Огляд відеокарти ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB: так би одразу

Після розширення лінійки відеокарт GeForce RTX 40 з відповідним анонсом покращених моделей SUPER-модифікацій чи не найбільшу цікавість викликали GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Збільшення кількості обчислювачів, місткості пам’яті та розрядності шини обіцяють приріст продуктивності та хороші перспективи. І все це за ціною звичайної GeForce RTX 4070 Ti. партнери NVIDIA запропонували чимало модифікацій графічних адаптерів нової лінійки. Сьогодні у нас на огляді один з топових варіантів – ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Для відеокарти GeForce RTX 4070 Ti SUPER використовується графічний процесор AD103 у модифікації AD103-275 з 8448 активними обчислювачами, 264 текстурними модулями та 96 растерізаторами. Чип у такій конфігурації також пропонує 264 тензорних ядра та 66 RT-блоків для обробки трасування променів. Порівнюючи з показниками функціональних блоків у процесора, що використовується для GeForce RTX 4070 Ti, бачимо що, кількісно вони зросли приблизно на 10%. При цьому частотна формула практично не змінилась, мінімально зросло лише заявлене базове значення – 2340/2610 МГц vs. 2310/2610 МГц.

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А ось підсистема пам’яті відчутно трансформована. GeForce RTX 4070 Ti SUPER оснащена вже 16 ГБ замість 12 ГБ у базової версії. Для збільшення місткості пам’яті на 25% відповідним чином зросла й розрядність шини – зі 192 біт до 256 біт. Оскільки робочі частоти мікросхем GDDR6X залишились незмінними – ефективні 21 000 МГц, то пропускна здатність також збільшилась на третину – з 504 ГБ/c до 672 ГБ/c. Це хороша опція для графічних режимів з високою роздільністю та максимальною якістю картинки.

Попри відчутні функціональні зміни, розробники заявляють, що енергоспоживання GeForce RTX 4070 Ti SUPER залишиться на тому ж рівні, що й у базової версії GeForce RTX 4070 Ti – 285 Вт. Для підключення додаткового живлення відеокарти оснащуються одним конектором 12VHPWR

GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4070 Ti SUPER GeForce RTX 4070 Ti Графічний процесор AD103-300 AD103-275 AD104-400 Архітектура Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Технологія 5 нм, TSMC 5 нм, TSMC 5 нм, TSMC CUDA-обчислювачі 9728 8448 7680 TMU/растерізатори 304/112 264/96 240/80 Тензорні ядра 304 (4-покоління) 264 (4-покоління) 240 (4-покоління) RT-блоки 76 (3-покоління) 66 (3-покоління) 60 (3-покоління) Тактові частоти GPU 2205/2505 МГц 2340/2610 МГц 2310/2610 МГц Місткість пам’яті 16 ГБ GDDR6X 16 ГБ GDDR6X 12 ГБ GDDR6X Шина пам’яті 256 біт 256 біт 192 біт Ефективна частота пам’яті 22 400 МГц 21 000 МГц 21 000 МГц Пропускна здатність пам’яті 717 ГБ/c 672 ГБ/c 504 ГБ/c Енергоспоживання відеокарти (TGP) 320 Вт 285 Вт 285 Вт Рекомендована ціна $1199 $799 $799

Порівнюючи технічні характеристики GeForce RTX 4070 Ti та GeForce RTX 4070 Ti SUPER, очевидно, що для SUPER-модифікації фактично використовується вже платформа від старшої GeForce RTX 4080 16 ГБ. Втім остання все ще зберігає відчутну перевагу, маючи на 15% більшу кількість обчислювачів та інших функціональних блоків, а також підвищену пропускну здатність пам’яті. Тож ще на етапі першого ознайомлення з параметрами відеокарт можна припускати, що GeForce RTX 4080 буде зберігати перевагу у продуктивності.

Що стосується ціни, то рекомендована вартість GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ для американського ринку склала $799. На момент анонсу у січні 2023 року ідентичний цінник отримувала GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ.

