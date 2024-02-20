3D-художник та фанат Cyberpunk 2077 Сергій Дужик створив деталізовану 3D-сцену кіберпанкового Києва на рушії Unreal Engine 5. На це звернув увагу Gamedev.DOU.

Сцена зроблена з використанням Unreal Engine 5.3, і тут все як має бути у кіберпанківському світі – ніч, туман, багато неону та реклами знайомих кожному українцю брендів: АТБ, Львівське, Сільпо, Dnipro-M, Rozetka, Нова Пошта, Приват тощо. Сергій займався цим проєктом у вільний від основної роботи час протягом пів року. Деталізовані скриншоти та відео можна подивитися на сторінки автора на ArtStation.

Нагадаємо, нещодавно кіберпанківський Київ потрапив у геймплейний трейлер гри Off The Grid від україно-німецької студії Gunzilla Games.