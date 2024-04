На додаток до статті про кращі ігри про дослідження космосу пропонуємо вам і підбірку кращих, на нашу думку, фільмів присвячених першому етапу підкорення космічного простору, тобто космічним перегонам між СРСР та США.

Нагадаємо, космічні перегони – це суперництво між СРСР та США у галузі освоєння космосу у 1957–1975 рр. США досить болісно сприйняли запуск першого супутника та першого радянського космонавта, тож викладалися на усі 100%, щоб наздогнати СРСР. Після перемоги у перегонах до Місяця і провалу радянської місячної програми суперництво пішло на спад. СРСР сконцентрувалася на програмі космічних станцій та тривалих польотів, США – на багаторазових човниках, та автоматизованих місіях у далекий космос.

Apollo 10½: A Space Age Childhood / “Аполлон-10½: Дитинство космічної ери”

Рік виходу: 2022 | IMDb: 7,2

Apollo 10½ – це історія висадки людини на Місяць з погляду підлітка, у якій власні фантазії хлопчика, батько якого працює на якійсь незначній посаді в NASA, переплітаються з реальними подіями літа 1969 року. У цьому анімаційному фільмі поданий дуже цікавий зріз тієї епохи, настроїв пересічних американців, американського стилю життя наприкінці 1960-х років.

Режисер та сценарист Apollo 10½ – Річард Лінклейтер, відомий за стрічками A Scanner Darkly (2006), Fast Food Nation (2006) та Boyhood (2014). І так, візуально Apollo 10½ нагадує саме A Scanner Darkly.

Apollo 11 / “Аполлон-11”

Рік виходу: 2019 | IMDb: 8,1

Apollo 11 – це масштабна документальна стрічка, зібрана виключно з архівних кадрів та переговорів записаних під час місії на Місяць. Жодних інтерв’ю та коментарів очевидців, лише справжні кадри, у тому числі ті, які не демонструвалися раніше, та неймовірний монтаж від Тодда Дугласа Міллера, який дає глядачу унікальну можливість пірнути в атмосферу літа 1969 на мисі Канаверал.

Виробнича команда стрічки опрацювала 11 000 годин архівних аудіозаписів, що включали 30-канальний запис з усіх станцій ЦУП, зроблений протягом усіх 195 годин місячної місії. Обсяг відеоматеріалу трохи скромніший – лише кілька сотень годин.

Apollo 13 / “Аполлон-13”

Рік виходу: 1995 | IMDb: 7,7

Легендарний фільм режисера Рона Говарда (Cocoon, A Beautiful Mind, Frost/Nixon) з Томом Генксом у головній ролі. Присвячена драматичному польоту Apollo 13 стрічка зібрала купу нагород, включаючи Academy Awards за найкращий монтаж та найкращий звук (загалом фільм отримав 7 номінацій на “Оскар”).

Вражаюча драматургія, фантастичні музика та звук, круті декорації та візуальні ефекти та ціла плеяда гарних акторів (Том Генкс, Білл Пекстон, Кевін Бейкон, Гері Сініз, Ед Гарріс та інші), цей фільм варто передивитися.

Failure Is Not an Option / “Невдача – це не варіант”

Рік виходу: 2003 | IMDb: 8,7

Фразу Failure Is Not an Option приписують керівнику польотів космічних місій NASA Джину Кранцу. Начебто він вимовив її під час тієї самої драматичної місії Apollo 13. Насправді ж, сценаристи фільму Apollo 13. вклали її в уста Еда Гарріса, який грав Джина Кранца. Фраза настільки сподобалася самому Кранцу, що він обрав її для назви власних мемуарів, які були надруковані у 2000 році.

Документальний фільм Failure Is Not an Option від History Channel розповідає про американську космічну програму та найвідоміші місії 1957-1975 рр. з погляду людей, які працювали у Центрі керування польотами. І так, Джин Кранц у стрічці теж з’являється.

First Man / “Перша людина”

Рік виходу: 2018 | IMDb: 7,3

Біографічна драма режисера Демієна Шазелла (Whiplash, La La Land), заснована на книзі Джеймса Р. Генсена «Перша людина: Життя Ніла Армстронга». Авторська інтерпретація того, що міг відчувати перший чоловік, що ступив на поверхню Місяця, під час підготовки до місії усього життя.

