Обираючи свій наступний флагман користувачі часто відштовхуються від таких «п’яти стовпів» якісного смартфона: хороші матеріали, екран, швидка платформа, можливості камер та висока автономність. Якщо оцінювати «героя» цього огляду Galaxy S24 Ultra лише за цими параметрами, то моделі можна було б одразу дати нагороду та на цьому завершити статтю. Проте сучасні смартфони набагато складніші, вони намагаються вийти за межі звичних можливостей та запропонувати більше, ніж просто хороший дисплей чи камери. В Samsung добре розуміють цю тенденцію, свого часу компанія об’єднала в моделі Ultra свої найкращі розробки, й, відверто кажучи, розвиток її флагманської лінійки за останні роки сповільнився. Тож цього року виробник віришив зробити дещо нове, сфокусувавши зусилля на можливостях штучного інтелекту. Таким чином Galaxy S24 Ultra отримав цілий ряд нових функцій. Чи став апарат краще завдяки їм, та чи все справді так добре з його «п’ятьма стовпами» хорошого смартфона, як здається на перший погляд, я розкажу в цьому огляді.

Технічні характеристики Galaxy S24 Ultra

Розміри та вага 162,3 x 79 x 8,6 мм 232 грами Оперативна пам’ять і сховище 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 12 ГБ/1ТБ Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Графічний процесор Adreno 750 Бездротові модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB, NFC Дисплеї 6,8-дюймовий Dynamic LPTO AMOLED 2X Роздільна здатність: 3120х1440 точок Частота оновлення: 1-120 Гц Підтримка пера S Pen Основні камери 200 Мп ширококутна, 1/1.3 дюйма, f/1.7, лазерний автофокус, оптична стабілізація; 50 Мп перископічна телефото, f/3.4, PDAF, оптична стабілізація, 5x зум; 10 Мп телефото, 1/3,52 дюйма, f/2.4,PDAF, оптична стабілізація, 3x зум; 12 Мп ультраширококутна, 1/2,55 дюйма, f/2.2, 120˚, PDAF, електронна стабілізація. Фронтальна камера 12 Мп, ƒ/2.2 Аудіо Стереодинаміки Акумулятор 5000 мА•год Зарядка Дротова до 45 Вт, бездротова — до 15 Вт, реверсивна — до 4,5 Вт Роз’єми USB Type-C 3.2 Операційна система Android 14, One UI 6.1 Рекомендована ціна в Україні 12/256 ГБ – 57 999 грн; 12/512 ГБ – 61 999 грн; 12 ГБ/1ТБ – 71 999 грн.

Комплектація

Смартфон продається в компактній коробці, в якій користувач додатково знайде лише документацію, шпильку для лотка SIM-карти, а також кабель USB-C для підключення до комп’ютера чи блока живлення. Останній потрібно купувати окремо, або просто використовувати будь-який сумісний.

Дизайн та матеріали

Зовнішній вигляд Galaxy S24 Ultra залишає після себе доволі цікаве враження, з одного боку, в дизайні моделі немає нічого такого, чого ми не бачили за останні декілька років в смартфонах Samsung.

Це й вже класична для серії Ultra форма корпусу, обумовлена використанням пера S Pen, й акуратний блок камер з окремими об’єктивами, й невеликий виріз під фронтальну камеру у верхній частині екрана.

Проте з іншого боку, в руках смартфон відчувається зовсім по іншому. Без жартів, різниця справді велика. В Samsung нарешті остаточно визначились, що пласке скло все ж таки краще, ніж заокруглене, компанія йшла до цього довгі 3 роки, поступово зменшуючи кривизну бокових граней дисплея починаючи з Galaxy S21 Ultra. Залишається сподіватися, що в наступному поколінні цей процес не почнеться у зворотній бік. Адже пласке скло справді зручніше для більшості завдань, окрім хіба що використання жестів для навігації інтерфейсом.

Попри те, що інші моделі серії Galaxy S24 тепер мають повністю пласкі рамки, Ultra вирізняється трохи заокругленими, і як на мій смак, зручнішими гранями.