У випадку з GeForce RTX 4070 Ti SUPER компанія NVIDIA не буде пропонувати референсну модель Founders Edition, покладаючись на дизайни партнерів. Втім останнім не доведеться тут докладати значних зусиль, достатньо буде мінімально оптимізувати наявні платформи, що використовувались для GeForce RTX 4080. Виробники запропонували широкий асортимент моделей самого різних конфігурацій, частотних формул та оснащення. Сьогодні у нас на огляді одна з топових версій від компанії ASUS.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB

Відеокарта постачається у картонній коробці середніх розмірів з чималим фото пристрою на передній панелі.

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У комплекті з графічним адаптером пропонується перехідник з трьох 8-контактних роз’ємів на один 12VHPWR для підключення додаткового живлення, короткий паперовий посібник користувача, багаторазова стяжка (velcro) для укладки силових кабелів, а також упорна стійка регульованої висоти для підтримки відеокарти.

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До нас на огляд потрапила версія відеокарти ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING з додатковим заводським розгоном GPU. Частотна формула графічного процесора у цьому випадку змінена з рекомендованої 2340/2610 МГц на 2340/2670 МГц.

Візуально модель схожа на “технологічний брус” чималих розмірів. Загальні габарити відеокарти – 336×150×63 мм, вага – 1800 г. У інтерпретації розробників ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING має 3,15-слотовий дизайн, і це обов’язково потрібно враховувати під час придбання.

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“Кремезна статура” моделі з лінійки STRIX не викликає подиву. Відеокарта оснащена габаритною системою охолодження з трьохвентиляторним продувом. Подібна конфігурація сама по собі багато в чому визначає розміри адаптера.

Для кулера відеокарти використовується масивний радіаторний блок з двома набірними касетами алюмінієвих пластин, що пов’язані тепловими трубками для прискорення передачі тепла та ефективнішому використанню загальної площі розсіювання охолоджувача. В основі теплоз’ємника задіяна мідна нікельована пластина з якою контактують як графічний процесор, так і мікросхеми пам’яті. Тут не передбачено випарної камери, що мала місце у випадку з RTX 4080 з лінійки STRIX.

Як ми вже зазначали, для обдува радіаторного блока використовуються три вентилятори. У цьому випаду задіяні пропелери діаметром 100 мм на подвійних кулькових підшипниках, що виконані за технологією Axial-tech з суцільним об’єднувальним кільцем на зовнішньому радіусі.

Такий прийом зі специфічною формою лопатей дозволяє покращити направлення та збільшити повітряний тиск на менших обертах. Для зниження можливого ефекту турбулентності сусідні вентилятори обертаються у реверсному режимі. Звичайно відеокарта передбачає гібридний режим роботи кулер із зупинкою вентиляторів у режимі спокою, коли температура GPU не перевищує 55С.

Для ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING використовується 10-шарова друкована плата габаритами 240х145 мм. Платформа пропонує 16-фазну підсистему стабілізатора живлення для GPU, що заснована на контролері Monolithic Power Systems MP2888, а також силових збірках OnSemi NCP303151 з робочим струмом до 50А. Живлення підсистеми пам’яті має 3-фазну схему з керуючим чипом uP9512Q та ідентичними збірками DrMOS.

Довгоочікуваний момент – GeForce RTX 4070 Ti SUPER має вісім мікросхем пам’яті сумарною місткістю 16 ГБ. Чипи GDDR6X розташовані поряд з GPU. У цьому випадку використовуються мікросхеми від Micron (D8BZC), що згідно зі специфікацією розраховані на роботу з ефективними 21 000 МГц.

Загальна конструкція адаптера підсилена додатковим металевим кронштейном. Зі зворотньої сторони відеокарти передбачена алюмінієва захисна пластина, що захищає елементи та PCB від механічних пошкоджень.

Як ми зазначали, загальна довжина ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING – 336 мм, при цьому сама друкована плата значно компактніша (240 мм). У сегменті, віддаленому від інтерфейсної панелі передбачені додаткові отвори для наскрізного продуву радіаторної касети. Це ще один спосіб покращити ефективність системи охолодження.

