Згідно з даними статистичної платформи Statcounter у березні 2024 року в Україні було більше користувачів забороненого російського Яндекс.Браузер ніж Firefox.

Згідно зі Statcounter у березні 2024 року 3,93% українців використовували браузер від ворожої Яндекс і лише 3,32% віддавали перевагу Firefox.

Частка Firefox в Україні падає починаючи з листопада 2023 р. на тлі зростання частки Microsoft Edge, яка зросла з 2,28% в жовтні 2023 р. до 8,16% у березні 2024 р. Edge обійшов традиційно популярну в нас Opera, яка має зараз 7,55% ринку.

Левову частку ринку браузерів в Україні вже багато років контролює Google зі своїм Chrome, який використовують зараз 63,48% користувачів. На другому місці Apple Safari – 10,23%. Microsoft Edge третій з 8,16%.

Долю російського Яндекс.Браузер в Україні насправді змінилася не суттєво. Вже багато років вона складає від 3 до 5%. Але те, що у 2024 р. частина українців свідомо обирає заборонений російський браузер, який може складати небезпеку для українських користувачів, дуже засмучує.

Statcounter GlobalStats – відомий аналітичний ресурс, який щомісяця збирає дані перегляду 5 млрд сторінок з 1,5 млн сайтів, пропонуючи статистику по браузерах, платформам та брендам виробників пристроїв, які використовуюся для браузінгу для усього світу та окремих регіонів.

Нагадаємо, нещодавно офіційний акаунт Firefox запитував користувачів, що утримує їх від використання цього браузера.