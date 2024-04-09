Які десктопні процесори частіше за інші обирають користувачі в Україні? Щоб відповісти на це питання, ми проаналізували відповідні рейтинги CPU на локальних прайс-агрегаторах та великих онлайн-майданчиках. Загальні результати досить очікувані, тож в десятку найпопулярніших чипів для настільних систем потрапили моделі з хорошим співвідношенням ціна/продуктивність, а також процесори з унікальними технічними опціями за які вимогливі покупці готові доплатити. Що ж, подивимось, які саме моделі опинились у весняному “топ 10”.

1. AMD Ryzen 5 5600/5600X

Стартові 6-ядерні моделі сімейства Vermeer для Socket AM4 залишаються дуже популярні серед користувачів, які віддають перевагу раціональним придбанням. Молодша модель має частотну формулу 3,5/4,4 ГГц, старша – 3,7/4,6 ГГц. Обидві використовують обчислювальні ядра з архітектурою Zen 3 та оснащені 32 МБ L3. Різниця у 200 МГц не так принципова з погляду продуктивності, втім і поточна відмінність у ціні ~$10–15 не зупиняє тих, хто не бажає отримати трішки потужнішу модель.

Ryzen 5 5600/5600X загалом є чудовими варіантами для базових ігрових ПК, або навіть перехідним варіантом класом вище. Можливостей шестиядерних процесорів поки зазвичай вистачає навіть для найбільш вимогливих проєктів. Тож у рамках конфігурацій такого рівня ці моделі не виявляться слабкою ланкою.

2. AMD Ryzen 5 3600

Попри те, що процесор Ryzen 5 3600 був представлений ще у 2019 році, ця модель досі є дуже актуальною. Щобільше, зараз це один з найбільш популярних CPU на ринку. Воно й не дивно, враховуючи те, що Ryzen 5 3600 – найдоступніший 6-ядерний процесор для платформи Socket AM4. На момент анонсу Ryzen 5 3600 належав до чипів середнього класу, але згодом, після суттєвого зниження початкової ціни, дана модель привернула увагу користувачів, що надають перевагу доступним рішенням. Маючи поточну роздрібну вартість у 3400 грн (~$85), процесор пропонує чудове співвідношення ціна/продуктивність.

Ryzen 5 3600 має шість обчислювальних ядер з архітектурою Zen 2 та підтримує технологію багатопоточності SMT, дозволяючи одночасно обробляти до 12 потоків даних. Чип отримав частотну формулу 3,6/4,2 ГГц й оснащений 32 МБ кеш-пам’яті третього рівня. Також слід відзначити підтримку шини PCI-E 4.0, що є бажаною опцією при використанні у системі відеокарт з PCI-E x8.

3. AMD Ryzen 5 7500F

Базовий чип для Socket AM5 має неабиякий попит серед користувачів, що вирішили збирати свою систему на новій десктопній платформі AMD. З появою Ryzen 5 7600F в охочих долучитись до прогресивної AM5 з’явилась можливість придбати відповідний процесор дешевше еквівалента $200. Чип має функціональну формулу 6/12 та частотну формулу 3,7/5,0 ГГц. Завдяки переходу на архітектуру Zen 4 та суттєво підвищеній робочій частоті, Ryzen 5 7600F відчутно продуктивніший за 6-ядрених попередників. Потужності цього CPU зазвичай вже вистачає для оптимальних ігрових конфігурацій.

Нагадаємо, що наявність індексу “F” у назві моделі процесора вказує на те, ще у цього чипа відключена інтегрована графіка. Якщо наявність iGPU принципово важлива, то ц даній ціновій категорії потрібно дивитись у бік Ryzen 5 7600. Початково різниця у вартості моделей була досить відчутною, але поточна відмінність у ~$10 підвищує інтерес до старшої модифікації. Окрім активованої графіки, вона також пропонує додаткові +100 МГц до робочих частот (3,8/5,1 ГГц).