До того ж вони тепер зроблені з титану, міцнішого за алюміній матеріалу, але не легшого, тож вага моделі зменшилася буквально на 2 грами. Проте корпус також став трохи тоншим, меншим у висоту та на кілька міліметрів ширшим. Такі зміни чудово вплинули на ергономіку, апарат дуже зручно лежить в руці. І навіть пори те, що поверхню обробленого титану не можна назвати надто цупкою, смартфон абсолютно комфортно носити без чохла.

Впевненості в міцності корпусу Galaxy S24 Ultra також додає захисне скло тильної панелі – Gorilla Glass Victus 2, та нове фронтальне скло – Gorilla Glass Armor. Останнє дуже цікаве, адже тести на стійкість до подряпин показують, що воно твердіше за Victus 2, його набагато складніше подряпати.

Окрім того, Armor має додатковий поляризаційний шар, який зменшує відблиски на екрані, і це одна з тих невеликих інновацій, яка часто кардинально покращує досвід взаємодії зі смартфоном. Після використання Galaxy S24 Ultra дисплеї інших смартфонів починають здаватися дзеркалом. При чому, якщо раніше на це не особливо звертаєш увагу, то після різниця прямо дуже значна. Особливо у приміщеннях, де є багато точкового світла.

Отже, корпус Galaxy S24 Ultra не отримав значних змін в дизайні, але став зручнішим, отримав титанову рамку, та нове пласке скло екрана, яке краще протистоїть подряпинам та має менше відблисків. Традиційно для флагманів Samsung модель також пропонує захист від води та пилу за стандартом IP68. Тобто по факту маємо мінорні покращення в дизайні, але доволі значні зміни в матеріалах корпусу та загалом кращий його захист.

Дисплей, перо S Pen та сканер відбитків

На перший погляд, дисплей Galaxy S24 Ultra не змінився, адже виробник використав 6,8-дюймову сенсорну панель з частотою оновлення від 1 до 120 Гц, як було й в минулому поколінні. Але цього разу це зовсім інша матриця – Dynamic LPTO AMOLED 2X. Вона має трохи вищу роздільну здатність, ніж екран в S23 Ultra – 3120х1440 точок (505 ppi) проти 3088х1440 точок (500 ppi). Це не стільки покращення, скільки наслідок використання плаского дисплея, який має інше співвідношення сторін – 19.5:9. Він став меншим по висоті та трохи ширшим.

Найбільшим нововведенням в екрані Galaxy S24 Ultra стала пікова яскравість 2600 ніт. Це дуже високий показник, його не вийде активувати вручну, але на сонці дисплей автоматично збільшує яскравість, що дозволяє без проблем читати інформацію. Додайте до цього поляризаційний шар Gorilla Glass Armor, який зменшує відблиски, й виходить поки що найкомфортніший для читання на вулиці під прямими променями сонця екран в смартфоні.

Налаштування дисплея традиційно для моделей Samsung пропонує дві опції: «Насичені кольори» та «Природні кольори». Перший варіант має пропонувати розширене колірне охоплення DCI-P3, в той час, як останній має забезпечувати подання колірного спектра за стандартом sRGB. Але поки що режим «насичених» кольорів мало відрізняється від «природних», перемикання з останнього на перший робить зображення лише трохи «холоднішим», що насправді можна вирівняти повзунком колірної температури.

Першою ідеєю щодо такого дивного колірного охоплення було використання скла Gorilla Glass Armor, адже поляризаційний шар цілком може приглушати не тільки відблиски, але й кольори екрана. Втім схожа проблема є в Galaxy S23 та S23+, тож причина явно не у склі. Буквально днями в Samsung пообіцяли виправити її наступним оновленням програмного забезпечення, на додачу надавши можливість точніше регулювати яскравість кольорів та баланс білого. Тож побачимо, чи це справді допоможе.

