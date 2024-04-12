На сайті пошуку роботи Work.ua тепер можна знайти вакансії від підприємств зі сфери оборони. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

“Галузь ОПК в пошуку кваліфікованих спеціалістів різних напрямів – це економісти, інженери-програмісти, конструктори, технологи, радіомеханіки, слюсарі та інші фахівці – перелік постійно поповнюється. Сьогодні працювати в ОПК престижно, до того ж ця робота добре оплачується”, – сказано в повідомленні.

Тут також навели порівняння: за даними Work.ua, середня зарплата по Україні становить 20 000 грн, а різні фахівці оборонних підприємств отримують від 25 000 грн, як-от монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, до 45 000 грн, як оператор верстатів з ПК, і більше.

Загалом на сайті зараз опубліковано понад 50 вакансії для різних професій в різних містах України. Вакансії постійно оновлюються.

“Як порівняти з 2022 роком, можливості українського оборонно-промислового комплексу збільшилися втричі. Цьогоріч очікується ще зростання в 6 разів проти 2023-го. Ситуація на українському оборонно-промисловому ринку надзвичайно динамічна, тож робота тут є і буде. Однак зараз галузь гостро відчуває дефіцит технічних спеціалістів і кваліфікованих робітників”, – йдеться в повідомленні Work.ua.

Перегляд усіх актуальних вакансій від ОПК доступний на Work.ua за пошуковим запитом “оборонне виробництво” на головній сторінці сайту.

Відгукнутися може будь-який кандидат з відповідними для посади навичками. Додаткову перевагу оборонні підприємства готові надавати ветеранам і ветеранкам, цінуючи їхній бойовий досвід.