4. Intel Core i5-12400F

Схоже компанія Intel почала активніше використовувати тактику опонента, відчутно знижуючи ціна на певні моделі процесорів попередніх поколінь. І такий прийом дає хороші результати. Принаймні напевно гарантує підвищення попиту на дані CPU. Яскравим прикладом тут є Core i5-12400F. Найдоступніший 6-ядерний чип для LGA1700 за рейтингами онлайн-майданчиків зараз входить у п’ятірку найбільш затребуваних моделей. Функціональна формула 6/12 з архітектурою обчислювачів Golden Cove, робочі частоти 2,5/4,4 ГГц та 18 МБ L3 дозволяють процесору демонструвати досить переконливі результати у різних задачах.

Поточна роздрібна вартість Core i5-12400F складає ~$140, тож це дійсно найбільш доступна модель з обчислювальними ядрами. До речі, чипи сімейства Alder lake стали першими процесорами Intel з гібридною архітектурою, що передбачає наявність продуктивних (P-Cores) та енергоефективних ядер (E-Cores). Втім для Core 12-го покоління подібне структурне компонування використовувалось лише для топових моделей і не поширюється на Core i5-12400F.

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5. AMD Ryzen 7 5800X3D

Використання технології мультишарового компонування 3D V-Cache дозволило компанії AMD радикально збільшити місткість кеш-пам’яті третього рівня для десктопних процесорів. Результатом перших подібних експериментів стала поява 8-ядерного чипа Ryzen 7 5800X3D (8/16; 3,4/4,5 ГГц) з 96 МБ L3 замість 32 МБ у суміжних моделей серії. Як з’ясувалось, подібне збільшення кеша значно впливає на загальний потенціал CPU в іграх.

Загалом Ryzen 7 5800X3D має певну специфіку – дещо нижчі робочі частоти, ніж у класичних Ryzen 7 5700X/5800X, а також відсутність підтримки додаткового розгону. До того ж чип потребує певної уваги до охолодження. Втім відчутне збільшення fps у ресурсомістких іграх – саме та опція, що дозволяє закрити очі на певні нюанси.

Ryzen 7 5800X3D – недешевий чип. Навіть після двох років з моменту анонсу та поступового зниження ціни, роздрібна вартість CPU тримається на рівні ~$300. Втім, судячи з попиту на цю модель, власники платформ Socket AM4 згодні на такі витрати заради підвищення ігрових потужностей своїх систем. На наш погляд, це цікавий варіант саме апгрейду вже наявної платформи, тоді як для нових систем перспективніше рішення під AM5.

6. Intel Core i5-14600KF

Оновлені чипи Intel Core 14-го покоління хоча й не отримали значних покращень у порівнянні з попередниками, процесори серії Raptor Lake Refresh пропонують хорошу продуктивність. Особливо це стосується старших моделей оновленої лінійки, де першою сходинкою можна вважати саме Core i5-14600KF (6/12+8; 3,5/5,3 ГГц + 2,6/4,0 ГГц). Гібридна архітектура з продуктивними та енергоефективними ядрами дозволяє отримати хороші показники у багатопотокових завданнях, а висока IPC та ефективна робота контролера пам’яті забезпечують гідні результати в іграх.

Загалом Core i5-14600KF при роздрібній ціні у ~$330 виглядає досить збалансованим рішенням, тож не дивна підвищена користувацька цікавість саме до цієї моделі. Даний CPU ми також рекомендуємо для прогресивних ігрових конфігурацій у рамках “ПК місяця”. Втім потрібно особливу увагу приділити охолодженню процесора. Моделі чипів Intel для ентузіастів традиційно постачаються без кулерів, тож потрібний охолоджувач доведеться придбати окремо. І тут краще не покладатись на базові моделі чи навіть повітряні “башти” середнього рівня – топові Raptor Lake Refresh споживають чимало енергії під максимальним навантаженням, тож потрібне ефективне відведення тепла. Що ж загалом стосується продуктивності Core i5-14600KF, то потенціал цього чипа ми досліджували під час огляду системи на його основі.

