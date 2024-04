Команда Natus Vincere, більш відома як NAVI, наприкінці березня 2024 р. стала чемпіоном у першому масштабному турнірі з Counter-Strike 2 2024 PGL Major Copenhagen. Фактично команда стала першим чемпіоном світу з Counter-Strike 2, що саме по собі досягнення вражаюче. В історії NAVI достатньо подібних тріумфів, цікавих ситуацій і просто кумедних моментів. З нагоди перемоги команди саме час згадати, як вона з’явилася та чим відома.

Наприкінці «нульових» кіберспорт переживав період активного зростання. Призові фонди турнірів з окремих дисциплін становили сотні тисяч доларів, а майже кожен розробник мріяв відхопити свою частину цього відносно нового ринку. Детальніше про тему грошей у кіберспорті ми розповідали в окремому матеріалі.

Важливо розуміти, що у той час ще не було відверто великих компаній, які б контролювали турніри на загальносвітовому рівні, до якого ми звикли сьогодні. Riot Games і Valve, розробники League of Legends і Dota 2 відповідно, тільки починали свій шлях до лідерів у сфері кіберспорту, якими їх знають сучасні фанати відеоігор. Проте у світі існувала велика кількість менших турнірів, наприклад, Arbalet Cup, ASUS Open або World Cyber Games.

Тобто так, кіберспорт активно розвивався, але в нього ще не з’явилося поточних масштабів, медійності та чітких внутрішніх правил. Це давало змогу і організаторам, і гравцям бути більш гнучкими. Також стан «дикого фронтиру» в кіберспорті допомагав появі нових команд і турнірів, оскільки зайти на цю територію могла будь-яка людина з достатньою кількістю грошей і бажання.

Одним із таких людей був казахський бізнесмен Мурат Arbalet Жумашевич Тулемаганбетов. У кіберспорті, до слова, постійно використовують ніки гравців, а не їхні справжні імена, тому в медійному просторі їх згадують обов’язково з ніками між ім’ям і прізвищем. Основним заняттям Arbalet був продаж товарів для побуту, проте суттєву частину зароблених грошей він вкладав у кіберспорт.

Власне, вже згаданий Arbalet Cup – це турнір, повністю організований за допомогою Жумашевича. Спочатку його проводили в Казахстані, але все швидко розрослося до інших країн СНД, включно з Україною. Arbalet вливав сотні тисяч доларів у кіберспорт регіону Східної та Східної Європи. Бізнесмен не переслідував тут користі, оскільки йому просто була цікава ця сфера. Особливо сильно він зацікавився кіберспортом із появою в нього дітей, а згодом вони навіть перейняли в нього естафету й почали самостійно займатися допомогою з організацією турнірів.

Arbalet займався не просто організацією, а ще й допомогою окремим гравцям. Приміром, він оплатив поїздку до Китаю українському гравцеві в WarCraft з ніком sTa.KNet.Majestic. Поява власної кіберспортивної команди у Мурата в такому контексті була лише питанням часу.

Про плани зібрати свою команду Arbalet оголосив у жовтні 2009 року, під час чемпіонату Intel Extreme Masters у Дубаї. Жумашевич хотів створити максимально професійну та серйозну організацію, тому планував узяти керівництво і всілякі технічні нюанси під свій контроль. Гравці ж у цей час могли б повністю зосередитися на підготовці до кіберспортивних турнірів.

На пропозицію першим відгукнувся киянин Сергій starix Іщук, який спеціалізувався на грі в Counter-Strike. І це дуже важливий момент, адже невідомо, як би далі розвивалися події, якби на пропозицію відреагував гравець з іншої країни. Але в підсумку все склалося так, що команда отримала своє коріння в Україні.

Сергій покликав у команду інших українців: Данила Zeus Тесленка (Харків), Іоанна Edward Сухарьова (Харків), Арсенія Ceh9 Триноженка (Львів) та Єгора markeloff Маркелова (Дніпро).

Безпосереднім менеджером команди виступив киянин Олександр ZeroGravity Кохановський, колишній відомий український гравець у Counter Strike, а потім тестер S.T.A.L.K.E.R. та керівник команди GSC Pro-Team, яка була створена безпосередньо в ігровій студії GSC Game World під крилом у Сергія Григоровича.

Саме так почалося те, що українські вболівальники будуть знати як Natus Vincere. Однак спочатку у команди була інша назва – Arbalet.UA. Походження назви особливих питань не викликає: Arbalet на честь організатора команди, UA – через країну базування.