Окремо зазначу, що в Galaxy S24 Ultra трохи оновилася функція «завжди активного екрана», яка виводить на заблокований дисплей час, дату погоду та віджети. Останніх стало більше й вони стали інформативнішими. В минулих поколіннях моделі я не користувався цією функцією через вище енергоспоживання, але використання в дисплеї технології LPTO значно його зменшує. LTPO або низькотемпературний полікристалічний оксид — це тип технології задньої панелі, що використовується в OLED-дисплеях, який дозволяє екрану працювати зі змінною частотою оновлення, використовуючи при цьому менше заряду акумулятора, ніж стандартних OLED-панелях.

Традиційно для серії Ultra, зліва на нижній грані смартфона можна знайти перо S Pen. Минуле його покоління, яке вийшло разом з Galaxy S23 Ultra, отримало ряд покращень, зокрема зменшену з 9 мс до 2,8 мс затримку вводу та нову мікросхему Wacom для точнішого визначення пером координат з 360 до 480 циклів за секунду. Все це зробило S Pen ще зручнішим інструментом для малювання та швидких рукописних заміток. Тож в Galaxy S24 Ultra перо не помінялося, наряду з меншою затримкою та точнішим позиціюванням на екрані, воно так само підтримує 4096 ступенів натискання.

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Єдиною претензією до роботи S Pen, яку, як я сподіваюся, в Samsung також виправлять оновленням софта, є активація пером жесту назад, коли проводиш ним близько до краю екрана. Виходить, що треба або писати трохи далі від країв, або перемикатися на навігацію кнопками. В іншому, ним справді дуже зручно робити помітки на знімках екрана та швидко записувати інформацію.

В Galaxy S24 Ultra встановлено ультразвуковий сканер відбитків пальців для розблокування екрана. Він знаходиться в нижній частині дисплея та працює дуже швидко. Компанія Samsung використовує сканер від Qualcomm, і тепер він оновився до нової версії. Складно сказати, чи став він швидшим, адже в мене не було проблем з роботою його попередників. Можу тільки зазначити, що працює ультразвуковий датчик дуже швидко та точно, й майже в будь-яких умовах, навіть якщо на екрані є краплі води.

Платформа та швидкодія

На відміну від молодших моделей серії, які повернулися на процесор Exynos, Galaxy S24 Ultra отримав новий топовий чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 з графікою Adreno 750. Якщо не вдаватися у технічні подробиці, то зараз це один із найшвидших процесорів, доступних для смартфонів. Проте давайте все ж таки трохи заглибимося у його характеристики. Сам чип побудований за 4 нанометровим технологічним процесом та має 8 ядер: одне Cortex-X4 з частотою 3,39 ГГц, три Cortex-A720 з частотою 3,1 ГГц, два Cortex-A720 з частотою 2,9 ГГц та два Cortex-A520 з частотою 2,2 ГГц. Графічний прискорювач Adreno 750 працює на частоті 1 ГГц. Таке різномаїття ядер та їхніх частот, дозволяє Snapdragon 8 Gen 3 добре балансувати між високою продуктивністю та енергоощадністю.

Додатково до швидкого процесора та графіки, Galaxy S24 Ultra також отримав 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та UFS 4.0 накопичувач на 256, 512 ГБ або на 1 ТБ, залежно від версії. Як і в минулих поколіннях, тут немає слота для карт пам’яті, проте 256 ГБ має вистачити для більшості користувачів. В мене після перенесення всіх програм та даних вийшло зайнятими 82,22 ГБ.

Як і має бути у флагманському смартфоні, в S24 Ultra є найсучасніші бездротові модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB та NFC. А для навігації можна використовувати глобальні системи GPS, GLONASS, BDS, GALILEO та QZSS.

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В синтетичних тестах, таких як Geekbench 6 та PCMark, Galaxy S24 Ultra показує значний приріст швидкодії, порівняно з S23 Ultra. В реальних задачах приріст швидкості не відчувається настільки ж драматичним, як в тестах, адже для Android-смартфонів існує не так багато програм, що потребують справді високої швидкодії. Проте можна сміливо говорити про те, що запас потужності в Galaxy S24 Ultra став ще більшим, і смартфона точно вистачить на декілька років. Можливо навіть на всі 7 років, протягом яких Samsung обіцяє оновлювати його до нових версій Android та випускати патчі безпеки. Це, до речі, ще одна перевага моделі, адже подібний рівень підтримки пропонує тільки Google, всі інші виробники Android-смартфонів поки пасуть задніх.

