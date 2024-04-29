Поточна лінійка iPhone 15 вже пройшла свій “екватор” на перших рядах полиць магазинів, тож найближчим часом з’являтиметься все більше інформації про оновлення, які можна очікувати від смартфонів Apple цього року.

Черговий варіант потенційних варіантів iPhone 16 показав інсайдер Сонні Діксон:

На загальному зображенні продемонстровані задні панелі всіх моделей iPhone 16 із зазначенням діагоналей екранів. Так, iPhone 16 та iPhone 16 Plus залишаться зі знайомими варіантами – 6,1 та 6,7 дюйма. Проте з помітних змін є блоки камер. Вони так само матимуть по два сенсори, однак змінять розташування на горизонтальне та суттєво зменшать “сходинку” довкола та розташування спалаху.

Своєю чергою iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max залишаться зі старим дизайном блоків камер, проте збільшать діагоналі до 6,3 та 6,9 дюйма відповідно. Заразом це також вплине на загальні габарити корпусів, які помітно більші за “молодші” смартфони лінійки.

І це не перша згадка про потенційне збільшення екранів Pro-моделей iPhone 16. Росс Янг ще рік тому розповідав про потенційне збільшення панелей смартфонів Apple цього року. Й тоді він зазначив саме такі діагоналі, як продемонстровано новим зображенням. А місяць тому корейський сайт Sisajournal також повідомляв про зміни у рамках дисплеїв усієї наступної лінійки iPhone.

Поки що інсайдери не зазначають, як саме оновлення діагоналей вплине на розміри корпусів. Очевидно, що буде помітніша різниця між новими моделями, проте цікаво, як саме зміни відчуватимуться порівняно з поточними iPhone 15.