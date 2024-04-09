Microsoft готується наступного місяця представити в Сіетлі своє бачення комп’ютерів зі штучним інтелектом. Компанія впевнена, що нові ноутбуки з Windows на базі ARM перевершать MacBook Air від Apple із процесором M3, повідомляє The Verge.

Зараз Microsoft робить велику ставку на майбутні процесори Qualcomm Snapdragon X Elite, які поставлятимуться в різних ноутбуках Windows цього року, а також в Microsoft Surface.

Microsoft настільки впевнена в нових чіпах Qualcomm, що планує провести низку демонстрацій, які покажуть, наскільки ці процесори будуть швидшими за M3 MacBook Air у виконанні процесорних завдань, прискоренні штучного інтелекту та навіть емуляції додатків.

Microsoft стверджує, що ці нові комп’ютери зі штучним інтелектом Windows матимуть швидшу емуляцію додатків, ніж Rosetta 2 від Apple.

Інженери Qualcomm стверджують, що їхній інструмент емуляції дозволить запускати непортовані з x86/64 програми на архітектурі ARM 64 із ледве помітним зниженням продуктивності.

Нативні програми для ARM все-таки є ключовим фактором для покращення продуктивності майбутніх ноутбуків із Windows на ARM. Наприклад, Google нещодавно випустила власну версію Chrome для ARM64, готову до використання на цих пристроях.

Також інсайдери повідомляють, що Microsoft планує постачати споживчі моделі своїх майбутніх Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 із процесорами Qualcomm Snapdragon X Elite замість чипів Intel Core Ultra.

Qualcomm також впевнена у своїх нових процесорах. Нещодавно компанія демонструвала бенчмарки, які перевершують новітні чипи Core Ultra 7 від Intel.

Великий анонс ПК зі штучним інтелектом від Microsoft відбудеться 20 травня, всього за день до щорічної конференції для розробників Build. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла розповість про бачення штучного інтелекту в апаратному та програмному забезпеченні, яке створить основу для останнього просування Windows на ARM та інвестицій у функції ШІ для Windows 11.