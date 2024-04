Ціни на сучасні AAA-ігри змушують мріяти про краще – наприклад, про кращу роботу та зарплату. $70, або близько 2800 гривень, поступово перетворюються на стандарт навіть для ігор в Steam. На цьому тлі цікаво виглядають безплатні ігри, яких насправді чимало. Саме їм і присвячена наша добірка, але є один дуже важливий нюанс.

Зазвичай у подібні переліки потрапляють ігри, які і так усім добре відомі. Вони кочують між подібними матеріалами роками. Тому не дивно, що ви постійно бачите у текстах на аналогічну тематику Dota 2, League of Legends, Counter-Strike 2 та інші гучні назви. Така одноманітність набридає, тому ми вирішили спробувати інший підхід.

У цій добірці ви знайдете безкоштовні ігри, які згадують не так часто. Є ймовірність, що про деякі з них ви почуєте вперше. Але все одно ці ігри варто завантажити особисто, щоб упевнитися, що навіть без додаткових витрат можна не обмежувати себе в інтерактивних розвагах.

Платформи Windows

Жанр survival horror

Рік 2013

Один з найкращих горорів в ігровій індустрії – це насправді модифікація для першої Half-Life. Але від оригіналу тут майже нічого не залишилось. Натомість ви отримаєте історію хлопця Саймона, який дорогою додому потрапив у справжнє жахіття, яке, до того ж може бути напряму пов’язано з його минулим.

З психологічною складовою у грі все гаразд, нехай вона і дещо провокативна. А ще це просто гарний survival horror від першої особи.

Окремо оцініть кооперативну кампанію, яка присутня у грі. Проте приготуйтеся, що запустити її не так вже й легко. Нюанси роботи рушія GoldSrc дають про себе знати.

Платформи Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5

Жанр JRPG

Рік 2018

Свого часу Undertale стала революцією серед інді-ігор, відлуння якої чутно досі. Головний розробник Тобі Фокс майже власноруч створив захопливу історію про вічні цінності, яка не боїться загравати з гравцями незвичайним чином і активно цитує класику JRPG EarthBound, або Mother, якщо вам краще знайома японська версія.

Deltarune – це фактично спіноф Undertale, але в кращих традиціях Тобі Фокса у грі все не так просто. Ви можете безплатно завантажити дві перші глави, а це майже 10 годин JRPG-геймплею з без применшення видатною музикою.

Платформи Windows

Жанр візуальна новела

Рік 2017

Візуальна новела про літературний клуб, в якому головний герой спілкується з чотирма дівчатами. Що може піти не так? Насправді – абсолютно все. Якщо ви нічого не чули про цю гру, то скоріше пройдіть її, це своєрідний феномен. Якщо чули – не руйнуйте задоволення іншим.

Крім Doki Doki Literature Club! існує і розширена платна версія Doki Doki Literature Club Plus!, з додатковими історіями та підтримкою Full HD. Ця версія до того ж доступна і на консолях Microsoft, Sony та Nintendo.

Кажуть, що розробники вже займаються новою грою, а Doki Doki Literature Club! була лише тизером чогось набагато більшого. Проте точна інформація відсутня. Якраз у дусі місцевої історії.

Платформи Windows, macOS, Linux

Жанр симулятор

Рік 2006

Dwarf Fortress досі вважається унікальною грою. Ви маєте керувати поселенням гномів, що привабливо вже саме по собі. Але головна особливість полягає у вкрай правдивий симуляції життя та розвитку навколишнього світу. Через це Dwarf Fortress здатна генерувати унікальні ситуації майже нескінченно, а зануритися в неї можна на сотні годин.

Довгий час гра існувала з примітивною ASCII-графікою, однак у 2022 році вийшла більш візуально приваблива версія, але вже за гроші. Але класична Dwarf Fortress все ще доступна усім безплатно.

Платформи Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр “королівська битва”, платформер

Рік 2020

Відкриття літа 2020 року. Коли весь світ потерпав від пандемії коронавірусу Fall Guys дала змогу відчути смак соціалізації навіть під час карантину. Простий геймплей, побудований на поєднанні “королівської битви”, проходженні випробувань та елементах платформера, у купі з барвистим дизайном привабили багатьох кравців.

