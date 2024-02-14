У розвідці України визнають, що Telegram містить низку загроз для безпеки нашої країни. З огляду на це треба шукати варіанти розв’язання проблеми. Про це сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов на заході в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Що стосується Telegram, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться», – заявив Андрій Юсов.

Він також додав, наразі Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями усіх платформ, зокрема й Telegram для роботи за прозорими правилами. Йдеться як про українське законодавство, так і про міжнародні стандарти.

«З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Telegram виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато», – зазначив представник ГУР.

До слова, раніше голова правління Petcube та співзасновник Fuelfinance Ярослав Ажнюк оголосив про запуск проєкту «Крємлєграм». За його словами, сайт має українську та англійську версії, а також містить ключові тези та статті за темою безпеки месенджера Telegram та його зв’язків із росією. У Telegram звинувачення заперечили.