Для підключення додаткового живлення на верхньому ребрі відеокарти розташований один роз’єм 12VHPWR. Біля силового конектора передбачений сигнальний червоний світлодіод. Індикатор буде горіти, нагадуючи про необхідність під’єднати силовий кабель. Пульсація – показник того, що потужності живлення недостатньо. Для системи з ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING розробники рекомендують використовувати блок живлення потужністю від 750 Вт. У офіційних специфікаціях GeForce RTX 4070 Ti SUPER компанія NVIDIA вказує на потребу у БЖ на 700+ Вт. Тож не дивно, що для форсованої відеокарти пропонується зробити трішки більший запас потужності.

Зі зворотної сторони відеокарти звернемо увагу на наявність додаткового балансувального кронштейна у зоні розміщення графічного процесора. Рама з нержавіючої сталі розподіляє зусилля притискання при монтажі системи охолодження.

Відеокарта оснащена двома мікросхемами BIOS з різними версіями прошивок, що оптимізують режим роботи системи охолодження. Мініатюрний тумблер на верхній кромці адаптера дозволяє обрати один з двох профілів – стандартний P Mode та Q Mode, оптимізований для зменшення рівня шуму.

У випадку з ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING розробники дозволяють за потреби оптимізувати роботу загальної системи охолодження з урахуванням показників нагріву відеокарти. На бічній поверхні передбачено два додаткових 4-контактних роз’єми для підключення зовнішніх вентиляторів. Технологія FanConnect II скоріше цікава для досить специфічних умов, але якщо необхідно, можна налаштувати алгоритм роботи під’єднаних вентиляторів залежно від нагріву GPU.

Додаткове підсвічування відеокарти залишається опцією, що у дозованих формах може лише збільшувати загальну привабливість адаптера. У випадку з новою моделлю лінійки STRIX розробникам вдалось дотриматись балансу. Для ілюмінації передбачений логотип ігрової серії на верхній кромці, а також сегментовані “вогники” по периметру бічної панелі, що досить органічно доповнюють загальний естетичний фон під час роботи. Використання адресованих елементів aRGB з підтримкою синхронізації AURA Sync дають більше можливостей для налаштування та наближення до “прекрасного” з урахуванням персональних уявлень.

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Інтерфейсну панель виробник оснастив п’ятьма цифровими виходами. Тут розміщені три DislpayPort 1.4a, а також два HDMI 2.1a. Стандартно моделі лінійки GeForce RTX 4070 Ti SUPER пропонують конфігурацію 3+1. Втім додатковий HDMI не буде зайвим. Попри те, що графічні адаптери дозволяють одночасно під’єднати до чотирьох екранів, наявність другого HDMI додає більше гнучкості для можливих дисплейних конфігурацій.

Конфігурація тестової платформи

Для перевірки можливостей нової відеокарти ми використовували систему від компанії Artline, побудованої на новенькому чипі Core i7-14700K (8/16+12; 3,4/5,6 ГГц + 2,5/4,3 ГГц) у комплекті з материнською платою ASUS PRIME Z790-A WiFi (Intel Z790) та 32 ГБ пам’яті DDR5-6000.

Конфігурація близька до тієї, що ми рекомендуємо для прогресивної ігрової конфігурації у традиційному “ПК місяця”. Хіба що за виключенням процесора – в базовому варіанті пропонується Core i5-14600KF. Хоча потужніший чип у такій ситуації точно не завадить, до того ж у новій лінійці Intel Core 14-го покоління саме чипи Core i7 отримали найбільше прискорення після збільшення кількості енергоефективних ядер.

Якщо є бажання отримати максимальну продуктивність від топових чипів Intel Core 14-го покоління, потрібно ретельно обирати систему охолодження. Потужні CPU під навантаження мають чималий рівень енергоспоживання, тож для ефективного відведення тепла бажана опція з рідинною СО. У даному випадку ПК оснащений новенькою СРО ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB з удосконаленою помпою Asetek Gen7 V2 та трьома 120-міліметровими вентиляторами ROG Strix AF-12S ARGB.

