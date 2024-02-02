Spotify закликають прибрати російську музику із рекомендацій українських користувачів. Відповідну петицію підготував анонімний автор oleks_ukr, наразі її підтримали вже 1840 людей.

«Для багатьох російська мова стала нерозривно пов’язаною зі стражданнями та болем, спричиненими росіянами. Отже, зіткнення з російським контентом на платформі, призначеній для розваг і відпочинку, може викликати тривогу та занепокоєння», – йдеться в петиції.

Її автор пояснив, що багато українських користувачів Spotify повідомили, що алгоритм платформи часто рекомендує російський контент. Це стосується також тих користувачів, які раніше не мали справи з таким контентом або активно його уникали.

З огляду на це, автор петиції просить Spotify вжити заходи для вирішення ситуації. Приміром, він закликає запровадити функцію, яка дозволить користувачам відмовлятися від контенту певними мовами або регіонами.

Також автор просить удосконалити алгоритм рекомендацій, щоб він був «більш чутливим до геополітичного контексту». А ще він вважає за необхідне включити механізми зворотного зв’язку з користувачами, щоб зрозуміти та адаптуватися до індивідуальних уподобань.

Автор петиції сподівається, що Spotify серйозно поставиться до його прохання та зробить все можливе, щоб платформа залишалася джерелом комфорту і задоволення.