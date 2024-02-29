Найбільший український інтернет-магазин Rozetka встановив плату в розмірі 35 грн за доставку до точок видачі для покупок до 700 грн. Відповідна інформація є на сторінці Довідкового центру компанії.

Згідно з нею, безплатною доставка до точок видачі буде для покупок від вказаної суми.

«Послуга з організації доставки за адресою видачі товару (умовне позначення «доставка», яке використовується на інших сторінках платформи Rozetka під час оформлення замовлення) у розмірі 35 грн (стосовно всього товару у кошику) сплачується лише при замовленні на суму до 700 грн (зокрема, 699 грн включно)», – йдеться в інформації Rozetka.

Нагадаємо, що торік інтернет-магазин Rozetka встановив вартість мінімального замовлення на рівні 200 грн. Після цього покупці, які хотіли обрати товар менше цієї суми та оформити його доставку до пункту видачі або через послуги поштових операторів, не зможуть цього зробити.