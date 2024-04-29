Фінська авіакомпанія Finnair призупинить свої щоденні рейси до Тарту, Естонія, з 29 квітня по 31 травня, щоб спробувати знайти рішення, яке не потребуватиме сигналу GPS для приземлення в аеропорту, повідомляє ERR News.

Перешкоди GPS зросли з 2022 року після повномасштабного російського нападу на Україну. Пілоти Finnair повідомляли про перешкоди поблизу Калінінграда, Чорного, Каспійського та Східного Середземномор’я.

Зазвичай перешкоди GPS не впливають на маршрути або безпеку польотів, оскільки пілоти добре знають про них, а літаки мають альтернативні системи, які використовуються у разі перешкод сигналу GPS.

Більшість аеропортів також використовують альтернативні методи допомоги заходження на посадку, але деякі аеропорти, такі як Тарту, використовують лише GPS.

Минулого тижня два рейси Finnair були змушені повернутися до Гельсінкі після того, як перешкоди навігації унеможливили захід на посадку в Тарту. Росіяни активно використовують засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби) в Калінінграді та в прикордонних з країнами Балтії районах, про що свідчать дані моніторингової платформи GPSJAM.

Finnair призупиняє польоти до Тарту на один місяць, протягом якого планується розробити методи заходження на посадку в аеропорту, які дозволять безпечно здійснювати польоти без сигналу GPS.

Finnair є єдиною авіакомпанією, що виконує міжнародні рейси до Тарту.

Компанія повідомила, що пасажири, які мають бронювання квитків, будуть повідомлені про це.