Коли справа дійшла до формування повноцінної кіберспортивної організації, учасники команди порушили питання про іншу назву. Zeus та Edward запропонували варіант Na’Vi. Він пов’язаний із фільмом «Аватар» Джеймса Кемерона, але потенційно такий варіант міг би викликати проблеми через авторські права.

Тому в лютому 2010 року кіберспортивна команда організувала конкурс на найкращу розшифровку слова Na’Vi або повноцінну нову назву. Будь-хто міг запропонувати свій варіант. Конкурс залучив понад 2000 учасників.

Переможцем став португалець Bruno hArt1k Estevens. Він запропонував варіант Team Vincit, де слово «vincit» можна трактувати як «нагорода за гідну працю, перемога». Але в кіберспортивній команді вирішили трохи змінити цей варіант на Natus Vincere, «народжені перемагати». Це дало змогу зберегти оригінальну абревіатуру, хіба що написання змінилося з Na’Vi на NAVI, але впізнаваність нікуди не зникла.

Тепер «народженим перемагати» належало виправдати свою гучну назву.

NAVI починалася як команда з Counter-Strike. Тоді вже існувала версія Counter-Strike: Source, але в кіберспортивному середовищі вона особливо не прижилася. Тому всі в основному грали в класичну Counter-Strike.

Вже у січні 2010 року NAVI, точніше, все ще Arbalet.UA, посіла перше місце на турнірі Arbalet Cup Asia 2010. Далі команда також показувала себе дуже сильно в Counter-Strike. Наприклад, українська команда стала першою в СНД, якій вдалося стати чемпіоном світу на турнірі Electronic Sports World Cup. NAVI активно привертала до себе увагу і формувала навколо себе віддану базу фанатів.

Але на принципово новий рівень команда вийшла не через Counter-Strike, а завдяки Dota 2. У жовтні 2010 року організація вирішила розширювати свою діяльність на кілька дисциплін, серед яких опинилися, наприклад, FIFA і StarCraft II. Але саме команда з Dota 2 стане одним із найважливіших стовпів успіху NAVI.

Вона з’явилася якраз у жовтні 2010 року. Тоді всі ще грали в оригінальну DotA (Defense of the Ancients), NAVI не була винятком. Але вже у 2011 року Valve показала Dota 2, з чого почалася нова ера як у кіберспорті, так і у сфері онлайн-ігор у принципі. Щоб підстебнути інтерес кіберспортивної спільноти, компанія також оголосила про проведення світового турніру The International. The International у підсумку стане однією з головних щорічних подій у кіберспортивному світі.

NAVI тоді вже встигла відмінно показати себе в стандартній DotA, тому отримала пряме запрошення на The International без необхідності проходити відбіркові етапи. На турнірі Natus Vincere зуміла обійти всіх фаворитів і посісти перше місце, що принесло команді $1 млн.

Склад команди з Dota 2 2011 року був таким:

Усі вони в підсумку стали медійними обличчями як серед фанатів Dota 2, так і просто у сфері кіберспорту. А NAVI ще довгий час залишалася одним із лідерів Dota 2. На жаль, вдруге стати переможцем на The International команді так і не вдалося. Найближче вона була до цього звання на The International 2013, але тоді NAVI програла шведській команді The Alliance.

Приблизно відтоді показники команди ставали гіршими. Керівництво регулярно оновлювало склад і шукало нові підходи, бажаючи повторити колишні успіхи. Але поки що результати NAVI в Dota 2 залишають бажати кращого. Втім, «тому самому» зоряному складу це особливо не заважає вести активну діяльність у найрізноманітніших сферах.

Медійність стала для Natus Vincere дуже важливим ресурсом. Адже людям простіше вболівати навіть не за команду, а за конкретних людей. Особливо добре це помітно за складом NAVI для Counter-Strike: Global Offensive, головною зіркою якого став Олександр s1mple Костильов.

Причому до цього s1mple встиг показати себе як чудовий гравець, зокрема – снайпер, в інших командах. Він був частиною щонайменше HellRaisers і FlipSid3 Tactics. Але саме в NAVI він показав себе на піку можливостей. У результаті склад NAVI з Counter-Strike: Global Offensive посів з ним безліч призових місць на найрізноманітніших турнірах, а самого Олександра називали найкращим гравцем у CS: GO у 2018, 2021 і 2022 роках.

Зараз s1mple взяв перерву від кіберспортивної кар’єри, але все ще значиться у складі NAVI. Він активно стрімить і підтримує ініціативи, пов’язані з Counter-Strike 2.

So what’s next, time to take break as I wanted but that’s only half of story

Need to fix documents and take care of other people in my life

About switching to other org : never thought about it but would be interesting to see offers, maybe on rifle since awp a bit not impactful…

— Sasha (@s1mpleO) October 26, 2023