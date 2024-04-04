Застосунок Monobank отримав новий дизайн. Про це оголосив співзасновник фінустанови Олег Гороховський в Telegram.

«Запускаємо monobank 2.0 – редизайн застосунку monobank. На старті в нас була лише одна картка, тому дизайн задумувався саме під неї. А зараз у нас уже і різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах. Бо хочемо робити нові продукти. І бо не звикли стояти на місці», – написав він.

За його словами, тепер користувачі можуть відкрити спільну виписку всіх карток, просто свайпнувши вправо. І не треба кудись натискати, щоб переходити від картки до картки, бо все робиться свайпами.

Крім того, користувачам нададуть вибір, коли саме оновлювати дизайн – тому в розділі «Ще» з’явилася відповідна кнопка.

«Ба більше, ми ж розуміємо, що будь-які зміни провокують вал критики. Тому потім можна перейти до старого дизайну за подібною ж кнопкою в «Ще». Але усі нові речі будемо у подальшому робити лише у новому дизайні», – підкреслив Олег Гороховський.

Нагадаємо, що минулого листопада стало відомо про підготовку редизайну Monobank. Тоді Олег Гороховський опублікував у своєму Telegram-каналі кротке відео оновленого інтерфейсу програми, який готували до тестування.