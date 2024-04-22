Назва компанії Anker у першу чергу асоціюється з різноманітними аксесуарами для заряджання інших пристроїв. Але це не єдине, чим займається виробник. Портфоліо компанії має суббренд soundcore, під яким випускаються доволі доступні навушники та портативні колонки. Не так давно лінійку повнорозмірних моделей бренду підсилила нова модель — soundcore Space One, яка серед іншого пропонує Hi-Res Audio, просунуту систему шумозаглушення та непогану автономність. А головне — приємніший цінник. Наскільки вдало це все це поєднується у таких навушниках ми й перевіримо у сьогоднішньому огляді.

Характеристики soundcore Space One

Тип навушників Over-Ear Тип підключення Бездротове, дротове (3,5 мм Jack) Сумісність Android, iOS, ПК Версія Bluetooth 5.3 Радіус дії 10 метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, LDAC Управління Кнопки Регулятор гучності Дві клавіші Мікрофони 3 Вага навушників 265 грамів Вага чохла 40 грамів Захист від вологи – Автономність До 40 годин на одному заряді з шумозаглушенням Роз’єм для зарядки USB Type-C Рекомендована ціна в Україні 4 999 грн

Комплектація

Вміст коробки зі Space One нагадує комплекти дорожчих пропозицій інших виробників. Тут користувач додатково отримає AUX та кабель для заряджання (USB-A-to-USB-C), а також м’який водонепроникний чохол для транспортування. При цьому AUX та чохол зроблені у кольорі самих навушників.

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Є пара нюансів. Від деяких флагманських пропозицій такого ринку тут є відмінність у кейсі, який інші виробники роблять жорстким. Також подібні навушники нерідко комплектуються адаптерами для під’єднання у літаку, чого тут немає. Але жодної критики, адже й вартість у soundcore Space One суттєво нижча, та й це не першочергові вимоги для навушників.

Дизайн та зручність використання

З плином часу вимоги до навушників не стали обмежуватися лише комфортною посадкою на голові користувача та більш-менш приємною зовнішністю. Тепер навушники мають бути витривалими до різних деформацій, зручно складатися, не шкодити тваринам заради дизайну та дуже бажано все ж якось вирізнятися на фоні конкурентів (бо інакше як сучасний вибагливий покупець їх побачить?). І з цим soundcore Space One більш-менш впоралися.

Для початку, тестова модель потрапила до нас у доволі незвичному кольорі Sky Blue. Вони мають яскравий вигляд та, на перший погляд, здаються дорожчими, ніж є насправді. Інші варіанти називаються Latte Cream та Jet Black, де останні вже не так контрастуватимуть на фоні конкурентів. Наш варіант, напевно, не найпрактичніший, адже з часом скоріше за все забрудниться. Але нові навушники дійсно класні зовні.

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Зображення: soundcore

Обмежений бюджет, як завжди, не запропонує преміальних матеріалів. Тож корпус навушників та кріплень виготовлені з пластику, а обруч та амбушури з м’якої синтетики. Втім, збірка за таких умов доволі якісна, а всі підкладки зручні та не мають типового неприємного запаху, який можна зустріти у недорогих навушників.

Загальні розміри відповідають класу моделі й становлять 190,5×170,2×90,2 мм, вага — 265 грамів. Підібрати розмір під себе мені не становило складнощів, як і проводити у навушниках по декілька годин поспіль з цілковитим комфортом. Щоправда, фіксація висувних дужок могла б бути жорсткішою, але проблем від цього не було. Заразом чаші обертаються та складаються.

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Тож як з приємною зовнішністю, так і зручністю використання чи транспортування виробнику вдалося досягти непоганих успіхів. Так, soundcore Space One це не преміальна модель, але у відповідній ціновій категорії знайти значно кращу пропозицію буде складно, навіть коли йдеться про імениті бренди.

Керування

Переважну частину керування реалізовано класичними кнопками. На лівому навушнику позаду можна знайти клавіші увімкнення та перемикання режимів ANC, а на правому — Play/Pause та гучність.

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Але окремі кнопки також мають додаткові функції, як-от довгий натиск на клавіші регулювання гучності може також перемикати треки, а затиснувши клавішу паузи можна викликати голосового асистента. Так само подвійним натисканням на клавішу NC можна додати басів (або прибрати їх).

Однак у керуванні є ще один цікавий момент. Активувавши функцію Easy Chat можна прикривши долонею лівий навушник приглушити музику та одночасно активувати режим “прозорості”, щоб поговорити з кимось не знімаючи навушники. Додатково у статусі бети є опція, яка дозволяє зробити те саме просто почавши розмову. Такий варіант підійде далеко не для кожної ситуації, проте якщо користувач, наприклад, працює в окремому кабінеті й періодичного до нього заходять колеги, така функція може стати у пригоді. І на практиці обидва варіанти функції Easy Chat працюють так, як це передбачає виробник.

Підключення та функціональність

Заразом на лівому навушнику розташовані порти для заряджання та під’єднання AUX. Проте у першу чергу soundcore Space One передбачаються саме бездротове під’єднання завдяки Bluetooth 5.3. Навушники підтримують Hi-Res Audio, також власники Android-смартфонів зможуть скористатися підтримкою LDAC. Через USB-C можна лише заряджати акумулятор і під час цього навушники працюватимуть виключно через Jack, а от при дротовому під’єднанні їх в принципі можна не вмикати. З Bluetooth-з’єднанням у ході тестування жодних проблем не було.