В 2022 році гра перетнула відмітку у 50 млн гравців. Цьому сприяв перехід на безоплатне розповсюдження. Сьогодні завантажити Fall Guys може кожен.

Платформи Windows, macOS, Linux

Жанр головоломка, bullet hell, симулятор побачень

Рік 2020

Несподіваний, але гучний успіх соло-розробника Лукаша Піскожа. Це начебто проста головоломка з елементами bullet hell під фінал. Але геймплей йде фоном, бо гравців зі всього світу привабили дизайни місцевих демонесс. Нічого відвертого, але дуже мило та стильно. Окремо вдалася у грі музика від Mittsies, яка точно застрягне у свідомості надовго.

Платформи Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5

Жанр пригода

Рік 2019

Студія thatgamecompany відома у першу чергу незвичайними та вкрай душевними іграми-пригодами. Journey досі викликає теплі спогади у серцях багатьох гравців. У 2019 році розробники вирішили перенести власні принципи геймдизайна на мобільні платформи. Так і з’явилася Sky: Children of the Light.

У грі ви маєте змогу дослідити декілька королівств з унікальним сетингом та стилем. У цьому вам допоможе особлива накидка, за допомогою якої персонаж може літати. Рівень накидки поступово зростає, збільшуючи час польоту. Як завжди буває у thatgamecompany, акцент робиться на атмосфері та приємних емоціях, до того ж у гру регулярно додають новий контент.

Sky: Children of the Light виділяється також своїми соціальними механіками. Під час дослідження локацій можна зустріти інших гравців та подружитися з ними.

Платформи PlayStation 5

Жанр горор

Рік 2024

Схоже хтось у Konami дуже сумує за часами, коли Silent Hill був активним брендом. Саме тому восени 2022 року компанія анонсувала одразу декілька ігор по франшизі. Поки що ми отримали лише стрімінгову Silent Hill: Ascension та безплатну Silent Hill: The Short Message для PlayStation 5.

Головна героїня останньої, Аніта, опиняється у покинутому житловому комплексі. Сюди її покликала подруга Майя, але все швидко перетворюється на копирсання у гріхах минулого. The Short Message намагається поєднати канони серії Silent Hill з проблемами сучасної молоді. Саме тому в сценарії активно обговорюють соцмережі, кібербулінг й таке інше.

Комусь місцева тональність може здатися дивною, але це все одно якісний горор, над яким до того ж працювали відомі фанатам Silent Hill композитор Акіра Ямаока та художник Масахіро Іто. Враховуючи, що гра безкоштовна, – це взагалі щедрий подарунок.

Платформи Windows

Жанр головоломка

Рік 2023

Якісна гра-головоломка, створена студентами як дипломний проєкт. Виглядає все настільки гарно, що Shutter можна сплутати з відеогрою від давно сформованої студії.

Геймплей Shutter пов’язаний з перспективою сприйняття об’єктів та маніпуляцією оточенням. Також гра приваблює завдяки естетиці ретрофутуризму. Тут є навіть цікавий сюжет та лор, що не так часто зустрінеш у проєктах подібного рівня.

Платформи Windows

Жанр RTS

Рік 2010

А ось про цю гру ви точно вже чули, бо Starcraft від Blizzard не потребує зайвих презентацій. Нехай франшиза та стратегії у реальному часі загалом дещо втратили актуальність, в серцях фанатів Starcraft досі займає важливе місце.

Проте навіть деякі з них не знають, що з 2017 року Starcraft II: Wings Of Liberty перейшла на безплатну модель розповсюдження. Ви зможете повністю пройти кампанію, пограти в мультиплеєр та кооперативний режим, проте останній буде з деякими обмеженнями у прокачуванні командирів. Але це не завадить насолодитися однією з найкращих RTS в історії.

А там вже й Heart of the Swarm і Legacy of the Void захочеться придбати. На те в Blizzard і розраховують.

