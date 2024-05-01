Квітень 2024 року запам’ятався нам аномальною спекою початку місяця та аномальним холодом середини місяця, пиловими бурями з Сахари та поновленням масованих ракетних обстрілів цивільної інфраструктури України з боку російських терористів. Але масових відключень нещастя вдалося уникнути, тож редакція Mezha.Media плодотворно попрацювала. У квітні 2024 року на Mezha.Media вийшов 521 новий матеріал, серед іншого 23 статті та 31 огляд, це новий рекорд сайту за великими матеріалами.

Дивно, але у квітні 2024 року читачі «Межі» не обговорювали Apple, здебільшого Google та Microsoft. А ще українські новини, проблему вибору монітора та секс. Тішить, що активність читачів в коментарях не вщухає, ну і звісно ж, тішать і самі коментарі, серед яких вистачає дотепних та кумедних. Дякуємо вам за це.

Матеріали за квітень 2024 р. з найбільшою кількістю коментарів

1. Секс продає? Stellar Blade зачепила одвічну тему об’єктивізації жіночих персонажів у відеоіграх (276)

2. YouTube боротиметься зі сторонніми додатками, які дозволяють дивитися відео без реклами (250)

3. Згідно з даними Statcounter в Україні більше користувачів російського Яндекс.Браузер ніж Firefox (238)

4. Google звільнив 28 працівників через акцію протесту проти ізраїльського контракту (178)

5. Уряд розробляє новий порядок електронного бронювання військовозобов’язаних через “Дію” (157)

6. Як вибрати ігровий монітор? (151)

7. Росіяни глушать GPS: Finnair призупиняє польоти в Тарту на місяць для пошуку рішення (147)

8. Microsoft впевнена, що Windows із ARM нарешті перевершить Mac (145)

9. Новий драйвер Windows блокує зміну браузера за замовчуванням (135)

10. Завдяки сервісу Liqpay з України та з-за кордону торік задонатили понад 1,5 млрд грн (133)

Перелік найпопулярніших новин місяця цього разу напрочуд строкатий. Тут сучасна ШІ зброя і архаїчні телефони, дивні “технології” та спірні рішення керівництва деяких компаній, новий дизайн популярного банківського застосунку та враження від серіалу Fallout, заборона TikTok та чутки про новий iPhone. Увесь спектр новин.

Найпопулярніші новини та блоги, які вийшли у квітні 2024 р.

1. Пілотований штучним інтелектом F-16 зійшовся в тренувальному двобої з людиною

2. HMD, Heineken та Bodega представили The Boring Phone – розкладний телефон без функцій

3. Технологія Just Walk Out у магазинах Amazon покладалася на тисячу індусів, які стежили за покупцями

4. Кіберполіція застерігає про нову шахрайську схему у WhatsApp

5. Керівники усіх відділів Samsung перейдуть на 6-денний робочий тиждень

6. З’явилися перші враження від серіалу Fallout

7. На Work.ua з’явилися вакансії від підприємств у сфері оборони

8. Лінійка iPhone 16 змінить діагоналі дисплеїв моделей Pro та оновить дизайн блоків камер “молодших” версій – Сонні Діксон

9. Monobank 2.0 – вийшов редизайн банківського застосунку

10. У США ухвалили новий законопроєкт, який передбачає заборону TikTok. Цього разу – в межах пакету іноземної допомоги

Через перемогу NAVI у Counter-Strike 2 – PGL Major Copenhagen цього місяця в Топі аж дві статті про кіберспорт, а ще матеріали про нові серіали та цікаві фільми, найпопулярніші процесори, огляди смартфонів та навушників і звісно ж, ПК місяця.

Найпопулярніші статті та огляди, які вийшли у квітні 2024 р.

1. Хто такі NAVI (Natus Vincere). Розповідаємо про найвідомішу кіберспортивну команду України

2. Кращі фільми про космос та космічні перегони

3. Усі ігри всесвіту Fallout

4. Кіберспорт та гроші: скільки заробляють кіберспортсмени

5. ПК місяця (квітень 2024)

6. Середньобюджетний преміум: огляд смартфона Samsung Galaxy A55

7. Топ 10 популярних процесорів

8. Кращі безплатні ігри, про які ви можливо не чули

9. Нові фільми та серіали квітня 2024

10. Бездротові навушники, яким є чим здивувати: огляд soundcore Space One від Anker

Таким ми запам’ятали квітень 2024 року. “Межа” росте і розвивається, матеріалів стає більше, з’являються нові типи матеріалів. Сподіваємось далі буде ще більше та цікавіше. Дякуємо за те, що читаєте, коментуєте та надихаєте нас.

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