Звісно, всі доступні налаштування є у фірмовому застосунку soundcore. Перше, що зустрічає користувача на головному екрані — система ANC. Вона має три режими роботи: Noise Cancellation, Normal та Transparency. І для вибору режимів також є окремий віджет. Заразом користувач може самостійно обрати рівень шумозаглушення, або ж залишити це на розсуд навушників. Окремо є й перемикач відповідної реакції на вітер.

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Варіант Normal цілком підійде для спокійної домашньої обстановки. А от коли потрібно чути все навколо себе, є Transparency Mode (який також працює зі згаданою функцією Easy Chat). Користувач також може самостійно обрати інтенсивність пропуску зовнішніх звуків у навушники та увімкнути “фільтр” вітру.

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Далі можна знайти варіанти звучання. Навушники можуть персоналізувати звук залежно від особливостей слуху власника — HearID. Невеличкий тест може запропонувати певні оптимізації. Особисто для мене він нічого особливого не показав. Але кожен випадок індивідуальний, тож, можливо, комусь це буде корисніше.

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Для інших випадків застосунок може запропонувати 22 варіанти пресетів звучання. Чимало з них доволі близькі один до одного й більше розраховані на сучасну музику. Але за бажанням користувачу також залишили можливість самостійної кастомізації еквалайзера.

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Заразом навушники можуть контролювати максимальний рівень гучності. Тут є рекомендації стосовно навантаження на слух, що допоможе визначитися з власними лімітами.

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Ще однією корисною можливістю souncore Space One є автоматична детекція позиції. У лівому навушнику є датчик, який може розпізнавати, що користувач зняв їх, автоматично зупиняючи відтворення музики. Функція одразу потребує калібрації через застосунок і після цього працює ідеально. Звісно, є невеличка затримка спрацювання, але вона так само присутня й у значно дорожчих моделей лідерів ринку.

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Також через застосунок налаштовується керування, голосові підказки активованих режимів ANC та заряду батареї, час автоматичного вимкнення, активні підключення (так, навушники підтримують одночасне під’єднання до кількох пристроїв), здійснюється оновлення прошивки тощо. Загалом застосунок простий та зрозумілий.

Звук

Для початку — ANC. На мій подив, система шумопоглинання тут працює неочікувано добре, як для навушників з такою вартістю. Завдяки вбудованим мікрофонам вона легко може заглушити сторонні шуми, які не заважатимуть слухати музику. Наприклад, можна у дощ сидіти поряд з відкритим вікном, й практично не чути, що відбувається навкруги. Так само й з не самою тихою клавіатурою у MacBook Pro. Немає зауважень і до роботи режиму “прозорості”, який добре “домішує” навколишні звуки у навушники.

Мікрофони також дозволять відповісти на дзвінок. Як і у переважній більшості таких випадків, це не найліпше рішення для довгих розмов, чи відповіді у шумних обставинах (на вулиці, наприклад). Тому “зум-колли” краще проводити з іншими гарнітурами чи зовнішнім мікрофоном. Втім, відповісти на короткий дзвінок у тихій домашній кімнаті цілком можна.

Тепер перейдімо до найголовнішого — музики. І тут на мене чекав черговий сюрприз: як для такої вартості, souncore Space One звучать чудово. Можливо, вони не забезпечать настільки широку сцену, як це можуть значно дорожчі моделі від Sennheiser чи Sony, проте ті покупці, які не позиціюють себе аудіофілами, точно почують усе необхідне.

З різними жанрами теж повний порядок. Можна з однаковим задоволенням послухати класику, джаз, електронну музику чи рок. Пресети та загальний характер цих 40-міліметрових динаміків все одно більше орієнтовані на сучасний EDM або Hip-Hop через все ж відчутний характерний перекіс у сторону низьких, але за бажанням і це можна відрегулювати.

Деталізації загалом вистачає. Знову ж, з такою ціною скаржитися взагалі немає на що. Стерео добре відчувається як при відтворенні музики, так і при перегляді фільмів. Під’єднавшись дротом з такою гарнітурою цілком можна і грати. Хіба що в такому випадку навушники не застосовуватимуть обрані музичні налаштування та не працюватиме ANC, якщо не увімкнути гарнітуру. Це буде добре відчутно по зміні загального звучання.

Тобто придбавши доволі недорогі навушники з хорошим набором функціональності, користувач заразом отримає чудовий звук. Протягом тижневого тест-драйву особисто я залишився абсолютно задоволеним їх звучанням. В різних умовах звуку цілком вистачало, а якість не розчарувала навіть попри те, що з iPhone та Mac немає підтримки LDAC. У своєму бюджеті це дійсно гарні навушники, які цілком здатні конкурувати з відповідними моделями навіть дорожчих брендів.

Автономність

Точну ємність акумулятора навушників у специфікаціях не згадують, проте зазначається приблизний час роботи. Так, при увімкненій системі шумопоглинання можна очікувати на 40 годин роботи, а з вимкненою — 55. Виміряти цей час відносно складно, проте, наприклад, за майже 10 годин роботи з ANC та на близькому до максимального рівні гучності, навушники втратили приблизно 30% заряду (точного показника також немає, індикація демонструє зміни по 10%). Тож на заявлений час все ж більш-менш можна розраховувати.

Зарядити ґаджет відповідно можна від комп’ютера, лептопа чи блоків живлення з USB-C. Є й підтримка швидкого заряджання, яке за 5 хвилин має забезпечити 4 години роботи без ANC. Але, знову ж, яка саме потужність має бути у джерела живлення не зазначено.