7. AMD Ryzen 7 7800X3D

Успішний досвід застосування 3D V-Cache компанія AMD поширила й на нові чипи вже для платформи Socket AM5. Збільшення місткості кеш-пам’яті L3 цього разу також мало схожий ефект – відчутне збільшення ігрових показників. А з урахуванням того, що чипи Ryzen 7000 загалом демонструють хороші результати у цій дисципліні, додаткове “покращення” взагалі дозволило претендувати тут на лідерські позиції. Що цікаво, статус найшвидшого ігрового процесора дістався саме 8-ядерній моделі Ryzen 7 7800X3D (8/16; 4,2/5,0 ГГц; 96 МБ L3), яка має менші затримки на синхронізацію даних у кеші, ніж у 12- так 16-ядерних чипів з 3D V-Cache.

Отже, Ryzen 7 7800X3D номінально отримує це почесне звання. Звичайно, є достатньо виключень, де перевагу мають топові процесори Intel, але все ж при узагальненні показників по сукупності невелика перевага залишається за Ryzen 7 7800X3D. Поточна роздрібна вартість процесора – ~$400. Чип достатньо коштовний, але вимогливі гравці, що бажають отримати найкраще, згодні на додаткові витрати. А зважаючи на цікавість до цієї моделі, хардкорних геймерів в Україні чимало.

8. AMD Ryzen 7 5700X/5800X

Наявні користувацькі уподобання зазначають цікавість до класичних 8-ядерних моделей для ще цілком актуальної платформи Socket AM4 – Ryzen 7 5700X (8/16; 3,4/4,6 ГГц) та Ryzen 7 5800X (8/16; 3,8/4,7 ГГц). Це справжні “робочі конячки” з прогнозованою продуктивністю, що вправно справляються зі своїми завданнями. Вони не здивують рекордними показниками, але й не підведуть навіть під досить високим навантаженням.

Додаткової цікавості чипам додають досить привабливі ціни. Молодшу модель вже можна придбати дешевше $200, а 5800X коштує на $15–20 дорожче. Вочевидь це вибір раціональних власників платформи Socket AM4, що потребують потужного CPU, але лише заради ігор не готові витрачатись на модель з 3D V-Cache.

Звернемо увагу на те, що у продажі також доступні моделі Ryzen 7 5700 (8/16; 3,7/4,6 ГГц; 16 МБ L3), але, попри схоже маркування, цей процесор відрізняється не тільки тактовими частотами, але вже належить до іншої серії чипів з меншою місткістю кеш-пам’яті L3 та підтримкою лише PCI-E 3.0.

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9. AMD Ryzen 9 5900X

У десятці популярних моделей також опинився чип Ryzen 9 5900X. Це вже 12-ядерний 24-потоковий процесор з частотною формулою 3,7/4,8 ГГц та 64 МБ L3. Даний CPU навряд виявиться випадковим спонтанним придбанням, це свідомий вибір користувачів, яким потрібен процесор з підвищеною обчислювальною потужністю. Любителі ігор зазвичай зупиняються на доступніших 8-ядерних моделях, тоді як чипи з функціональною формулою 12/24 здебільшого цікавлять людей з іншими спеціалізованими запитами.

Ryzen 9 5900X був представлений разом з топовими моделями лінійки Vermeer ще осінню 2020 року. Стартовий рекомендований цінник на момент анонсу складав $549. Зараз цей 12-ядерник пропонується за еквівалент ~$330. Різниця суттєва, втім серед чипів для AM5 за таку ціну можна розглядати вже Ryzen 7 7700X, що майже не поступиться Ryzen 9 5900X у багатопоточних завданнях та буде відчутно швидшим в іграх. Втім, як бачимо, у рамках платформи Socket AM4 позиції 12-ядерної моделі залишаються сильними.