Процесор: Intel Core i7-14700KF (8/16+12; 3,4/5,6 ГГц + 2,5/4,3 ГГц)

Материнська плата: ASUS PRIME Z790-A WIFI (Intel Z790, DDR5)

Охолодження: ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB

Пам’ять: G Skill DDR5-6000 32 ГБ (F5-6000J3040F16G)

Накопичувач: WD BLACK SN770 1TB

БЖ: ASUS ROG-STRIX-850G-AURA-GAMING (850 Вт)

Корпус: ASUS TUF Gaming GT502

В роботі

Відеокарта з настільки габаритним охолоджувачем просто не може не підтримувати режим із зупинкою вентиляторів при малому навантаженні.

Отже, ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING очікувано працює безшумно у спокої. Температура GPU у такому стані тримається на рівні 33C.

Під час ігрового навантаження GPU прогрівається до 65С, з піком 79C у найгарячішій точці (hot spot). Температура мікросхем пам’яті утримувалась на рівні 70С. Для досягнення вказаних значень оберти вентиляторів підіймались до 1500 об/хв. Це менше половини від максимально допустимого рівня (3200 об/хв). Як видно на скриншоті, графічний процесор на піку прискорювався до 2850 МГц. Середні робочі частоти під час ігор дещо нижчі, але вочевидь штатний заводський розгін впливає на загальну формулу.

При використанні версії прошивки з активним Q Mode, системні параметри змінюються. Графічний процесор прогрівається вже до 71С, а мікросхеми GDDR6X – до 76C. У такому режимі швидкість обертів вентиляторів підійматися лише до 1150 об/хв, тож відеокарта працювала дуже тихо. Саме таку опцію можна рекомендувати тим, хто намагається отримати потужну систему з мінімальним рівнем шуму.

У режимі Q Mode максимальна робоча частота GPU фактично не змінилась, а ось середні показники під час ігор знизились на 30–50 МГц. Тож різниця у продуктивності з P Mode буде мінімальною.

Продуктивність

Під час оцінки можливостей нової моделі найбільше цікавить питання фактичної різниці у продуктивності GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ з такою для базової моделі серії. Тож для порівняння ми обрали саме GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ. Вочевидь навіть без додаткових тестувань зрозуміло, що SUPER-версія буде швидшою у будь-яких випадках, але цікава саме фактична відмінність показників у різних умовах.

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Розпочнемо з “синтетики”, порівнявши результати відеокарт у популярних тестових пакетах. На скриншотах представлені результати ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING. Для зручного сприйняття додамо показники GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ та представимо результати на порівняльній діаграмі.

Етапи 3DMark реєструють збільшення продуктивності SUPER-версії на 10–16%. Причому можемо відразу помітити, що у базовому режимі Time Spy різниця менша, а у Time Spy Extreme з підвищеною роздільністю та на етапах з трасуванням променів новинка отримує більшу перевагу.

Ще одна сфера застосування, де збільшення місткості пам’яті відеокарти та її пропускної здатності можуть відчутно покращити результати платформи – задачі з рендерингом, візуалізацією та робота з медіаконтентом. Наприклад, множинні додаткові фільтри для додавання різних ефектів при транскодуванні відео зазвичай підвищують вимоги саме до підсистеми пам’яті.

Під час тестового рендерингу у пакеті Cinebench 2024 відеокарта ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING відчутно покращила результати базової GeForce RTX 4070 Ti. Показники збільшились на 28% і це поки найбільша зафіксована різниця. Тести у Blender 4.0 та V-Ray 5.0 також виявляють суттєву різницю у можливостях обох відеокарт – 15% та 20%, відповідно.

Продуктивність в іграх

Поглянемо на відмінності в іграх. Спочатку перевіряємо можливості відеокарт у режимі Full HD з максимальною якістю картинки без трасування променів та інтелектуального масштабування.

