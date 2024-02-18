В минулому я вже розповідав про появу автомобіля Suzuki S-Cross в Україні, однак тепер маємо шанс познайомитись з новинкою більш детально та реально. Цікава думка: напевно, саме слово «реальність» найкраще описує кросовер Suzuki S-Cross. Чому так? Зараз розповім.

Дизайн: ми з вами вже зустрічались?

Саме таке перше питання постає при погляді на автомобіль Suzuki S-Cross. Адже новий кросовер Suzuki S-Cross так сильно нагадує Suzuki SX4 другого покоління! Схожі габаритні розміри та загальні пропорції кузова: виділений капот, подовжений «ніс», надута «кулька» салону, великі вікна та площа засклення. Здається, зміну фар та ліхтарів можна було б списати на черговий «рестайл» або «фейсліфт» та й усе.

Але насправді змін в дизайні Suzuki S-Cross набагато більше. Наприклад, змінилась форма додаткового бокового віконця за задніми дверцятами, помітно відрізняються пластикові накладки на колісних арках. Ну а нові бампери та решітка радіатора – взагалі пункти з категорії «must-have», що для оновлення вже існуючої моделі, що для запуску повністю нової.

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Кросовер Suzuki S–Cross новий та водночас такий знайомий: візуально він дуже схожий на минулий Suzuki SX4 (червоний автомобіль наприкінці галереї фото). До речі, останній також міг мати назву Suzuki SX4 S–Cross залежно від ринку збуту. Схожі загальні пропорції кузова, схожі габаритні розміри: довжина – 4,3 метра; ширина – 1,785 метра; висота – 1,58 метра; колісна база – 2,6 метра. Серед найбільш помітних змін варто відзначити фари та ліхтарі, нову решітку радіатора, бампери та накладки на колісні арки. На вулиці навіть при швидкому погляді, новий Suzuki S–Cross та минули Suzuki SX4 точно не сплутаєш.

А ось в салоні – вже залежить від того, де знаходиться людина. Якщо це водій або передній пасажир, то око одразу зупиняється на центральному 9-дюймовому дисплеї HD-формату. Саме цей дисплей змусив опустити дефлектори вентиляції, змінити розташування деяких кнопок – і так сформував нову центральну частину передньої панелі. Проте нижче розміщено вже знайомий блок «клімату» та перемикачі підігріву сидінь, за ними встановлено традиційний важіль «автомату», а руки тримають звичне кермо зі відомим набором кнопок.

Пасажири позаду й взагалі різницю між новим Suzuki S-Cross та минулим Suzuki SX4 не помітять: достатньо місця (хоча й без надлишку), передбачено регулювання нахилу спинки сидіння (але у невеликому діапазоні), присутній підлокітник з підсклянниками (проте відсутні дефлектори вентиляції). Однак якщо казати загалом – їхати можна. Ще й взяти з собою чимало валіз та речей: доволі місткий 430-літровий багажник, велика кришка та отвір для доступу, пара бокових ніш, зручна дворівнева підлога.

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Аналогічно до зовнішності, салон автомобіля Suzuki S–Cross одночасно новий та знайомий. Серед нового – центральний дисплей та дефлектори вентиляції, а також панель приладів з кольоровим монітором. Серед знайомого – все інше: кермо, сидіння, блок «клімату», простір позаду, формат багажника.

Техніка: завжди турбомотор, але є вибір трансмісій

Новий автомобіль Suzuki S-Cross побудований на знайомій техніці, що є в арсеналі Suzuki: йдеться про несучий кузов, незалежну підвіску попереду та напівзалежну позаду. Під капотом встановлено бензиновий 4-циліндровий 1,4-літровий турбодвигун BoosterJet K14С – такий розвиває 140 к.с. (5500 об/хв) потужності та 220 Нм (1500-4000 об/хв) крутного моменту.

Потенційно десь у світі зустрічаються й інші силові агрегати для Suzuki S-Cross, проте в Україні автомобіль пропонується лише з одним двигуном. А ось трансмісій може бути декілька. По-перше – різні коробки передач: або 6-ступенева «механіка», або 6-ступеневий «автомат». По-друге – різний тип приводу: або передній привод, або повний привод ALL GRIP. Причому в останньому випадку ще й додається система перемикань режимів руху, що впливає на налаштування автомобіля та дозволяє заблокувати центральну муфту повного приводу.

