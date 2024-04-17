HMD у співпраці з Heineken та Bodega представила The Boring Phone – розкладний телефон, який був створений, “щоб повернути вас у часи, коли смартфонів не було”. Про це повідомляє The Verge.

На сайті Heineken сказано, що “смартфон занадто цікавий для соціального життя, ось чому вам потрібен нудний”. Загалом однією з ключових фішок The Boring Phone є те, що на ньому майже немає ніяких функцій. Проте на телефоні є все, що потрібно для цікавого соціального життя:

найгірша пошта для продуктивності, найкраща для соціального життя;

можливість робити фотографії, на яких ваші друзі перетворяться на пікселі;

навігація – це ваші друзі, які всього в одному SMS від вас;

грайте менше, спілкуйтеся з друзями більше.

Телефон витримає падіння, а ще він має прозорий дизайн, що заохочує користувачів сховати апарат за наклейками. Також він має акумулятор, який протримається до кінця вечірки та, звісно, дає змогу закінчити дзвінок різким та драматичним закриттям кришки.

Якщо дивитися на характеристики, то The Boring Phone має 2,8-дюймовий QVGA дисплей всередині та 1,77-дюймовий дисплей зовні, 0,3-мегапіксельна камера та 3,5-мм роз’єм для навушників. Телефон також підтримує дзвінки та текстові повідомлення через 2G, 3G і 4G.

Планується всього 5000 таких пристроїв, їх роздаватимуть як подарунок через соціальні мережі. Спершу така акція відбудеться у Великій Британії, а трохи згодом на інших ринках.