Якщо говорити про ігри, то Galaxy S24 Ultra й тут має приріст швидкодії, забезпечуючи високу частоту кадрів у вибагливих іграх. Можна грати на максимальних налаштуваннях графіки в WoT: Blitz або Diablo Immortal. При цьому після 15-20 хвилин гри корпус смартфона стає ледь теплим. Збільшена система охолодження справді добре справляється зі своєю задачею.

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Швидкість графіки також підтверджує 3DMark, в тесті Wild Life Extreme смартфон набирає 4 964 бали, в той час, як попередник S23 Ultra набирав 3792 бали.

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Завдяки вже згаданій системі охолодження, апарат також демонструє вищу стабільність під максимальним навантаженням. В тесті Wild Life Extreme Stress Test, який 20 раз по колу проганяє графічний тест, створюючи довге та важке навантаження, Galaxy S24 Ultra вдалося досягнути рівня стабільності 57%, в найкращому колі він набрав 4931 бал, а в найгіршому 2809 бали.

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Це загалом хороший результат як для флагманського смартфона, окрім того, він також вищий ніж в попередника S23 Ultra, стабільність якого досягала 54%, при меншій кількості набраних балів (найкраще коло – 3827, найгірше – 2081).

Температура Galaxy S24 Ultra під таким навантаженням досягає 44 градусів Цельсія, і це доволі комфортний рівень нагріву.

Тож в цілому маємо швидку та сучасну платформу з дуже хорошим запасом потужності на майбутнє.

Камери

Зазвичай Samsung не часто оновлює основні камери у флагманських смартфонах, покладаючись на програмні покращення. Це добре видно по молодших моделях S-серії – S24 та S24+, які й цього року отримали той самий набір камер. Втім, Ultra й тут показує своє вище позиціювання, адже вже другий рік підряд отримує новий модуль. Минулого року компанія Samsung представила 200-мегапіксельну ширококутну камеру ISOCELL HP2, яка дозволила підвищити деталізацію знімків. Цього ж року оновлення торкнулося одного з двох телефото модулів, і це як раз те, чого я найбільше чекав у флагманах Samsung.

Але давайте спочатку згадаємо характеристики камер Galaxy S24 Ultra:

200-мегапіксельна ширококутна камера з матрицею 1/1.3 дюйма, фокусною відстанню 24 мм, діафрагмою f/1.7, лазерним автофокусом та оптичною стабілізацією;

50-мегапіксельна перископічна телефото камера з фокусною відстанню 115 мм, діафрагмою f/3.4, фазовим автофокусом, оптичною стабілізацією та зйомкою з 5x наближенням;

10-мегапіксельна телефото камера з матрицею 1/3,52 дюйма, фокусною відстанню 69 мм, діафрагмою f/2.4, фазовим автофокусом, оптичною стабілізацією та зйомкою 3x наближенням;

12-мегапіксельна ультраширококутна, з матрицею 1/2,55 дюйма, фокусною відстанню 13 мм, діафрагмою f/2.2, кутом огляду 120˚, фазовим автофокусом та електронною стабілізацією.

Як видно, в Galaxy S24 Ultra змінився один модуль, замість 10-мегапіксельної 10х перископічної камери було встановлено 50-мегапіксельну з 5х оптичним наближенням. Але нехай вас не вводить в оману зменшення зуму, це насправді дуже класний апгрейд.

По-перше, як і основний 200-мегапіксельний ширококутний модуль, 50-мегапіксельна телефото камера робить 12-мегапіксельні знімки, використовуючи технологію Pixel Binning для об’єднання пікселів, що дозволяє їй захоплювати більше світла, навіть попри відносно невелику діафрагму f/3.4. Вдень це виливається у знімки з хорошою деталізацією, широким динамічним діапазоном та правильним визначенням балансу білого.