За результатами тестів у десяти достатньо ресурсомістких проєктів перевага SUPER-версії над базовою у середньому складає близько 6–8%. При цьому слід робити поправку на те, що ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING має певний заводський розгін, завдяки якому різниця збільшується на кілька відсотків. Отже, у базових варіантах з референсними частотами різниця буде ще скромнішою. Нічого собі початок. Стільки технічних покращень, а на виході маємо лише умовні +5%? Так, у режимі з роздільністю 1920х1080 навіть 12 ГБ пам’яті достатньо для зберігання текстур, тож збільшення місткості до 16 ГБ та зростання пропускної здатності вже не приносять особливих переваг SUPER-версії

При активації трасування променів з максимальної якістю різниця між відеокартами дещо збільшується (8–14%). Втім, навіть у цьому випадку обидва адаптери забезпечують дуже комфортну продуктивність. Виключенням тут є лише Cyberpunk 2077, яка у режимі RT Overdrive змушує страждати навіть власників відеокарт такого рівня. Втім слід зазначити, що при переході на RTX 4070 Ti SUPER середнє значення зросло на 14%, а от за важливим показником мінімального fps фіксуємо приріст вже на рівні 42%. Тож у цьому випадку середня кількість кадрів/c на RTX 4070 Ti збігалася з мінімальним значенням для RTX 4070 Ti SUPER.

Підключення DLSS для “важких” випадків з трасуванням променів може принципово змінювати ситуацію. Наочним прикладом тут є та ж Cyberpunk 2077, де продуктивність фактично подвоюється. Що ж стосується співвідношення сил обох учасниць тесту, то позиції залишаються майже незмінними. За виключенням Dying Light 2, де активація масштабування дозволила RTX 4070 Ti скоротити відрив з 11% до 2%.

При використанні графічного режиму 1440p збільшується обчислювальне навантаження на GPU та зростають потреби у місткості пам’яті відеокарти. Втім навіть у цьому випадку радикальної зміни позицій відеокарт не відбувається. Перевага форсованої версії GeForce RTX 4070 Ti SUPER зросла у середньому до 10%. Загалом маємо чудову продуктивність для комфортної гри з максимальною якістю без допомоги DLSS. Навіть у таких “важковаговиках” як Starfield та Remnant II на RTX 4070 Ti SUPER можна отримати середні 75–90 кадрів/c, а показники у менш вимогливих іграх перевищують 100 fps.

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При активації трасування променів максимальної якості відеокарти в цілому також справляються гідно. Вже очікуваним виключенням залишається Cyberpunk 2077 RT Overdrive, де притомні fps можна отримати лише з DLSS. Масштабування зазвичай дозволяє серйозно покращити продуктивність, але й тут є свої нюанси. Forza Motosport майже ігнорує увімкнення цієї опції.

Загалом під час експериментів з RT та DLSS різниця у продуктивності GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ та GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ фактично зберігалась на рівні 10%. Підвищуючись до 15% хіба що у випадку з Cyberpunk 2077 RT Overdrive.

Збільшення місткості пам’яті до 16 ГБ дозволяє власникам GeForce RTX 4070 Ti SUPER вільніше почуватися у режимі 4К. Втім фактична перевага SUPER-версії над базовою навіть у цьому режимі не виглядає чимось надзвичайним. За результатами проведених тестів різниця у середньому складає близько 12% на користь нової моделі.

З використаного переліку ігор лише у Starfield, Remnant II та Cyberpunk 2077 знадобляться додаткові коригування налаштувань, щоб отримати середні 60 fps. У інших проєктах можна було без засторог використовувати максимальну якість.

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Після увімкнення ефектів трасування променів у 4К вже доводиться зазирати у розділ з налаштуваннями. Та ж Cyberpunk 2077 RT Overdrive здатна поставити на коліна навіть GeForce RTX 4090 24 ГБ, тож не дивно, що для GeForce RTX 4070 Ti SUPER знадобляться певні спрощення. Звичайно DLSS для таких ситуацій є дуже дієвим “ліками”, хоча одного лише масштабування може виявитись недостатньо. Слід віддати належне GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ, яка загалом досить гідно трималась у 4К, поступаючись SUPER-новинці на 10–15%. Тобто працювала на своєму рівні без неочікуваних провалів навіть при активації RT.