10. Intel Core i7-14700KF

Серед чипів Intel Core 14-го покоління найбільш відчутних змін зазнали процесори лінійки Core i7, які, окрім підвищення робочих частот також отримали 4 додаткові енергоефективних ядра (E-Cores). При цьому рекомендовані цінники відповідних моделей залишились незмінними. Тож не дивно, що шукачі потужних багатопотокових CPU вподобали Core i7-14700KF. Модель отримала функціональну формулу 8/16+12, тож по факту маємо справу з 20-ядерним процесором, що може одночасно обробляти до 28 потоків даних. При цьому продуктивні ядра працюють на 3,4/5,6 ГГц, а енергоефективні – 2,5/4,3 ГГц.

На практиці роздрібна вартість Core i7-14700KF виявилась вищою за таку для Core i7-13700KF, втім вимогливі користувачі готові доплатити за збільшення продуктивності. Потенційним власникам таких CPU нагадаємо про важливість ефективного охолодження. Для потужного 20-ядерного чипа вже не буде зайвою рідинна СО середнього класу.

Окрім десятки найбільш популярних десктопних процесорів навесні 2024 року, відмітимо ще кілька моделей, які останнім часом також викликають активний інтерес користувачів та підтягуються до основної групи ТОП-10.

У перелік “наздоганяючих” потрапив Ryzen 7 5700X3D (8/16; 3,0/4,1 ГГц; 96 МБ L3). Молодша 8-ядерна модель з додатковим кешем L3 відрізняється від популярної 5800X3D лише дещо зменшеною робочою частотою. Втім ігрова магія 3D V-Cache тут зберігається, тож збільшення попиту на Ryzen 7 5700X3D залишається лише питанням часу. Навряд тут хтось упустить можливість зекономити $40, отримавши майже ту ж саму продуктивність.

На певних онлайн-майданчиках відчувається підвищена цікавість до нещодавно представлених чипів Ryzen 8000G для Socket AM5, а саме до топової моделі лінійки – Ryzen 7 8700G (8/16; 4,2/5,1 ГГц; Radeon 780M). Потужна за мірками інтегрованих рішень графіка дозволяє власникам цього “гібрида” обходитися без дискретної відеокарти навіть якщо є бажання пограти у ресурсомісткі ігри. З певними обмеженнями, звісно, але сам факт.

Чергова хвиля інтересу відчувається до Core i5-12600KF (6/12+4; 3,7/4,9 ГГц + 2,8/3,6 ГГц). Тут, знову ж таки, можемо відзначити загалом невластиві виробнику цінові послаблення для моделей попередніх поколінь. При поточній роздрібній вартості у ~$200 ця модель принесе чимало клопоту як безпосереднім конкурентам, так і новішим моделям Intel у даному ціновому сегменті. Хто вже зорієнтувався або встиг ознайомитись з березневим “ПК місяця”, напевно можуть додавати Core i5-12600KF у перелік можливих варіантів, якщо планується збірка ігрової платформи середнього класу.

Також підвищений попит мають чипи Core i3-12100F (4/8; 3,3/4,3 ГГц), які приваблюють цінником у ~$100. Новіші Core i3-13100F/14100F дорожчі ($120–130), хоча не мають принципових переваг окрім збільшених робочих частот. Загалом чотирьохядерні моделі ще досить вправно справляються з типовими повсякденними завданнями, а от навіть для базових ігрових конфігурацій вже бажані 6-ядерні CPU.

Серед процесорів, що досить часто потрапляють у купівельний кошик українських користувачів – Ryzen 5 5500 (6/12; 3,6/4,2 ГГц; 16 МБ L3). Ще один бюджетний 6-ядерник AMD, який вже можна придбати дешевше $100. Конкурент Ryzen 5 3600, втім саме останньому частіше надають перевагу через вдвічі більшу місткість L3 та підтримку PCI-E 4.0.