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При цьому, камера чудово компенсує відсутність 10х оптичного наближення завдяки цифровому зуму, 50-мегапіксельний сенсор й тут забезпечує хорошу якість фото.

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Але найцікавіше в новому модулі – це підтримка «нічного режиму» зйомки. Це вперше, коли телефото модуль в смартфонах Samsung може робити фото при поганому освітленні. В минулих поколіннях флагманів при погіршенні освітлення телефото камера перемикалася на основний ширококутний модуль, тобто фактично користувач отримував кроп з більшого сенсора. Тепер же при гіршому освітленні можна робити якісніші знімки з 5х та 10х наближенням, з меншою кількістю шумів.

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Характеристики інших камер Galaxy S24 Ultra не змінилися порівняно з попередником, але отримали нові алгоритми постоброблення, що зумовлено як оновленням до OneUI 6.1, так і переходом до процесора Snapdragon 8 Gen 3.

200-мегапіксельна ширококутна камера стала значним апгрейдом порівняно з минулим 100-мегапіксельним сенсором Samsung, вона має вищий рівень деталізації та приємнішу передачу кольорів.

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Великий розмір сенсора, діафрагми, об’єднання пікселів у групи по 16, а також оптична стабілізація, забезпечують високу якість в тому числі для фото в умовах зменшення освітлення.

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10-мегапіксельний телефото модуль також не змінився, вдень він робить 3х знімки з хорошою деталізацією, а тепер ще й може робити нічні фото.

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12-мегапіксельна надширококутна камера в Galaxy S24 Ultra за характеристиками – це фактично той самий модуль, що був ще в S21 Ultra. Він досі добре справляється із завданням створення знімків, коли потрібно захопити більше сцени, наприклад при зйомці міського пейзажу, і навіть при поганому освітленні видає доволі непогані фото, враховуючи відсутність оптичної стабілізації.

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Проте, сподіваюсь, що він буде наступним в черзі на оновлення, адже йому б точно не завадила більша роздільна здатність та можливість групувати пікселі для захоплення більшої кількості світла й, відповідно, вищої деталізації.

Ще одне важливе нововведення в Galaxy S24 Ultra стосується відео, смартфон нарешті може записувати ролики в 4K 60 FPS з можливістю перемикання між всіма камерами.

Тепер можна почати записувати на основний ширококутний модуль, перемикатися на телефото 3х, 5х, 10х, на надширококутний та навіть на фронтальну 12-мегапіксельну камеру. І це все під час безперервної зйомки одного відео.

Приклад фото на фронтальну камеру.

Загалом, смартфон підтримує зйомку до 8К 30 FPS, але у випадку такої максимальної роздільної здатності перемикання між різними модулями немає. Запис відео можна почати або на основну 200-мегапіксельну камеру, або ж на 50-мегапіксельну телефото з 5х наближенням.

В цілому, Galaxy S24 Ultra пропонує цікаві оновлення для телефото камер, при цьому пропонує широкий набір можливостей для створення різних кадрів, буквально не сходячи з одного місця.

ШІ-функції

За останній рік штучний інтелект заполонив інформаційний простір, тож було лише питанням часу, коли виробники смартфонів звернуть увагу на можливості цієї технології та спробують імплементувати її у свої моделі. Насправді компанія Google вже давно працює в цьому напрямку, але в силу обмеженого представлення її смартфонів та загалом невеликої долі ринку, все це проходить повз більшість користувачів. Тож не дивно, що заручившись підтримкою тієї ж Google, компанія Samsung вирішила познайомити масового споживача з можливостями ШІ в смартфоні, які до того ж мають стати однією з основних напрямків розвитку її смартфонів. Що ж пропонує виробник?