Що ж, початково очікувана перевага GeForce RTX 4070 SUPER 16 ГБ над GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ отримала кількісну оцінку. А яким чином співвідносяться можливості новинки з такими для близьких по класу моделей, які не потрапили у даний “версус”? Спершу слід зазначити безпосередню конкуренцію з Radeon RX 7900 XT 20 ГБ. Після прискорення, оновлена модель NVIDIA фактично на рівних протистоїть відеокарті від AMD, переважаючи останню при активації трасування променів.

Водночас GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ поступається на 10–15% старшій моделі GeForce RTX 4080 16 ГБ, а відповідно і її наступниці – GeForce RTX 4080 SUPER 16 ГБ. А це значить, що співвідношення ціна/продуктивність буде краще саме у RTX 4070 Ti SUPER.

Якщо порівнювати показники GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ з такими для моделей попереднього покоління, то тут новинці вдалось випередити GeForce RTX 3090 24 ГБ та навіть у 4К-режимі впритул наблизитись до GeForce RTX 3090 Ti 24 ГБ. Нагадаємо, що остання була представлена два роки тому з цінником $1999. Тепер схожу кількість fps можна отримати за $799. Ну, з певними поправками, звичайно.

Енергоспоживання

Розробники NVIDIA заявляють, що енергоспоживання GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ збережеться на тому ж рівні, що заявлений для базової GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ. Попри використання потужнішого GPU з більшим кристалом та числом активних блоків, збільшеною розрядністю шини, а також кількості мікросхем пам’яті, у специфікаціях вказаний загальний рівень енергоспоживання (TBP) у 285 Вт.

Враховуючи штатний розгін ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING, вочевидь можна очікувати дещо вищих показників. На практиці дійсно, під ігровим навантаженням відеокарта потребувала 310 Вт енергії, проти зафіксованих 289 Вт у GeForce RTX 4070 Ti. Тож показники дійсно близькі. Стокові моделі RTX 4070 Ti SUPER вписуються у межі анонсованого пакета. Розробникам вдалось оптимізувати параметри SUPER-версії таким чином, що вона не потребує додаткових енерговитрат. Враховуючи вищу продуктивність можемо говорити про подальше покращення енергоефективності.

У контексті енергоспоживання нагадаємо, що для конкурентної Radeon RX 7900 XT 20 ГБ заявлений рівень TBP у 300 Вт. У цьому випадку різниця зовсім невелика, особливо враховуючи, що модель від AMD має 320-бітову шину та 20 ГБ пам’яті, а відтак на платі розташовано 10 мікросхем GDDR6X замість восьми у RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ та шести у RTX 4070 Ti 12 ГБ.

Розгін

Враховуючи “запас” наявної системи охолодження, цікаво було хоча б в експрес-режимі перевірити потенціал відеокарти для додаткового розгону. Версія ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING вже отримала базове прискорення від виробника, але звичайно відеокарта здатна на більше. Модель дозволяє збільшити Power Limit аж на 28%.

Розширивши енергетичну межу, експериментальним шляхом вдалось збільшити базове значення GPU на 130 МГц – до 2470 МГц, при цьому середнє значення прискорення зросло відповідно з 2670 МГц до 2800 МГц. Чипи пам’яті також були розігнані з 1313 МГ до 1500 МГц, тож ефективні значення зросли з 21 000 МГц до 24 000 МГц (+14%).

Після додаткового розгону графічний процесор впритул наблизився до знакової межі у 3 ГГц та під навантаженням прискорювався до 2985 МГц. Змінивши Power Limit ми отримали відповідне зростання енергоспоживання майже до 360 Вт. Чи варте воно того?