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Під капотом Suzuki S–Cross в Україні – завжди бензиновий 1,4-літровий турбомотор доволі традиційної конструкції. Хоча я б не відмовився побачити Suzuki S–Cross у гібридному виконанні, а також версію з 1,6-літровим атмосферним двигуном. Повний привод реалізований з напівзалежною задньою підвіскою: просто «балка» має вигин під карданний вал, що йде до редуктора задніх коліс. Передбачена можливість обирати режими руху та блокувати (позиція LOCK) центральну муфту. З урахуванням кліренсу 180 мм та загальної легкості автомобіля (1250-1290 кг залежно від комплектації) – доволі непоганий арсенал для бездоріжжя; лише хочеться зменшити передній звис. Версії з повним приводом на ринку України – завжди з 6-ступеневим гідромеханічним «автоматом» класичної конструкції.

За кермом: чудовий турбомотор та звичайне шасі

Саме бензиновий турбодвигун та його напарника у вигляді «автомата» хочеться одразу відзначити у характері автомобіля Suzuki S-Cross. Класний жвавий старт з місця, гарні прискорення на ходу, непомітні перемикання передач. Таке враження, що кросовер Suzuki S-Cross геть забув про будь-які сучасні екопаузи, але точно пам’ятає про «олдскульну» турботягу в надзвичайно широкому діапазоні. Відзначте початок максимального крутного моменту (1500 об/хв), а потім продовжуйте аж до піка максимальної потужності (5500 об/хв) – ось в цьому широченному діапазоні турбодвигун тягне завжди й всюди, нехай навіть в абсолюті цієї тяги не дуже багато. Чудовий турбомотор!

Та звичайне шасі. Я не кажу «погане», я кажу «звичайне». Автомобіль відпрацьовує нерівності з середнім комфортом, намагається не трусити та не штурхати пасажирів в салоні; водночас й тотальної м’якості підвіски тут немає. Зусилля на кермі мало й воно доволі нейтральне, воно не дає багато інформації про поворот. Це просто звичайне кермо з середньою гостротою (близько трьох обертів від упору до упору), тому не шукайте в керованості спортивних рис.

Але загалом – виходить так, що кросовера Suzuki S-Cross наче намагається полегшити щоденне життя: він просто їде та долає нерівності, нормально прискорюється за потреби, намагається не обтяжувати водія важким кермом або занадто гострим керуванням. Це автомобіль, який довезе вас з пункту «А» в пункт «Б» з невеликими витратами ментальної енергії, причому зробить це навіть на поганих дорогах або легкому бездоріжжі.

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Бензиновий 1,4-літровий турбодвигун забезпечує гарні прискорення з місця та ходом, а класичний 6-ступеневий «автомат» забезпечує м’якість та непомітність перемикань. Решта – комфорт підвіски, відчуття керма та керованість, крени кузова – все на добротно середньому рівні: не вище, але й точно не нижче. Мої спостереження: прискорення до «сотні» займає менш як 10 секунд; по місту автомобіль споживає 8-8,5 літрів пального на 100 км шляху, плюс-мінус 1 літр залежно від трафіку та стилю керування; на трасовій «сотні» споживання палива становить близько 5,5 літрів. Це приблизно відповідає «паспорту»: прискорення 0-100 км/год. – 10,2 секунди, максимальна швидкість – 200 км/год, споживання палива у міському циклі – 7,9 літра; споживання палива у заміському циклі – 5,2 літра.

Вартість: скільки коштує Suzuki S-Cross та хто у конкурентах

Отже, що ми маємо: завжди 140-сильний 1,4-літровий турбомотор, можна вибрати коробку передач («механіка» або «автомат») та тип приводу (передній або повний), також пропонується дві фіксовані комплектації. Загалом це дає п’ять варіантів автомобіля.

Кросовер Suzuki S-Cross починається з комплектації GL, що пропонує наступне: системи ABS та ESP, сім подушок безпеки, камера заднього огляду, кондиціонер, круїз-контроль, електропривод склопідіймачів, підігрів передніх сидінь, LED-фари, центральний 7-дюймовий дисплей, підключення Android Auto та Apple CarPlay тощо. Ціна автомобіля Suzuki S-Cross 2WD 6MT GL – складає 829-843 тис. грн (близько $22 тис.) залежно від року виробництва. Ціна автомобіля Suzuki S-Cross 2WD 6АT GL – складає 889-904 тис. грн (близько $23,5 тис.) залежно від року виробництва. Ціна автомобіля Suzuki S-Cross 4WD 6АT GL – складає 916-955 тис. грн ($24-25 тис.) залежно від року виробництва.