Спершу варто зазначити, що хоча всі можливості штучного інтелекту доступні в смартфонах Galaxy S24, й зокрема в Ultra, вже з коробки, деякі з них не мають української локалізації. Але якщо ви володієте однією з підтримуваних мов, наприклад, англійською, то можете скористатися автоматичним перекладом під час дзвінків. Так само в застосунку диктофона доступна автоматична розшифровка розмов з англійської, що може допомогти для пришвидшення розшифровки інтерв’ю чи запису нарад. Працює воно прямо дуже добре. В Samsung обіцяють вже цього року додати підтримку більшої кількості мов, зокрема й українську, проте без конкретики щодо строків.

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Загалом, можливості штучного інтелекту інтегровані в стандартні програми Samsung, а не на рівні системи. Наприклад, є можливість автоматичного форматування тексту та створення коротких підсумків в записнику Samsung Notes, але це працює тільки в ньому. Проте варто зазначити, що воно справді працює, можна закинути стенограму наради та отримати короткі підсумки, або просто форматування завдань по пунктах.

Єдиний додаток, який дозволяє використовувати деякі можливості штучного інтелекту крізь всю систему – це стандартна клавіатура Samsung. Вона тепер використовує моделі ШІ для перевірки орфографії та граматики й дозволяє міняти текст під різні стилі написання. Наприклад, на професійний, або навпаки для соцмереж зі смайлами та хештегами. Проте для коротких текстів, які, як правило набираються на клавіатурі смартфона, наявність цієї можливості видалась мені відверто зайвою. Я так і не знайшов сценаріїв, при яких мені б могла знадобитися ця функція, на відміну від орфографії та граматики, які справді надають корисні правки.

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Найчастіше можливості ШІ в Galaxy S24 Ultra я використовував у стандартній галереї смартфона, яка тепер надає нові генеративні інструменти для корекції зображень. Зокрема можливість автоматично виділити обʼєкт на фото, перемістити його або видалити, в цей час звільнений простір заповнюється згенерованим зображенням. В більшості випадків це працює прямо чудово, особливо якщо об’єкт видалення/переміщення не дуже великий, то моделі штучного інтелекту не складно правильно заповнити порожній простір.

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Відредаговані таким чином знімки позначаються спеціальним водяним знаком, який розташовується у нижньому лівому куті зображення. Таким чином, можна бачити, які фото були відредаговані ШІ. Але це все більше для самого користувача, адже сам водяний знак можна обрізати або видалити все тими ж інструментами редагування.

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В цілому можливості штучного інтелекту в Galaxy S24 Ultra мають різний ступінь користі й не всі з них поки що доступні для української мови. Проте це цікавий напрямок розвитку для смартфонів, й для редагування фото це справді дуже корисний інструмент.

Аудіо

Смартфон отримав стереодинаміки, один з яких суміщений із розмовним, а інший розташований на нижній грані, між S Pen та портом USB-C.

Розмір решітки останнього став трохи меншим й тепер це один проріз, але це взагалі ніяк не вплинуло на гучність, апарат звучить дуже голосно. Якби більше басів, S 24 Ultra взагалі можна було б використовувати як портативну колонку.

Автономність

Має акумулятор на 5000 мА⋅год, тут ніяких змін порівняно з попередником, але автономність стала трохи вищою. З Always on екраном та максимальною роздільною здатністю в мене S24 Ultra в середньому тримався понад 1,5-2 дні залежно від навантаження, в той час, як S23 Ultra був ближчим до одного активного дня використання. Це також підтверджується тестом автономності PCMark, в ньому S24 Ultra протримався з активним екраном понад 15 годин, результат S23 Ultra був – 13 годин 45 хвилин.

В плані зарядки нічого не змінилося, тут Samsung дотримується консервативного підходу, тож смартфон максимально підтримує зарядку до 45 Вт (PowerDelivery 3.0), яка дозволяє поповнити заряд акумулятор до 65% за 30 хвилин. Також є бездротова зарядка до 15 Вт та можливість реверсивно підзаряджати аксесуари вже від самого смартфона, проте потужність тут менша – всього 4,5 Вт. Але для навушників чи годинника вистачить.