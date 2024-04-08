Журналіст видання Insider Gaming зміг раніше за інших подивитися першу серію серіалу Fallout від Amazon та поділився враженнями й новими подробицями.

За його словами, серіал не є надто дружнім до глядачів, які взагалі не знайомі з всесвітом ігор. Проте одразу стає зрозуміло, що це – серіал, який є цілком автентичним до оригінального матеріалу та сподобається фанатам Fallout.

У першій серії Елла Пурнелл, виконавиця ролі головної героїні Люсі, одразу захоплює сцену та дає всім зрозуміти, що з нею не варто жартувати. Персонажів Максімуса та Гуля показували небагато, але достатньо, щоб трохи розкрити їхнє походження та історію.

Журналіст також розповів, що наприкінці першої серії глядачів чекають близько шести історій, розвиток яких показуватимуть протягом усього сезону.

Серед інших подробиць, Fallout вийшов дуже жорстоким й ця жорстокість починається дуже рано, але при цьому також є комедійні сцени, здебільшого з чорним гумором. Звісно, не обійшлось без еротичних сцен, які журналіст називає недоречними.

Також він зазначив, що Братство Сталі показали неймовірно сильним, а вступна сцена є дуже емоційною. Загалом кажуть забути більшість з того, що показували у трейлерах та просто почати дивитися серіал, бо він того вартий.

Прем’єра Fallout відбудеться вже 11 квітня на Amazon Prime Video.