Університет Монмута провів опитування та виявив, що майже кожен п’ятий американець вірить, що Тейлор Свіфт співпрацює з Джо Байденом на виборах США 2024 року.

Майже половина опитаних чули про таку теорію змови. 18% вважають, що Тейлор допомагає Джо Байдену перемогти у виборах. 80% з тих, хто вірить, підтримують Дональда Трампа.

Також опитування показує, що половина з тих, хто вірить у теорію, почули про неї вперше й одразу погодились, що це – правда. До опитування від Університету Монмута вони не чули про причетність Тейлор до виборів.

Майже половина опитаних також позитивно ставляться до того, щоб Тейлор Свіфт заохочувала своїх фанатів піти на вибори. Серед республіканців 42% підтримують цю ідею, серед демократів – 88%, нейтральних – 71%.

Опитування також показує, що 39% американців позитивно ставляться до співачки, 13% – не люблять її, 43% не мають думок щодо Тейлор і 5% відповіли, що ніколи про неї не чули.