На крок вище розташована комплектація GLX, де додано наступне: круговий огляд 360, новий 9-дюймовий HD-дисплей, двозонний «клімат», легкосплавні 17-дюймові колісні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою, рейлінги на даху, тоновані вікна, комбіноване оздоблення (тканина + екошкіра), передні та задні датчики паркування тощо. Ціна автомобіля Suzuki S-Cross 2WD 6АT GLX – складає від 991 тис. грн або від 1,027 млн грн (близько $26-27 тис.) залежно від року виробництва. Ціна автомобіля Suzuki S-Cross 4WD 6АT GLХ – складає 1,06-1,1 млн грн ($28-29 тис.) залежно від року виробництва.

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Навіть в стартовій комплектації GL вже присутня камера заднього огляду, підігрів сидінь, LED-фари; проте лише в максимальній комплектації GLX можна отримати легкосплавні колісні диски або клімат-контроль, а також головну особливість нової моделі Suzuki S-Cross – систему кругового огляду 360 з чотирма камерами.

Проте навіть у максимальній комплектації неможливо отримати адаптивний «круїз», контроль рядності руху, систему автоматичного гальмування, панорамний дах – все те, що вже є в автомобіля Suzuki Vitara. Саме тому більш компактний, але технологічний та «молодіжний» за характером кросовер Suzuki Vitara може виступати першим конкурентом для родича Suzuki S-Cross; хто ще в суперниках?

Якщо казати про автомобілі з переднім приводом, то відзначу не лише компактні кросовери B-SUV (наприклад, Peugeot 2008 або Nissan Juke), але також й легкові моделі С-класу (наприклад, Opel Astra). В цьому випадку Suzuki S-Cross програє в «цікавому» екстер’єрі та інтер’єрі, в переліку сучасного оснащення, в пропозиції економічних дизельних або гібридних двигунів. Проте однозначно виграє в практичності – більше місця всередині та більш потужний двигун; у порівнянні з моделями С-класу ще й додається збільшений кліренс.

Тепер розглянемо групу кросоверів C-SUV: наприклад, Mazda CX-30, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel Grandland, Volkswagen T-Roc. Простір салонів таких автомобілів вже порівняний з моделлю Suzuki S-Cross або більший, якісь оздоблення та перелік оснащення – також. Можна знайти більш потужні двигуни, можна знайти версії з повним приводом. Проте все вирішує ціна: кросовер Suzuki S-Cross буде помітно дешевшим – якщо бажаєте, це теж прояв практичності.

Нарешті, назву ще пару автомобілів-суперників: це Opel Crossland та Renault Duster. В обох випадках йдеться про немолоді моделі, але вони доволі практичні та просторі в середині. Кросовер від Opel пропонує трошки більше дизайну та оснащення, натомість автомобіль від Renault робить ставку на дизель та варіанти з повним приводом. Особисто я вважаю саме ці два кросовери найближчими та найбільш небезпечними конкурентами для Suzuki S-Cross з погляду покупця-клієнта: дуже поміркованого та розсудливого, що обирає практичність автомобіля замість яскравості дизайну або салону. Й це підводить нас до загальних висновків.

Підсумки тест-драйву Suzuki S-Cross

Підсумками цього тест-драйву має бути відповідь на питання, з якого починалась стаття: новий Suzuki S-Cross – це саме те, що потрібно клієнтам? Але відповідь на це питання потрібно починати шукати в іншому питанні – а які саме ці клієнти?

Дуже схоже, що потенційні покупці Suzuki S-Cross за своїм типом подібні до покупців минулого Suzuki SX4: вони обирають практичність, зрозумілий двигун та «коробку-автомат», а новомодні системи готові проміняти на існування версії з повним приводом. Новий кросовер Suzuki S-Cross створений для того, щоб закрити вже наявну нішу «традиціоналістів».

Якщо подивитись на вулиці українських міст та статистику продажів, то виявляється, що таких клієнтів немало. Можна довго сперечатись про дизайн або рівень технологій та оснащення, але правда в тому, що для багатьох українців кросовер Suzuki S-Cross потрапив точно в ціль їх автомобільних побажань та вподобань. Й для таких клієнтів відповідь зрозуміла: новий Suzuki S-Cross – так, це саме те, що їм потрібно.

Автомобіль надано – АВТО Інтернешнл