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Додатковий частотний форсаж приносить близько 5% приросту продуктивності. Тож питання практичної доцільності подібних експериментів залишається у риторичній площині. Система охолодження готова до подібних викликів, а от щодо виправданості додаткового розгону, тут кожен вирішує самостійно.

GeeForce RTX 4070 Ti SUPER: висновки

Саме GeForce RTX 4070 Ti SUPER була найбільш очікуваною моделлю з оновленої SUPER-лінійки від NVIDIA. Чи виправдовує вона сподівання? Скоріше – так, хоча й з певними уточненнями. Нова модель оснащена 16 ГБ пам’яті. Все, на цьому можна було б ставити крапку. Наявність 12 ГБ пам’яті у базовій GeForce RTX 4070 Ti – основний фактор, що викликав хвилю справедливої критики у бік цієї моделі. NVIDIA провела умовну роботу над помилками, збільшивши місткість локальної пам’яті, а також розрядність шини.

Враховуючи незмінну частоту мікросхем GDDR6X, пропускна здатність підсистеми пам’яті також збільшилась на чверть. На додачу, враховуючи значно збільшену кількість обчислювачів та супутніх функціональних блоків графічного процесора, потенційно можна було б розраховувати на те, що продуктивність GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ зросте на 15–20%. Чому ж практичні показники виявились скромнішими? Навіть коли мова йде про ОС-версію відеокарти зі штатно прискореним GPU, маємо зростання fps на 7–14%. Якщо ж порівнюються адаптери з рекомендованими значеннями частот, різниця взагалі складає 5–10%.

У випадку з режимом Full HD можливості GeForce RTX 4070 Ti SUPER вочевидь вже надмірні. Тож додаткове збільшення місткості пам’яті та її пропускної здатності не призводить до відчутних покращень. Для 1080p з максимальними налаштуваннями якості цілком вистачає GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ чи навіть базової GeForce RTX 4070 12 ГБ, а з альтернатив – Radeon RX 7800 XT 16 ГБ.

При використанні режиму 1440p перевага SUPER-модифікації стає відчутнішою, та вже частіше сягає ~10%. Це збігається з відносним збільшенням кількості функціональних блоків GPU, хоча можна було б припустити, що збільшення на 33% місткості пам’яті та її пропускної здатності принесуть ще більше прискорення. Чому цього не сталося? Практичні тести демонструють, що навіть при використанні роздільності 2560х1440 зазвичай 12 ГБ пам’яті виявляється достатньо. Або потреба суттєво не перевищує цей показник. У таких випадках місткий кеш-буфер L2 у 48 МБ дозволяє частково компенсувати та “згладити” певну нестачу без суттєвих провалів продуктивності.

Що ж стосується режиму 4К, то тут перевага GeForce RTX 4070 Ti SUPER над попередницею у ~12–15% виглядає переконливіше. Хоча якщо відверто, то були певні очікування, що саме у таких умовах наявність 16 ГБ пам’яті та радикальне збільшення ПЗП призведуть до ще більш суттєвого прискорення. Втім, це наочне підтвердження того, що оцінювати відеокарту лише за технічними характеристиками, а тим більш за її окремими параметрами, не має сенсу. Важливий баланс всіх складових елементів.

Тож як можна сприймати появу GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ? Взагалі – з позитивом. Нарешті модель цього рівня від NVIDIA отримала 16 ГБ пам’яті та певне покращення продуктивності. Завжди хочеться більшого, але не будемо забувати, що нова SUPER-версія має той же цінник, що початково був встановлений для базової GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ. Тож по факту маємо +5-10-15% продуктивності за ті ж самі гроші та на додачу впевненість у потенціалі для “важких” проєктів, яким напевно знадобиться понад 12 ГБ пам’яті відеокарти. Хорошим побічним бонусом від появи GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ також можна вважати відчутне зниження вартості основного конкурента – Radeon RX 7900 XT 20 ГБ.

На запит до Google Bard написати хоку про GeForce RTX 4070 Ti SUPER отримали наступний життєстверджуючий результат:

Швидкість та краса,

RTX 4070 Ti SUPER,

Ігровий світ твій.