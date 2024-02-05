Кріштіану Амон, генеральний директор Qualcomm, під час фінансового звіту компанії натякнув на велике оновлення Windows, яке вийде в середині 2024 року. Про це повідомили The Register.

«Ми відстежуємо запуск продуктів з цим чипсетом, пов’язаних з наступною версією Microsoft Windows з великою кількістю функцій зі штучним інтелектом… Ми все ще дотримуємося тієї ж дати, яка обумовлена Windows – середина 2024 року, готуючись до сезону Back to school», – розповів Амон.

Компанія згадує, що реліз їх нових чипів буде залежати від операційної системи Microsoft та сезону Back to school, отже більше новин та можливо офіційні анонси можна очікувати вже влітку.

Наразі точно невідомо, чи це буде саме Windows 12, чи все ж велике оновлення для 11 версії операційної системи 24H2.

У жовтні Intel також натякала на нову версію або велике оновлення операційної системи Microsoft у 2024 році. Тоді фінансовий директор Intel Девід Зінснер розповідав, що реліз нової ОС чи її оновлення допоможе підняти продажі компанії.