Платформи Windows

Жанр візуальна новела

Рік 2023

SEGA не розмінюється на дрібниці, коли мова заходить про першоквітневі жарти. Одного разу вона показала, як серія Yakuza може виглядати з покроковими битвами на кшталт Persona. Всі посміялися, але у результаті ми отримали Yakuza: Like a Dragon саме з такою бойовою системою.

The Murder of Sonic the Hedgehog – це також першоквітневий жарт, який заразом виявився повноцінною безплатною грою. Це детективна візуальна новела, в якій вам потрібно розслідувати вбивство самого Соніка. До того ж виконано все в найкращих традиціях історій Агати Крісті. Головне перетерпіти місцеву мінігру, яка повторюється занадто часто.

Платформи Windows

Жанр квест

Рік 2020

Ця невеличка гра від українських розробників заснована на серії книжок української художниці Оксани Були. Вони виділяються теплою, майже домашньою атмосферою. Гра перейняла її ідеально, до того ж розбавивши ігровим процесом у жанрі point-and-click.

На жаль, поточна версія Tukoni в Steam – це лише невеликий, десь на годинку проходження, пролог. Але він все одно вартий кожної хвилини вашого часу. Бо повної версії гри все одно поки що не існує, хоча начебто розробники не закинули ідею врешті решт створити її.

Платформи Windows

Жанр горор

Рік 2018

Серія Five Nights at Freddy’s назавжди змінили жанр інді-горорів. Хтось може сказати, що все в ній тримається на безглуздих скрімерах, але насправді місцева історія вже багато років породжує теорії та не дає спокійно спати відданим фанатам. Ігровий процес у Five Nights at Freddy’s завжди був максимально простим та вторинним відносно інших елементів гри.

Однак Ultimate Custom Night концентрується саме на геймплеї. Тут ви можете вільно обрати будь-яких аніматронів з франшизи як ваших ворогів та експериментувати з їхньою поведінкою. Важливих нових подробиць сюжету ви не знайдете, натомість гра демонструє, що можна вичавити з ігрових механік Five Nights at Freddy’s.

Платформи Windows

Жанр горор

Рік 2023

І ще один горор у цій добірці, яких у цьому переліку доволі багато. Просто інді-горори у цілому часто розповсюджують безоплатно з надією на те, що їх помітять відомі ютубери та стрімери, а це допоможе органічному просуванню та популяризації нових проєктів.

Unsorted Horror належить саме до подібних ігор. Це невеличка антологія з п’яти історій, які фокусуються на індустріальних машинах та технологіях. Кожна гра триває не більше 15 хвилин, проте антологія приваблює саме різномаїттям підходів до страхів людини.

Розробник гри, до речі, нещодавно став доволі відомим завдяки горору Buckshot Roulette.

Платформи Windows

Жанр кооперативна головоломка

Рік 2017

Те, що почалося як невеликий студентський проєкт, врешті решт перетворилося на серію ігор, яку вважають однією з найкращих у жанрі асиметричних кооперативних пазлів. Перша її частина доступна безплатно у Steam, і її можна радити буквально всім, у кого є хоча б один друг.

У We Were Here одна людина має вирішувати головоломки у стародавньому палаці, а інша – давати вказівки та підказки, знаходячись на окремій території. Для кращої атмосфери рекомендуємо грати без Discord та інших засобів зв’язку, а спілкуватися лише через внутрішньоігрові рації.

Гра перевіряє ваші навички комунікації та вміння пояснювати різноманітні концепції. Подібний досвід буде корисним навіть у повсякденному житті. А якщо сподобається, на вас очікують ще чотири платні частини серії.

Зрозуміло, що існує набагато більше безплатних ігор на будь-які смаки. Тож розкажіть, чи граєте ви в якісь з них особисто. Навіть якщо це всім відомі варіанти на кшталт Counter-Strike 2, Destiny 2 або League of Legends. Якщо цей матеріал сподобається читачам, ми спробуємо зробити подібні збірки безплатних ігор регулярними.