Фільм цікавий у першу чергу не як історична стрічка, а як своєрідний гімн людині, яка потрапила у центр найважливіших подій в історії людства. First Man варто подивитися хоча б заради потужної гри Раяна Гослінга (Ніл Армстронг) та Клер Фой (Дженет Шерон, дружина Армстронга). Плюс тут потужніший саундтрек, вражаючий звук та візуальні ефекти.

Hidden Figures / “Приховані фігури”

Рік виходу: 2016 | IMDb: 7,8

Біографічна стрічка за однойменною документальною книгою письменниці Марго Лі Шеттерлі, присвячена чорношкірим жінкам-математикам, які працювали в NASA у 1950-60-х роках, та зробили вагомий внесок в обчислювання траєкторій космічних апаратів під час перших пілотованих запусків США.

Hidden Figures варто подивитися хоча б через вражаючий акторський склад. У стрічці знялися: Тараджі Генсон, Октавія Спенсер, Жанель Моне, Кевін Костнер, Кірстен Данст, Джим Парсонс та Магершала Алі.

I Aim at the Stars / “Я цілюся у зірки”

Рік виходу: 1960 | IMDb: 6,3

Інша назва фільму I Aim at the Stars – Wernher von Braun і це дійсно розповідь про кар’єру конструктора ракетної та космічної техніки Вернера фон Брауна, знята у самий розпал космічних перегонів. Автори стрічки начебто хотіли зрозуміти складну фігуру фон Брауна, показавши як його роботу над нацистською зброєю, так і його фанатичну одержимість космосом, але глядачі цього не оцінили. Особливо у Великій Британії, де ракети фон Брауна вбили 2 754 людини та поранили ще 6 523 особи.

Назва фільму походить з власної фрази фон Брауна: “Ми цілимося у зірки, але іноді попадаємо по Лондону”. Головну роль у фільмі виконує відомий австрійський актор Курд Юрґенс. Попри скандали, які супроводжували прем’єру стрічки у 1960 р., це досить цікавий документ епохи.

Mercury 13 / “Меркурій 13”

Рік виходу: 2018 | IMDb: 7,0

Документальна стрічка Netflix присвячена неофіційній програмі тестів жінок-пілотів на придатність до польоту в космос що проходила у 1959–1962 рр. Програма не була підтримана NASA та американським урядом, що викликало як слухання у Конгресі США, так і сплеск феміністичного руху в країні. Через провал програми, СРСР знову утерла носа США, першою запустивши у космос жінку у 1963 р.

Перша американська астронавтка, Саллі Райд, яка відправилася у космос у 1983 р., надихалася жінками з програми Mercury 13.

Воллі Фанк, одна з 13 жінок, які брали участь у програмі, все ж таки здійснила суборбітальний космічний політ на кораблі New Shepard (місія Blue Origin NS-16) у 2021 р. На той момент їй було вже 82 роки.

October Sky / “Жовтневе небо”

Рік виходу: 1999 | IMDb: 7,8

Стрічка October Sky заснована на першій частині мемуарів інженера NASA Гомера Хікама і розповідає про те, як декілька хлопців з маленького шахтарського містечка захопилися аматорським будівництвом ракет. Один з тих хлопців пізніше потрапив до NASA.

Як і мультфільм Apollo 10½, фільм October Sky дуже влучно передає атмосферу, яка панувала в США наприкінці 1950 початку 1960 рр. і всеосяжне захоплення космосом та ракетами, особливо серед підлітків.

У October Sky дуже потужний акторський склад. Юного Гомера Хікама зіграв зовсім молодий Джейк Джилленгол, його батька актор Кріс Купер, а вчительку міс Райлі акторка Лора Дерн.

The Right Stuff / “Хлопці що треба”

Рік виходу: 1983 | IMDb: 7,8

Епічний (хронометраж 192 хвилини) фільм Філіпа Кауфмана, за однойменною книгою Тома Вульфа 1979 року про льотчиків-випробувачів США, які були відібрані для участі у перших пілотованих космічних польотах, ту саму легендарну Mercury Seven.

The Right Stuff провалився у прокаті, але був номінований на вісім “Оскарів”, чотири з яких, за монтаж, звук, музику та монтаж звуку, і виграв. У 2013 році фільм був обраний Бібліотекою Конгресу США для зберігання у Національному реєстрі фільмів як “культурно, історично та естетично значущий”.

У 2020 р. та сама книга була адаптована National Geographic та Disney+ у вигляді лімітованого серіалу The Right Stuff. Нам здається, що оригінальний фільм краще.