі та почали вимагати у Sony повторний прокат фільму, бо «нас дуже зацікавило, просто часу не було подивитися цей шедевр!». В результаті «Морбіуса» випустили повторно і він знову провалився. А приколи про те, що він заробив «морбільйон доларів» буквально підірвали західний інтернет. Будемо «сподіватися», що цього разу інтернет-тролі залишаться без роботи.

Якщо ви дуже великий фанат супергероїки, то подивитеся цей фільм в будь-якому випадку. До того ж у фільмі знялися акторки Дакота Джонсон, Сідні Свіні, Ізабела Монер та Емма Робертс.

Прем’єра в Україні вже 14 лютого.

Боб Марлі: One Love / Bob Marley: One Love

Боб Марлі: One Love прославляє життя славетного музиканта та музику реґі, яка надихнула покоління шанувальників. Фільм розкаже історію життя та шляху до успіху Боба Марлі, першого артиста з Ямайки, який зміг досягти всесвітнього визнання та для багатьох людей став справжнім пророком растафаріанства.

Дізнатися про те, як жив і творив Марлі, можна буде вже 15 лютого в кінотеатрах.

Дюна: Частина друга / Dune: Part Two

Нарешті виходить довгоочікуване продовження «Дюни» Денні Вільнева. Перший фільм отримав дуже схвальні відгуки, він краще за попередників адаптував оригінальний матеріал Френка Герберта, але мав один великий недолік, бо завершувався просто посеред сюжету. Виправити це планує друга частина «Дюни», в якій буде більше масштабних сцен, адже саме в другій половині книги відбувається основний екшен. До касту картини приєдналися Крістофер Вокен, Остін Батлер, Леа Сейду та Флоренс П’ю, розширивши й так зірковий акторський склад.

Якщо ви фанат першої частини, обожнюєте книгу чи просто скучили за науковою фантастикою, то «Дюна: Частина друга» точно варта перегляду. Прем’єра картини відбудеться 29 лютого.

В серіальному сегменті цього місяця можна спостерігати значне різноманіття жанрів, тому легше знайти для себе цікавий проєкт.

Містер і місис Сміт / Mr. & Mrs. Smith

Двоє незнайомців влаштовуються на роботу в шпигунське агентство, яке пропонує їм життя, повне екстриму, багатства та подорожей. Заковика: нові особистості в шлюбі за домовленістю.

Серіал, заснований на повнометражному фільмі з Анджеліною Джолі та Бредом Піттом ще з першого трейлера дав зрозуміти глядачу, що не буде один в один повторювати оригінал. Що тільки підкреслюють головні актори Мая Ерскін та Дональд Гловер. Другорядні ролі в серіалі зіграли Джон Туртурро, Пол Дано та Рон Перлман. Долучені також Ейса Гонсалес та Александр Скашґорд.

Можливість подивитися всі 8 серій можна з 2 лютого на Amazon Prime Video.

Новий образ / The New Look

Серіал досліджує підйом модельєра Крістіана Діора, історія розповідає про створення ним революційної лінії моди під назвою New Look. Свого часу Діор кинув виклик світові й плоди його праці ми можемо бачити й у наш час.

Головну роль в серіалі виконав Бен Мендельсон, його сестру Кетрін зіграла Мейсі Вільямс (Ар’я Старк з «Гри Престолів»), а Жульєт Бінош зіграла саму Коко Шанель. Також у серіалі залучений Джон Малкович в ролі Люсьєна Лелонга.

Прем’єра перших трьох епізодів на Apple TV+ відбудеться 14 лютого.

Аватар: Останній Захисник / Avatar: The Last Airbender

Юнак, відомий як Аватар, повинен опанувати чотири елементи стихій, щоб врятувати світ, який вже 100 років знаходиться в стані війни.

Серіал заснований на мегапопулярному мультсеріалі від Nickelodeon. Оригінал вміло суміщав найсильніші сторони західної та японської анімацій, своїм сюжетом зворушував до глибини душі, а за персонажів змушував переживати більше ніж за себе.

Вже була спроба екранізувати «Аватара» від М. Найта Ш’ямалана у 2010 році під назвою «Повелитель стихій». Іронічно, але в 17 серії 3 сезону мультсеріалу головні герої пішли на виставу народу вогню (тобто своїх ворогів) за мотивами своїх пригод. Персонажі під кінець були обурені виставою, але зауважили, що спецефекти непогані. Це стало рецензією на «Повелителя стихій» за 2 роки до його виходу.

Цього разу справи значно кращі. Актори підібрані більш-менш схожі, магія виглядає гарно, оригінальну музику не чіпали, в кадрах фільму вгадуються моменти з мультсеріалу. Єдине трохи напружує момент, що в трейлері показали Лорда Вогню Озая, якого взагалі-то перші два сезони демонстрували лише частково і повноцінно представили лише в третьому. Виходить, що сюжет оригіналу все ж таки зазнає незначних змін. Минулого року Netflix екранізовували манґу OnePiece і там були невеликі розходження з оригіналом, але нормально ж вийшло, фанати радіють, то на life-action «Аватара» теж є певні очікування якісного проєкту. Головне, не очікуйте, що екранізація буде кращою за мультсеріал. Найважливіше, щоб творці поставилися з повагою до оригіналу, який досі є справжнім скарбом анімації.

Прем’єра 22 лютого на Netflix.

Ходячі Мерці: Ті, хто живе / The Walking Dead: The Ones Who Live

До рубрики «черговий супергеройський фільм» приєднується «черговий спіноф Ходячих мерців». 11 сезонів серіалу схоже виявилося недостатньо, тому «Ті, хто живе» став вже третім проєктом за рік, який продовжує його сюжет. Цього разу увага буде прикута до Мішонн, яка шукає свого чоловіка Ріка Граймса. Якщо ви справжній фанат цього всесвіту, то новинка з шести епізодів точно не залишить вас байдужим.

Прем’єра 25 лютого на каналі AMC.

Сьогун / Shōgun

Історичний драматичний серіал, заснований на однойменному романі 1975 року Джеймса Клавелла. Насправді «Сьогун» є більше вигадкою на основі реальної історії, як Вільям Адамс дістався Японії та став самураєм під час правління Токугави Іеясу. В серіалі персонажі мають інші імена, Джон Блекторн та Йоші Торанага. Серед акторського складу глядачам відомий, мабуть, лише Хіроюкі Санада («Швидкісний потяг», «Джон Уік 4»), зате майже всі актори етнічні японці, що додає колориту. Останніми роками японська тематика стає все популярнішою в усіх сферах мистецтва і «Сьогун» може стати чудовою можливістю дізнатися більше про історію цієї країни.

Прем’єра на сервісі Hulu вже 27 лютого.